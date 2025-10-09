'స్థానిక' పోరుకు వేళాయే : నేటి నుంచి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ నామినేషన్లు
స్థానిక పోరుకు నేటి నుంచి తెరలేపనున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం - జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ మొదటి విడతకు నేడు నోటీసులు జారీ - ఉదయం పదిన్నర గంటల నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఆరంభం
October 9, 2025
Local Body Elections Notification Today : స్థానిక సంస్థల సమరానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నేడు తెరలేపనుంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం యథాతథంగా ఎన్నికలు జరపాలని ఎస్ఈసీ నిర్ణయించింది. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ మొదటి విడత ఎన్నికల నోటీసులు ఇవాళ జారీ కానున్నాయి. ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఆరంభం కానుంది. ఈ నెల 23న మొదటి విడత, 27వ తేదీన రెండో విడత పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.
స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై హైకోర్టులో విచారణ నేడు కూడా కొనసాగనుండగా, ఎస్ఈసీ మాత్రం ఎన్నికల ప్రక్రియను యధావిధిగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. గత నెల 29న నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, షెడ్యూల్ ప్రకారమే ముందుకెళ్లేందుకు సిద్ధమైంది. ముందుగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, ఆ తర్వాత పంచాయతీ వార్డులు, సర్పంచిల ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. బుధవారం హైకోర్టులో విచారణ ముగిశాక రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు న్యాయవాదులతో చర్చించారు. హైకోర్టు నుంచి ఎలాంటి ఆదేశాలు లేనందున ముందుకెళ్లవచ్చని న్యాయవాదులు సూచించినట్లు తెలిపారు. ఆ తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్లతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. నేటి నుంచి నామినేషన్లు, ఇతర ఎన్నికల ప్రక్రియను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని, ఎన్నికల నియమావళిని కచ్చితంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.
నేటి నుంచి నామినేషన్లు : ఇవాళ ఉదయం పదిన్నర గంటలకు జిల్లాల్లో రిటర్నింగ్ అధికారులు ఎన్నికల నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల వారీగా ఓటరు జాబితాను ప్రదర్శిస్తారు. వెంటనే నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించి, 15న ఉపసంహరణ గడువు ముగిశాక ఆ రోజున పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటిస్తారు. ఈ నెల 23న ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు రెండో విడత నోటిఫికేషన్ ఈ నెల 13న విడుదల చేసి, ఆ రోజు నుంచి 16 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. ఈ నెల 19న అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటించి, 27న పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు.
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాక నవంబరు 11న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ రెండు విడతల ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలను ప్రకటించనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ తెలిపింది. మొదటి విడతలో 292 జడ్పీటీసీ, 2 వేల 963 ఎంపీటీసీ, రెండో విడతలో 273 జడ్పీటీసీ, 2 వేల 786 ఎంపీటీసీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నికకు తర్వాత ప్రత్యేకంగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు. హైదరాబాద్, మేడ్చల్లో గ్రామ పంచాయతీలు లేనందున, మిగతా 31 జిల్లాల్లోని 565 జడ్పీటీసీలు, 5 వేల 749 ఎంపీటీసీలు, 12 వేల 733 పంచాయతీలు, లక్ష 12వేల 288 వార్డుల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది. హైకోర్టు స్టే కారణంగా 14 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు.
3 విడతల్లో సర్పంచి ఎన్నికలు : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల తర్వాత గ్రామ పంచాయతీల వార్డు సభ్యులు, సర్పంచిల ఎన్నికలు మూడు విడతలుగా జరగనున్నాయి. ఈ నెల 17న మొదటి విడత నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. ఆ రోజు నుంచి 19 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించి 23న ఉపసంహరణ సమయం ముగిశాక అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటిస్తారు. ఈ నెల 30న పోలింగ్ నిర్వహించి, అదే రోజు ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. రెండో విడత నోటిఫికేషన్, నామినేషన్లు ఈ నెల 21న ప్రారంభం కానుంది. నవంబరు 4న పోలింగ్ నిర్వహించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. మూడో విడత నోటిఫికేషన్ ఈ నెల 25న జారీ చేసి, 31వ తేదీ వరకు నామినేషన్లు నిర్వహించి నవంబరు 8న పోలింగ్ జరిపి ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు. మొదటి విడతలో 1998 పంచాయతీలు, 17 వేల 110 వార్డులు, రెండో విడతలో 5 వేల 414 గ్రామ పంచాయతీల్లోని 47 వేల 890 వార్డులు, మూడో విడతలో 5 వేల 321 పంచాయతీల్లోని 47 వేల 288 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సిబ్బందికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే శిక్షణ ఇచ్చింది. జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు 651 మంది, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు 2 వేల 337 మంది ఆర్వోలు, 2 వేల 337 మంది ఏఆర్వోలు 39 వేల 533 మంది ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, లక్ష 58 వేల 725 మంది ఇతర సిబ్బంది విధుల్లో ఉంటారు. ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ నుంచి బ్యాలెట్ బాక్సులను సమీకరించారు.
