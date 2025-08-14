Vizianagaram SHG National Award: మహిళలు సంఘటితమైతే అసాధ్యాన్నీ సుసాధ్యం చేయగలరు. అందుకు విజయనగరం జిల్లాలోని గంట్యాడ, రాజాం మండలాల స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులను ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. స్వయంకృషితో పేదరికాన్ని దూరం చేసుకుంటూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తాజాగా కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అందించే ఆత్మనిర్భర్ సంఘటన్ పురస్కారాలకూ ఎంపికయ్యాయి. ఈ సంఘాలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ, తృతీయ స్థానాల్లో నిలిచాయి.
పొదుపు ఉద్యమంలో చేరితే జీవితాలు మారతాయన్న అధికారుల మాట నమ్మి గంట్యాడ మండలంలోని కొందరు మహిళలు ముందుకొచ్చారు. శ్రీలక్ష్మీ మహిళా పొదుపు సంఘంగా ఏర్పడారు. రోజుకు రూపాయి చొప్పున నెలకు రూ.30 పొదుపు చేశారు. 6 నెలల తర్వాత రూ.25 వేలు రుణం తీసుకున్నారు. చిరు వ్యాపారాలు ప్రారంభించి పొదుపు కొనసాగిస్తున్నారు. అలాగే వాయిదాలూ చెల్లించేవారు. సకాలంలో అప్పు తీర్చడంతో బ్యాంకు ఇచ్చే రుణ మొత్తం పెంచుతూ వచ్చింది. సంఘం సభ్యులు వివిధ వ్యాపారాలు ప్రారంభించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు.
ఆర్థికంగా ఎదుగుతోన్న వీళ్లను చూసి, మిగతా మహిళలు కూడా ప్రేరణ పొందారు. అలా సభ్యుల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. పొదుపు ఉద్యమంలో చేరి కుటుంబాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపించడమే కాదు, అత్యవసరమైన సభ్యులకు తక్కువ వడ్డీకి అప్పులిచ్చి వారికి అండగా నిలిచి, సమష్టిగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ఆర్థిక స్వావలంబన సాధిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గంట్యాడ మండలంలో 1,701 స్వయం సహాయక సంఘాల్లో మొత్తం 18,333 మంది సభ్యులు ఉండగా, మరోవైపు రాజాం మండలంలో 1,426 స్వయం సహాయక సంఘాల్లో 14,553 మంది సభ్యులు ఉన్నారు.
వరుసగా మూడోసారి జాతీయ అవార్డుకు: గంట్యాడ మండల మహిళా సమాఖ్య ఏపీ మ్యాక్స్ చట్టం ప్రకారం నమోదు చేసుకుని స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థగా ఎదిగింది. మూడు సంవత్సరాలుగా వరుసగా జాతీయ అవార్డుకు ఎంపికైంది. వాయిదాలు సకాలంలో చెల్లించడం, ఆదాయంలో 30 శాతమే ఖర్చులు ఉండేలా చూసుకోవడం వీరి విజయానికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. ఏటా తప్పకుండా ఆడిట్ నిర్వహిస్తారు. దీనికి తగ్గట్టే అధికారులూ నైపుణ్యాభివృద్ధితోపాటు ఆర్థిక అక్షరాస్యత, బ్యాంకింగ్, డిజిటల్ లావాదేవీలపై మహిళలకు శిక్షణ ఇవ్వడం వీరికి కలిసొచ్చింది.
గంట్యాడ సమాఖ్య మహిళలు జ్యూట్ బ్యాగులు, బేకరీ, డెయిరీ ఉత్పత్తులు, సబ్బులు, ఫినాయిల్, లిక్విడ్ సోప్ వంటివాటి తయారీతో ఆదాయం పొందుతున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్నీ సమర్థంగా నిర్వహించారు. మహిళలకు సెర్ప్, డీఆర్డీఏ సంస్థలు ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన, విక్రయానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాలకు ఉత్పత్తులు పంపడమే కాదు. గ్రామ, మండల స్థాయిల్లో వ్యాపారులతో ఒప్పందాలు చేసుకుని అమ్మకాలు పెంచుకుంటున్నారు. ప్రైవేటు సంస్థలతోనూ భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు.
సేవలోనూ ముందే: రాజాం మండల సమాఖ్య. రైతులకు అవసరమైన టార్పాలిన్లు అమ్ముతోంది. దళారీలకు అవకాశం లేకుండా మొక్కజొన్న, ధాన్యం, కొనుగోలు చేసి రైతులకు సరైన ధర అందేలా చూస్తోంది. అంతేకాదు, ఈ మహిళలు సభ్యుల కుటుంబ సమస్యల్ని దగ్గర ఉండి పరిష్కరిస్తున్నారు. కిచెన్ గార్డెన్స్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. నిరుద్యోగ యువతకు ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో శిక్షణ, ఆరోగ్యం, పోషకాహారం వంటివాటిపైన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం వంటివీ చేస్తున్నారు.
