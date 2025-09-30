భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం - రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
భద్రాచలం వద్ద క్రమంగా పెరుగుతోన్న గోదావరి నీటిమట్టం - 50 అడుగుల వద్ద ప్రవహిస్తోన్న నీరు - ఈరోజు ఉదయమే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
Published : September 30, 2025 at 5:41 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 6:18 PM IST
Second Danger Warning at Bhadrachalam : ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఈరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు గోదావరి నీటిమట్టం 50 అడుగుల వద్ద ప్రవహిస్తోంది. ఈరోజు ఉదయం గోదావరి నీటిమట్టం 48 అడుగులు దాటడంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నీటిమట్టం పెరగడంతో భద్రాచలం నుంచి పలు మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు స్నాన ఘట్టాల ప్రాంతం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం ఉదృతంగా ప్రవహించడంతో విద్యుత్ స్తంభాలు, స్నాన కట్టాల వద్ద మెట్లు వరదనీటిలో మునిగాయి. కళ్యాణ కట్ట భవనం వరకు వరద నీరు చేరాయి. నీటిమట్టం ఉదృతంగా పెరగడంతో గోదావరి నదిలో స్నానాలు ఆచరించే భక్తులు నదిలోనికి వెళ్లవద్దని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ఏడాది ఐదో సారి గోదావరి వరదలు రావడంతో వివిధ రహదారులు మూసివేయడంతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. మరోవైపు మిర్చి పత్తి పంటల వద్దకు వరద నీరు రావడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
43 అడుగులు దాటడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ : నిన్న ఉదయం గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులు దాటడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసారు. ఈరోజు ఉదయం 48 అడుగులను దాటడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నీటిమట్టం పెరగడంతో చర్ల దుమ్ముగూడెం వాజేడు వెంకటాపురం మండలాలకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై దుమ్ముగూడెం మండలం తూరుబాక వద్ద వరద నీరు చేరడంతో ఆయా మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
భక్తులు నది లోపలికి వెళ్లవద్దని అధికారులు ఆదేశాలు : ముంపు మండలాలకు వెళ్లే రహదారిపై మురుమూరు గ్రామం వద్ద నీరు చేరడంతో కూనవరం వీఆర్ పురం చింతూరు మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు భద్రాచలం స్నాన ఘట్టాల వద్ద వరద ప్రవాహం పెరిగింది. నదిలో ప్రస్తుతం 11లక్షల 67,657 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. నీటిమట్టం పెరగడంతో స్నానఘట్టాల ప్రాంతం వద్ద చాలా మెట్లు వరద నీటిలో మునిగాయి. నదిలో స్నానాలు ఆచరించే భక్తులు నది లోపలికి వెళ్లవద్దని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా నది వద్ద లాంచీలను పడవలను గజ ఈతగాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. ఈ సీజన్లో ఇప్పటికి వరకు 3 సార్లు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలకు తోడు, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వానలు, ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో నీరంతా గోదావరిలోకి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని అన్ని డ్యాములు నిండుకుండలా మారాయి. వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లుగా దిగువకు వదిలిపెడుతున్నారు.
