భద్రాచలం వద్ద 50 అడుగుల నీటిమట్టం - 53 అడుగులకు చేరితే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ - Heavy Water Flow in Godavari

Second Warning At Godavari in Bhadrachalam Today : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఓవైపు విస్తారంగా కురుస్తున్న వానలు, మరోవైపు ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో భద్రాచలం గోదావరి వద్ద ప్రవాహం జోరందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారీ వరద పోటెత్తడంతో గోదావరి నీటిమట్టం ఇవాళ మధ్యాహ్నానికి 48 అడుగులకు చేరింది. దీంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరికి వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. దీంతో భద్రాచలం వద్ద రెండో ప్రమాద అలెర్ట్​ కొనసాగుతోంది. రాత్రి 9 గంటల సమయానికి గోదారి నీటి మట్టం 49.90 అడుగులకు చేరింది. నీటి మట్టం 53 అడుగులకు చేరితే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు. వరద ప్రవాహం అంతకంతకూ పెరుగుతుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించారు.

Heavy Water Flow in Godavari : మరోవైపు ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇక్కడ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. గోదావరి నీటిమట్టం 13.3 అడుగులకు చేరింది. రెండో ప్రమాద హెచ్చరికకు వరద చేరువవుతోంది. ఎగువ నుంచి భారీ మొత్తంలో నీరు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో.. ముందస్తుగా 12,500 క్యూసెక్కుల చొప్పున నీటిని సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. పి. గన్నవరం, ఐనవిల్లి, రాజోలు, కొత్తపేట, ముమ్మిడివరం లంకల్లో వరదనీరు చుట్టుముట్టింది. లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవలపైనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

ఆదివారం సాయంత్రం గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు పెరగడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సాయంత్రం నుంచి క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చిన గోదావరి నీటిమట్టం, ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు 48 అడుగులకు చేరడంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటి వల్ల భద్రాచలం వద్ద ఇంకా నీటిమట్టం పెరుగుతుందని కేంద్ర జలవనరుల శాఖ తెలిపింది. అధికారులు, పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.