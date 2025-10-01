ETV Bharat / state

సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ వెహికల్​ కొంటున్నారా - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే కేసులే!

ఆర్​సీ, బీమా, జరిమానాలు చూసుకోకపోతే చిక్కులు తప్పవు - టెస్ట్ డ్రైవ్, మెకానిక్ ధ్రువీకరణ అవసరం

Second Hand Vehicle Buying Tips
Second Hand Vehicle Buying Tips (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Second Hand Vehicle Buying Tips: ఆర్థిక ఇబ్బందులు, తక్కువ ధరలో వాహనాన్ని పొందాలనే కోరిక కారణంగా చాలామంది సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ వాహనాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే పాత వాహనం కొన్న తర్వాత నష్టాలు మిగిలిన ఘటనలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. విజయనగరం జిల్లా సహా ఉత్తరాంధ్రలో ఇటీవల కాలంలో పలు కేసులు చోటు చేసుకోవడంతో పోలీసులు, రవాణాశాఖ అధికారులు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.

వాహనం పేరుమార్చకపోతే కేసులు మీకే!: విజయనగరానికి చెందిన ఓ ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగి సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ స్కూటీ కొనుగోలు చేశాడు. కానీ సరిగా నడవకపోవడంతో కొన్ని రోజులకే షోరూమ్‌ వారికి తిరిగి అమ్మేశాడు. రిజిస్ట్రేషన్‌ పుస్తకం (RC Book) పేరు మార్పు చేయకపోవడంతో ఆ స్కూటీ మూడో వ్యక్తి చేతికి వెళ్లింది. అతడు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. కేసు మొదటి కొనుగోలుదారుడిపైనే నమోదైంది. ఇదే తరహాలో మరో యువకుడు పల్సర్‌ బైక్‌ను సెకండ్‌ హ్యాండ్‌లో కొనుగోలు చేశాడు. బీమా చేయించకపోవడం, RC తన పేరున లేకపోవడంతో ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కేసు తీవ్రత పెరిగింది.

ఫైనాన్స్‌ కార్లలోనూ ఇబ్బందులు: బొబ్బిలి యువకుడు షోరూమ్‌లో పాత కారు ఫైనాన్స్‌ మీద కొన్నాడు. 15 ఈఎంఐల్లో 10 చెల్లించాక ఆనారోగ్య సమస్యల వల్ల మిగిలినవి చెల్లించలేకపోయాడు. నిర్వాహకులు వాహనాన్ని తిరిగి తీసుకెళ్లి మరొకరికి అమ్మేశారు. దీంతో ఇరువురి మధ్య గొడవ పోలీస్‌స్టేషన్‌ దాకా వెళ్లింది.

దసరా-దీపావళి సీజన్‌లో అధిక డిమాండ్‌: ప్రస్తుతం దసరా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. దీపావళి కూడా రానుంది. ఈ సీజన్‌లో సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ వాహనాల అమ్మకాలు పెరుగుతాయి. విజయనగరంలోని ఒక షోరూమ్‌ నిర్వాహకుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉగాది లేదా దసరా సమయంలో కనీసం 500 ద్విచక్రవాహనాలు, 40–50 కార్లు, 200 వరకు ఆటోలు, క్యాబ్‌లు అమ్ముడవుతాయి. తక్కువ ధర ఆకర్షణతో చాలామంది వీటిని కొనుగోలు చేస్తారని తెలిపారు.

కొనుగోలులో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు: పాత వాహనం కొనుగోలు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా ఈ అంశాలు పాటించాలి.

  • రికార్డులు పరిశీలించండి: RC, ఇన్సూరెన్స్‌, పన్నులు, జరిమానాలు అన్ని సరిచూడాలి.
  • ఛాసిస్‌, ఇంజిన్‌ నంబర్లు: సరిపోతాయా లేదా అనేది ధృవీకరించాలి.
  • ఫైనాన్స్‌ క్లియరెన్స్‌: వాహనం అప్పులో లేదో, ఈఎంఐలు బకాయి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి.
  • టెస్ట్‌ డ్రైవ్: స్వయంగా నడిపి చూడాలి. తెలిసిన మెకానిక్‌ను వెంట తీసుకెళ్లాలి.
  • అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్‌: వాహనాన్ని మీ పేరు మీదకు మార్చించుకోవాలి.
  • పోలీస్‌ ధ్రువీకరణ: కేసులు లేదా రికార్డులు లేని వాహనం మాత్రమే కొనాలి.

పోలీసుల సూనచలు: విజయనగరం రెండో పట్టణ సీఐ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, “సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ వాహనాలు కొనుగోలు చేసే ముందు అన్నీ పత్రాలు పరిశీలించాలి. RC బదిలీ చేయకపోయినా, కేసులు ఉన్నా వాహనం తీసుకోవద్దు. ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేని వాహనాలను అసలు కొనొద్దు” అని సూచించారు.

సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ వాహనం కొంటే తప్పనిసరిగా రికార్డులు, బీమా, ఫైనాన్స్‌ క్లియరెన్స్‌, టెస్ట్‌ డ్రైవ్ వంటి అంశాలు పరిశీలించాలి. లేని పక్షంలో తక్కువ ధరకు కొన్న వాహనం చివరికి కోర్టు కేసులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సమస్యలకే కారణమవుతుంది. కాబట్టి సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కొనుగోలు విషయంలో షేక్‌ హ్యాండ్‌ కాకుండా సేఫ్‌ హ్యాండ్‌ కావాలి.

