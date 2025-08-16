Self Help Groups Members in AP Making Good Profits: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు డిజిటల్ మార్కెట్ (E-Commerce) ద్వారా మంచి లాభాలు సాధిస్తున్నారు. వారు తయారు చేస్తున్న వివిధ ఉత్పత్తులను ఇతర రాష్ట్రాలకు సైతం సరఫరా చేస్తున్నారు. డిజిటల్ మార్కెట్ ద్వారా గతంలో కంటే రెండింతల లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మై స్టోర్, వావ్జెనీ వంటి ఈ-కామర్స్ సైట్లలో మహిళలు వివిధ రకాల వస్తువులను పెడుతున్నారు. ఏడాది వ్యవధిలో 1.64 లక్షలకు పైగా ఆర్డర్ల ద్వారా రెండున్నర కోట్ల రూపాయలకు పైగా వ్యాపారం చేశారు.
ఈ ఏడాది మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షమంది మహిళలు కోటి రూపాయల విలువైన ఉత్పత్తులు వావ్జెనీ డిజిటల్ వేదిక ద్వారా విక్రయించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఓఎన్డీసీతో (Open Network for Digital Commerce) రాష్ట్రంలోని స్వయం సహాయక సంఘాల ఆధ్వర్యంలోని ఉత్పత్తులకు దేశీయంగా ప్రాధాన్యం పెరిగింది. అనేక రాష్ట్రాల నుంచి ఆర్డర్లు రావడంతో వ్యాపారం పెరుగుతోంది. దిల్లీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఒడిశా నుంచి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి.
డిమాండ్ పెరిగింది: ఏడాది క్రితం వరకు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్డ్, వావ్జెనీ సంస్థల నుంచి ఆర్డర్లు వచ్చినా వాటిపై కమీషన్ 25% వారే తీసుకునేవారు. దీంతో తక్కువగానే ఆదాయం వచ్చేది. అంతే కాకుండా చెల్లింపులు ఆలస్యం కావడంతో కలిసొచ్చేదికాదు. ఓఎన్డీసీతో స్వయం సహాయక సంఘాలను మెప్మా ఆధ్వర్యంలో అనుసంధానించారు. ఇందులో భాగమైన మైస్టోర్ డిజిటల్ వేదిక ద్వారా ప్రస్తుతం భారీగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. మిగతా సంస్థల కంటే తక్కువ కమీషన్ (6 నుంచి 8 శాతం మాత్రమే) తీసుకుంటున్నారు. డెలివరీకి ముందే చెల్లింపులు చేస్తున్నారు. జూట్ బ్యాగ్లు, కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, బొబ్బిలి వీణలు, వస్త్రాలు, పచ్చళ్లు, ఫ్లోర్ క్లీనర్, ఫొటో ఫ్రేమ్లు, అగర్బత్తీలు, వన్ గ్రాం గోల్డ్ తదితరాలకు డిమాండ్ పెరిగింది.
ప్రతి జిల్లాలోనూ మెప్మా ఆధ్వర్యంలో రిసోర్స్ పర్సన్లు ఈ-కామర్స్ నిర్వహణలో స్వయం సహాయక సంఘాలకు సహకరిస్తున్నారు. ఆర్డర్ల ప్యాకేజీ నుంచి వాటిని ప్రైవేట్ ఏజెన్సీల ద్వారా డెలివరీ చేసే వరకూ బాధ్యత మొత్తం రిసోర్స్ పర్సన్లు తీసుకుంటున్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెల్లింపులు సైతం వీరే చేస్తున్నారు. ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక వ్యాపారవేత్త తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా స్వయం సహాయక సంఘాల ఆధ్వర్యంలోని ఉత్పత్తులకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పించామని, తద్వారా మంచి ఫలితాలొస్తున్నాయని మెప్మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తేజ్ భరత్ అన్నారు.
కృష్ణా జిల్లాలో మచిలీపట్నానికి చెందిన స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యురాలు రమాదేవి ఏడేళ్లుగా వన్ గ్రాం గోల్డ్ ఆభరణాల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఆమె సంవత్సరం క్రితం ఈ-కామర్స్ ద్వారా వ్యాపారాన్ని క్రమంగా విస్తరించారు. స్థానికంగా అమ్మకాలు చేస్తూనే తెలంగాణ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే ఆర్డర్ల మేరకు ఆభరణాలను సరఫరా చేస్తున్నారు. ఖర్చులన్నీ పోగా గతంలో నెలకు రూ.20,000 మిగలగా, ప్రస్తుతం ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫాంలోకి వెళ్లాక రూ.40,000 సాధిస్తున్నారు.
