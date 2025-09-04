ETV Bharat / state

నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి ఖైరతాబాద్​ గణేశుడి దర్శనాలు బంద్ - నిమజ్జనానికి విస్తృత ఏర్పాట్లు - GANESH IMMERSION 2025

హైదరాబాద్​లో నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు - శోభాయాత్ర పూర్తయ్యే సమయం 40 గంటలు - మిలాద్‌ ఉన్‌ నబీ ఊరేగింపు 14వ తేదీకి మార్పు

Arrangements For Ganesh Immersion 2025
Arrangements For Ganesh Immersion 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 10:17 AM IST

Arrangements For Ganesh Immersion 2025 : ఈ నెల 6న హైదరాబాద్​లో జరిగే గణేశ్​ ఉత్సవాల మహా శోభాయాత్రకు అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. బాలాపూర్​ నుంచి ట్యాంక్​బండ్​ వరకు ఈ యాత్ర సాగుతుంది. ఈ నెల 6న మిలాద్​​ ఉన్​ నబీ ఉందని, ఆ రోజు ఊరేగింపును 14వ తేదీ నిర్వహించేందుకు మత పెద్దలు అంగీకరించారని హైదరాబాద్​ సీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.

నిమజ్జనానికి ఇవే ఏర్పాట్లు : నిమజ్జనాల కోసం అధికారులు 20 ప్రధాన చెరువులు, 72 కృత్రిమ కొలనులను సిద్ధం చేశారు. ప్రధాన చెరువుల వద్ద 259 మొబైల్​ క్రేన్లు, 130 స్థిర క్రేన్లు, 56,187 లైట్లు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సాగర్‌ వద్ద 9 బోట్లు, డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు, 200 మంది గజ ఈతగాళ్లు అందుబాటులో ఉంటారు.

నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి దర్శనాలు బంద్‌ : ముందస్తు నిమజ్జన ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి వద్ద గురువారం అర్ధరాత్రి 12 నుంచి దర్శనాలు నిలిపివేస్తున్నారు. బుధవారం భక్తుల తాకిడి పెరగడంతో జరిగిన తోపులాటలో పలువురు స్పృహ కోల్పోయారు.

రూట్​ మ్యాప్​ పరిశీలన : నగర కొత్వాల్‌ సీవీ ఆనంద్, జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ ఆర్‌.వి.కర్ణన్, హైడ్రా కమిషనర్‌ ఎ.వి.రంగనాథ్, రాచకొండ సీపీ సుధీర్‌బాబు, నగర అదనపు సీపీ విక్రమ్‌సింగ్‌మాన్, ట్రాఫిక్‌ జాయింట్‌ సీపీ జోయల్‌ డేవిస్, హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌ హరిచందన బుధవారం నిమజ్జనాల రూట్‌మ్యాప్‌ను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.

Arrangements For Ganesh Immersion 2025
గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు (ETV Bharat)
  • ఊరేగింపు జరిగే మార్గం 303 కి.మీ.
  • 6వ తేదీ తరలి వచ్చే విగ్రహాలు 50 వేలు
  • బందోబస్తులో ఉండే పోలీసులు 30 వేలు
  • ఖైరతాబాద్‌ భారీ గణనాథుడి నిమజ్జనం పూర్తయ్యే సమయం ఉ.11-12

గతేడాది అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ముందస్తుగా అన్ని చర్యలు చేపట్టినట్లు జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్​వీ కర్ణన్ తెలిపారు. అందుకు రూ.54 కోట్లతో ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. హుస్సేన్​సాగర్​తో పాటు 20 ప్రధాన చెరువులు, 72 కృత్రిమ కొలనులను సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. 134 స్థిర క్రేన్లు, 259 మొబైల్ క్రేన్లు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. హైడ్రా, పర్యాటక శాఖ సమన్వయంతో హుస్సేన్ సాగర్‌లో 9 బోట్లు, డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు, 200 మంది గజ ఈత గాళ్లను సిద్ధం చేశామని వెల్లడించారు. ఎన్​టీఆర్​​ మార్గ్‌లో పోలీసుల సహకారంతో 13 కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు.

Arrangements For Ganesh Immersion 2025
గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు (ETV Bharat)

వర్షాలతో దెబ్బతిన్న రహదారులకు మరమ్మతులు : ట్యాంక్​బండ్​తో పాటు ఊరేగింపు జరిగే మార్గంలో 56,187 తాత్కాలిక లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు. 3 షిఫ్టులలో పని చేసేలా అంబులెన్స్‌లతో సహా 7 మెడికల్ క్యాంపులు సిద్ధంగా ఉంచారు. గణేశ్​ చవితి ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 125 జేసీబీలు, 102 మినీ టిప్పర్లు ఉపయోగించి 3 వేల మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాలు సేకరించి డంప్ యార్డుకు తరలించారు. రోడ్‌ సేఫ్టీ డ్రైవ్‌లో భాగంగా ఇప్పటివరకు గ్రేటర్‌ వ్యాప్తంగా 90 శాతానికి పైగా గుంతలు పూడ్చినట్లు జీహెచ్​ఎంసీ తెలిపింది. వర్షాలతో దెబ్బతిన్న రహదారులకు మరమ్మతులు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించింది.

