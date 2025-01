ETV Bharat / state

ఆపద వచ్చినప్పుడు భయపడొద్దు - దుండగులను ఇలా ఎదుర్కోండి - SELF DEFENSE TECHNIQUES TEACHING

Self Defense Technique ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Self Defense Techniques for All : ముంబయిలో బాలీవుడ్‌ నటుడు సైఫ్‌ అలీఖాన్‌పై ఈనెల 16న జరిగిన దాడి దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించడం తెలిసిందే. ఈ హీరో తన ఇంట్లోనే ఓ దుండగుడు చేతిలో కత్తిపోట్లకు గురై ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది. ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు, సహాయకురాలైన ఓ మహిళ ఉన్న గదిలోకి ఈ దుండగుడు ప్రవేశించి హల్‌చల్‌ చేశాడు. ఇందుకు కారణాలు ఏవైనప్పటికీ ఈ ఘటన అందరికీ గుణపాఠంగా మారింది.

ప్రస్తుతం అల్లూరి జిల్లాలోని అన్ని పట్టణాల్లో శివారు ప్రాంతాలు విస్తరిస్తున్నాయి. జన సంచారం తక్కువగా ఉండేచోటా నివాసాలు పెరిగాయి. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో దొంగలు, దోపిడీదారుల భయం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. యువతులు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆకతాయిల నుంచి వేధింపులూ ఎదురవుతుంటాయి. ఇలాంటి ఆపదల ఎదురైనప్పుడు భయపడకుండా చిన్నపాటి మెలకువలు తెలిస్తే దుండగులను ఎదుర్కోవచ్చు. శరీర బలంతో సంబంధం లేకుండా వ్యూహాత్మకంగా శత్రువుని మట్టి కరిపించవచ్చు. ముంబయిలో సైఫ్‌పై దాడి తరహా ఘటనలు ఎదురైతే చురుగ్గా ఎలా వ్యవహరించాలో ఆపద నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలో యుద్ధవిద్యల్లో నైపుణ్యం ఉన్నవారు వివరిస్తున్నారు.

కత్తితో వస్తే : కత్తితో వెనుక నుంచి దాడికి పాల్పడితే ఊహించని వేగంతో ఆగంతకుని చేతిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. అదే వేగంతో కాలితో ఎదుటివ్యక్తి కాలిని వెనుక నుంచి తన్ని పడిపోయేటట్టు చేయాలి. అదేవిధంగా మెడపై కత్తిని ఉంచితే వేగంగా కొంచెం కిందకు వంగి అవకాశముంటే పళ్లతో చేతిపై గట్టిగా కరవాలి. దీంతో కత్తి జారవిడిచే అవకాశం ఉంది.

ఆకతాయిల పని పట్టొచ్చిలా : కరాటే, కుంగ్‌ఫూ, బాక్సింగ్, వుషూ తదితర యుద్ధ విద్యలు ఆకస్మిక దాడులను తక్కువ శక్తితోనే సమర్థంగా ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి. జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు కోచ్‌లు కొందరు పిల్లలకు యుద్ధకళలను నేర్పుతున్నారు. ఏడేళ్ల క్రితం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నిపుణులతో శిక్షణ ఇప్పించేవారు. ఇలాంటి శిక్షణలు కొన్నేళ్లుగా జరగడం లేదు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు యుద్ధవిద్య తెలిసి ఉంటే వేధింపులకు గురిచేసే వ్యక్తిని పక్కన చూపిన విధంగా అడ్డుకునే అవకాశం ఉంది.