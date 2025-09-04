ETV Bharat / state

లోన్​లకు కొత్త మెలిక - ఉద్యమ్​ ఆధార్​ ఉంటేనే మెప్మా సంఘాలకు అవకాశం!

మెప్మా పరిధిలో ఎస్​హెచ్​జీలకు లింకేజీ విషయంలో కొత్త రూల్ - లోన్​ తీసుకునే ప్రతిమహిళకు ఉద్యమ్​ ఆధార్​ ఉండాలని చెబుతున్న బ్యాంకర్లు - మెప్మా సభ్యులకు భారంగా మారుతున్న నిబంధన

Udyam Aadhaar For SHG Loans
Udyam Aadhaar For SHG Loans (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 8:30 AM IST

Udyam Aadhaar For SHG Loans : పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(మెప్మా) పరిధిలోని ఎస్​హెచ్​జీలకు(స్వయం సహాయక సంఘాలు)కు లింకేజీ విషయంలో బ్యాంకర్లు కొత్త మెలిక పెట్టాయి. లోన్​ తీసుకునే ప్రతి మహిళ ‘ఉద్యమ్‌ ఆధార్‌’ తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలని చెప్పడంతో వారంతా అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ఇప్పటికిప్పుడు ఈ ప్రక్రియ అందరితో పూర్తి చేయాలంటే సాధ్యమేనా అన్న అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. సాధారణంగా చిన్నతరహా పరిశ్రమలు స్థాపించేవారు తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు ‘ఉద్యమ్‌ ఆధార్‌’ను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని బ్యాంకర్లు చెబుతుంటారు. అయితే దీన్ని ప్రభుత్వ లోన్​తో స్వయం ఉపాధి పొందే సంఘాలకూ వర్తింపజేస్తున్నారు. సంఘం తరఫున కనిష్ఠంగా రూ.లక్ష నుంచి అత్యధికంగా రూ.20లక్షల వరకు లోన్​లు తీసుకునే వారందరూ ఉద్యమ్‌ ఆధార్‌ పత్రాన్ని తీసుకోవాలని చెప్పడంతో వారంతా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఇబ్బందేంటి? : ఉద్యమ్‌ ఆధార్‌ తీసుకోవాలంటే పాన్‌కార్డుతో పాటు, ఆధార్‌ కార్డు రెండూ ఉండాలి. పాన్, ఆధార్‌తో కచ్చితంగా అనుసంధానమై(లింక్​) ఉండాలి. లోన్​ తీసుకునేవారు ఏదో ఒక వ్యాపారం నడుపుతున్నట్టుగా ట్రేడ్‌ లైసెన్స్‌ లాంటి డాక్యుమెంట్లను తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే ఉద్యమ్‌ ఆధార్‌ పత్రాన్ని తీసుకునేందుకు అవకాశముంటుంది. ఉభయ జిల్లాల్లో చాలామందికి పాన్‌ ఉన్నప్పటికీ ఆధార్‌తో అనుసంధానం కాలేదు. ఇప్పటికిప్పుడు చేయించుకోవాలన్నా సుమారు 15 రోజులు పడుతుంది. రూ.1100 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి రొవొచ్చు. రెండు కార్డుల్లో పేర్లలో చిన్న తప్పున్నా మరిన్ని ఇబ్బందులు తప్పవు. ఇదంతా మెప్మా సభ్యులకు భారంగా, ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది. దీంతో లోన్​లపై ఆసక్తి చూపేందుకు అవకాశం లేకుండా పోతుందన్న ఆవేదన వారిలో వ్యక్తమవుతోంది.

రూ.205 కోట్లతో రుణాలు ఇవ్వాలని : ఖమ్మం జిలాకు సంబంధించి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(మెప్మా) పరిధిలో ఉన్నటువంటి 7640 సంఘాల్లో 1220 సంఘాలకు రూ.205.64 కోట్లతో లోన్​లు ఇవ్వాలని పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ అధికారులు ప్రతిపాదనలు చేశారు.

ఏడు దివ్యాంగ సంఘాలకు రూ.23లక్షలు, 10 వీధి వ్యాపారుల సంఘాలకు సంబంధించి రూ.28లక్షలు రుణాలను కేటాయించారు. నిర్దేశిత లక్ష్యాల మేరకు లోన్​లు తీసుకునే ప్రతి సభ్యులు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని కచ్చితంగా పొందాల్సి ఉంటుంది.

నూతన విధానానికి సంబంధించి ఆర్పీలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం : ఒక్క ఖమ్మం జిల్లాలో చూసినట్టయితే పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ పరిధిలోని 70వేల మంది మహిళలు ఉద్యమ్‌ ఆధార్​ కార్డును పొందాల్సి ఉంది. ఈ విషయమై సంబంధిత అధికారులను ‘న్యూస్‌టుడే’ సంప్రదించగా ఇప్పటికే నూతన విధానానికి సంబంధించి కొంతమంది ఆర్పీలకు ట్రైనింగ్​ ఇచ్చామని, వారి ద్వారానే నమోదు చర్యలు తీసుకుంటామన్నామని వివరించారు. భద్రాద్రి జిల్లాలో చూసినట్లయితే 3,369 మెప్మా సంఘాలున్నాయి.

అసలు ఉద్యమ్​ ఆధార్​ అంటే ఏంటి? : ఇది మనదేశంలోని సూక్ష్మ, చిన్నతరహా, మధ్య తరహా పరిశ్రమల కోసం ఉద్దేశించిన ఒక ఉచిత, పేపర్​లెస్​ ఆన్​లైన్​ రిజిష్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ అని చెప్పవచ్చు. ఈ రిజిష్ట్రేషన్​ అనంతరం ఓ ప్రత్యేకమైన పన్నెండంకెల సంఖ్య మీకు లభిస్తుంది. ఈ రిజిష్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్​ పొందడం ద్వారా వ్యాపారాలకు సంబంధించి తక్కువ వడ్డీకీ రుణాలు, ప్రభుత్వ పథకాలు, ఇతర ప్రయోజనాలు అందుతాయి.

