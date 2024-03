Second Vande Bharat Express From Secunderabad to Visakhapatnam : సికింద్రాబాద్​-విశాఖపట్నం మధ్య రెండో వందే భారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్(Vande Bharat Express)​ నేడు పట్టాలెక్కింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ వందే భారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ను సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి వర్చువల్​గా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అలాగే దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో 9 గతిశక్తి కార్గో టెర్మినళ్లు, 11 గూడ్స్​ షెడ్లు, 3 కోచ్​ రెస్టారెంట్లు, 14 మార్గాల్లో రైల్వే లైన్ల విస్తరణరకు శ్రీకారం చుట్టారు.

Second Vande Bharat Express in Telugu States : ఈ వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రాల మధ్య ఆరు రోజుల పాటు ప్రయాణిస్తుంది. ఒక్క గురువారం తప్ప మిగిలిన అన్ని రోజులు ఈ రైలు​ అందుబాటులో ఉంటుందని రైల్వేశాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ రెండు రాష్ట్రాలను కలుపుతూ 100 శాతం కంటే ఎక్కువ ఆక్యుపెన్సీ రేషియోతో సేవలందిస్తోంది. దీనికి ప్రయాణికుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన ఉండడంతో సికింద్రాబాద్​-విశాఖపట్నం మధ్య ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​కు అదనంగా మరో వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ను నడిపిస్తున్నారు.

ఈ రైలు సాధారణ సేవలు విశాఖపట్నం-సికింద్రాబాద్(Vizag to Secunderabad)​ వరకు మార్చి 13 నుంచి, సికింద్రాబాద్​ నుంచి విశాఖపట్నం వరకు మార్చి 15 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి. రెండో వందే భారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ టికెట్ల బుకింగ్స్​ నేటి నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం అరుణ్​ కుమార్​ జైన్​ తెలిపారు.

వందేభారత్​ రైలు సమయం : రైలు నంబరు 20707 సికింద్రాబాద్​-విశాఖపట్నం వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ సికింద్రాబాద్​ నుంచి ఉదయం 05:05 గంటలకు బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 13:50 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో రైలు నంబరు 20708 విశాఖపట్నం-సికింద్రాబాద్​ రైలు మధ్యాహ్నం 14:35 గంటలకు విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి రాత్రి 23:20 గంటలకు సికింద్రాబాద్​ చేరుకుంటుంది. ఈ వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ మార్గ మధ్యలో వరంగల్​, ఖమ్మం, విజయవాడ, రాజమండ్రి, సామర్లకోట రైల్వేస్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ ఏడు ఏసీ చైర్​ కార్​ కోచ్​లు, ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్​ ఏసీ చైర్​ కార్​ కోచ్​లతో ప్రయాణిస్తుంది. అన్ని కోచ్​లలో కలిపి 530 మంది ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

