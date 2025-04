ETV Bharat / state

విచారణ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? - వైఎస్సార్సీపీకి ఐపీఎస్​ అధికారి సలహాలు - IPS OFFICER SUPPORT YSRCP

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 17, 2025 at 7:23 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 8:08 AM IST 3 Min Read

Suspended Senior IPS Officer Supporting to YSRCP : ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఓడిపోయినా సస్పెన్షన్‌లో ఉన్న ఓ ఐపీఎస్‌ అధికారి ఇంకా ఆ పార్టీ సేవలోనే తరిస్తున్నారు. జగన్‌ పాలన జరిగిన కుంభకోణాలు, అక్రమాల దర్యాప్తునకు ఆటంకం కలిగించేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. విచారణ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలనే దానిపై నిందితులకు సలహాలు ఇస్తున్నారు. దీంతో ఆ ఐపీఎస్‌ అధికారి తీరు ఇప్పుడు పోలీస్‌ శాఖలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగన్‌తో అంటకాగి నాటి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు సహా టీడీపీ ముఖ్య నేతలందరిపైనా అక్రమ కేసుల బనాయింపులో అన్నీ తానై నడిపించిన సీనియర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి ఇప్పుడు పూర్తిగా వైఎస్సార్సీపీ సేవలో మునిగితేలుతున్నారు. జగన్‌ పాలనలో జరిగిన కుంభకోణాలు, అక్రమాలపై కూటమి ప్రభుత్వం విచారణ జరిపిస్తుంటే దర్యాప్తునకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నారు. ఆయా కేసుల్లో నిందితులు, అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారులు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు పోలీసులు నోటీసులిస్తే వాటికి ఎలా సమాధానమివ్వాలి? విచారణ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? పరారీలో ఉన్నప్పుడు ఆచూకీ దొరక్కుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? తదితర అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. దీని కోసం కొంతమంది పోలీసు అధికారులతో కలిసి ఓ పెద్ద నెట్‌వర్క్‌ నడిపిస్తున్నారు. ఆయా కేసులను దర్యాప్తు చేస్తున్న వారిని పరోక్షంగా బెదిరిస్తున్నారు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తున్న ఆ అధికారి తీరు ఇప్పుడు పోలీసు శాఖలో చర్చనీయాంశమైంది.



