భారత్‌-పాకిస్థాన్ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తత - తిరుమలలో భద్రత కట్టుదిట్టం - TIGHT SECURITY IN TIRUMALA

Tight Security in Tirumala ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 12:43 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 12:53 PM IST 1 Min Read

Tight Security in Tirumala : తిరుమలలో పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. భారత్‌-పాక్‌ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా అప్రమత్తమయ్యారు. ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు జిల్లా అధికారులతో భేటీ అయ్యారు. తిరుమల సీవీఎస్‌వో కార్యాలయంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. మధ్యాహ్నం నుంచి తిరుమలలో భద్రతా బలగాలు తనిఖీలు నిర్వహించనున్నాయి.

