Secunderabad - Nagpur Vande Bharat Express Train : ఏ గ్రేడ్ రైల్వేస్టేషన్గా గుర్తింపు పొందిన మంచిర్యాలలో ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల నిలుపుదలపై సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. గత సంవత్సరం సెప్టెంబరులో సికింద్రాబాద్ - నాగ్పూర్ వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు మొదలైంది. ఈ రైలును మంచిర్యాలలో నిలుపుదల చేయాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు, ప్రజాసంఘాలు పలుమార్లు రైల్వే ఉన్నత అధికారులతో పాటు ఎంపీ వంశీకృష్ణ లోక్సభలో ప్రస్తావించారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన రైల్వే శాఖ ఎట్టకేలకు శనివారం కాగజ్నగర్, మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్లో నిలుపుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఉత్తర్వులతో జిల్లాతో పాటు, కుమురం భీం జిల్లా ప్రయాణికులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్లో ఆర్థికపరంగా డిమాండ్ ఉంటుంది : వందేభారత్ రైలు మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్లో నిలుపుదలకు అవకాశం కల్పించినప్పటికీ ప్రయాణికుల సంఖ్య, ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్ ఆదాయం రోజుకు రూ.4.5 లక్షలు, ప్రయాణికుల సంఖ్య 4,000. వీటిలో ముఖగా మంచిర్యాల నుంచి సికింద్రాబాద్కు రాకపోకలు సాగించేవారే ఎక్కువ. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పడిననుంచి వ్యాపారపరంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు, అధికారుల రాకపోకలు పెరిగాయి. రోజువారీ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో ఏసీ టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వందేభారత్కు మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్లో ఆర్థికపరంగా డిమాండ్ ఉంటుందని స్థానిక ప్రజలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కేవలం 3 గంటల్లోనే హైదరాబాద్కు : మంచిర్యాల నుంచి సికింద్రాబాద్కు వెళ్లేందుకు ప్రతి రోజు ఉదయం 5 గంటలకు భాగ్యనగర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఉంది. తరువాత మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు ఇంటర్సిటీ, మధ్యాహ్నం 3.40 గంటలకు కాగజ్నగర్ ఎక్స్ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఉదయం 5 గంటలకు తరువాత రాష్ట్ర రాజధానికి వెళ్లాలని అనుకుంటే రోడ్డు మార్గం ఒక్కటే దిక్కు. హైదరాబాద్కు వెళ్లినా ఉదయం 11 గంటలకు చేరుకుంటాము. బస్సు మార్గంలో 5 గంటలకుపైగానే టైం పడుతోంది. ఫలితంగా ప్రయాణికులు ప్రైవేట్ సంస్థ వాహనాలతో పాటు ఆర్టీసీ వాహనాలైన లహరి, గరుడ, ఇంద్ర బస్సులను సంప్రదిస్తున్నారు. వీటికి టికెట్ ధర ఒక్కరికి రూ.600 నుంచి రూ.900 వరకు ఉంటుంది. వందేభారత్ రైలు అందుబాటులోకి రావడంతో మంచిర్యాల జిల్లావాసులకు హైదరాబాద్కు కేవలం 3 గంటల్లోనే చేరుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
టికెట్ ధరలు ఎలాగుంటాయంటే? : ఈ వందేభారత్ రైలు వారంలో మంగళవారం మినహా అన్ని రోజుల్లో నడుస్తుంది. రోజూ నాగ్పూర్లో ఉదయం 5 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ రైలు మంచిర్యాలకు ఉదయం 9 గంటలకు రానుంది. మధ్యాహ్నం 12.35 వరకు సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటుంది. తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు మొదలయ్యే ఈ రైలు మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్కు మధ్యాహ్నం 03.30 గంటలకు చేరుకుంటోంది. ఇక టికెట్ ధరలు ఇప్పటికీ నిర్దేశించకపోయినా మంచిర్యాల నుంచి సికింద్రాబాద్కు రూ.850, మంచిర్యాల నుంచి నాగ్పూర్కు రూ.800 ఉంటుందని ఓ అంచనా.
మరికొంత సమయం : వందేభారత్ రైలు మంచిర్యాలలో నిలుపుదల కార్యరూపం దాల్చడానికి మరికొంత టైం పట్టనుంది. నాగ్పూర్ - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో ప్రస్తుతానికి నాగ్పూర్, చంద్రపూర్, సేవాగ్రాం, కాజీపేట, బల్లార్షా, రామగుండం, సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లలో ఆగుతుంది. నూతనంగా మంచిర్యాలతో పాటు కాగజ్నగర్ రైల్వేస్టేషన్లలో నిలవనుంది. రైలు టైం, టికెట్ ధరల కేటాయింపుల తరువాత ప్రారంభ తేదీని ఖారారు చేసేందుకు మరో ఇరవై రోజుల టైం పడుతుందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నట్లు సమాచారం.
