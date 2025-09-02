ETV Bharat / state

విజృంభిస్తున్న వైరల్​ జ్వరాలు - ఆసుపత్రులకు క్యూకడుతున్న పేషెంట్లు - VIRAL FEVERS IN MEDAK DISTRICT

ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో ప్రబలుతున్న సీజనల్​ వ్యాధులు - జ్వరం తగ్గినా తప్పని తిప్పలు - ఒళ్లు, కాళ్లనొప్పులతో ఇబ్బందులు - సంగారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రి ఓపీ విభాగం వద్ద రోగుల బారులు

viral fevers In Joint Medak District
viral fevers In Joint Medak District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read

Viral Fevers In Joint Medak District : వాతావరణ మార్పులతో పాటు, అపరిశుభ్ర పరిస్థితులు వెరసి పల్లె, పట్టణాలు, చిన్నా, పెద్దా అన్న తేడా లేకుండా ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో పలువురు సీజనల్‌ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. చాలా మందికి జ్వరం తగ్గిన తర్వాత కూడా ఒళ్లు నెప్పులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు : సంగారెడ్డి జిల్లా మల్కాపూర్‌ టీచర్స్‌ కాలనీకి చెందిన గణేశ్‌ గొంతునొప్పి, జ్వరంతో బాధపడుతూ టాబ్లెట్​ వేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ ఫలితం కనిపించలేదు. అతడికి విపరీతమైన ఒళ్లు, కాళ్ల నొప్పులతో శరీరమంతా వేడెక్కింది. భరించలేని పరిస్థితిలో హాస్పిటల్​కు వెళితే డాక్టర్లు రక్తపరీక్షలు చేసి వైరల్‌ జ్వరమని తేల్చారు. వారం రోజుల పాటు మందులు వాడగా జ్వరం తగ్గింది. ఒళ్లు నొప్పులు మాత్రం అలాగే ఉండిపోయాయి. నీరసంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలువురు ఇలాంటి ఇబ్బందునే ఎదుర్కొంటున్నారు. వాతావరణ మార్పులతో పాటు ఒంట్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువున్న వారు త్వరగా వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు.

అధికశాతం మందిలో అవే లక్షణాలు : కొంతమందికి జలుబుతో మరికొందరికి జ్వరంతో జబ్బు ప్రారంభమవుతోంది. బాధితుల్లో సగం మందికిపైగా ఫీవర్, గొంతు, ఒళ్లు నొప్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరికొంతమందికి శరీరంపై దురద లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలామందికి గన్యా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తే నెగెటివ్‌ వస్తున్నప్పటికీ అలాంటి లక్షణాలే ఉంటున్నాయి. దీంతో డాక్టర్లు లక్షణాలకు అనుగుణంగా యాంటీబయోటిక్స్​ను, పారాసిటమాల్‌ టాబ్లెట్లను ఇస్తున్నారు. తగ్గకపోతే స్టెరాయిడ్స్‌ అందజేస్తున్నట్లుగా వారు చెబుతున్నారు. జ్వరం లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లి వైద్యచికిత్స పొందాలని సూచిస్తున్నారు.

పడకేసిన పారిశుద్ధ్యం : ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు తోడు పల్లెల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ మరింత అధ్వానంగా మారింది. బల్దియాల్లో కొన్ని కాలనీలు మురికి కూపాలను తలపిస్తున్నాయి. పంచాయతీల్లో నిధుల కొరత కారణంగా దోమల నివారణకు సంబంధించిన చర్యలను గాలికొదిలేస్తున్నారు. పట్టణాల్లో అరకొర నిధులతో పాటు సంబంధిత అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ అంతంత మాత్రంగానే ఉంటోంది. వర్షాకాలం కావడంతో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల అధికారులు పారిశుధ్య నిర్వహణపై దృష్టిసారించాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఆందోళన కలిగిస్తున్న డెంగీ :

  • ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో ఎవరికీ గన్యా వ్యాధి నిర్ధారణ కాలేదు. సంగారెడ్డిలో డెంగీ వ్యాధి విజృంభిస్తోంది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 124 కేసులు నమోదయ్యాయంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి పట్టణంలో అత్యధికశాతం మంది డెంగీతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
  • మెదక్‌ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం తునికి గ్రామంలో విషజ్వరాల బారిన పడి ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతిచెందిన ఘటన ఆ జిల్లా వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన విషయం విదితమే.
  • సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జగదేవపూర్‌ మండలంలోని తిమ్మాపూర్‌లో ఇద్దరు యువకులు డెంగీ బారిన పడి మృతిచెందారు.

"జ్వరం వచ్చిన సమయంలో యాంటీబయాటిక్స్​ మాత్రలు వాడడం వల్ల ఒళ్లు నొప్పులు తగ్గవు. వీటి వినియోగం వల్ల అనర్థాలే అధికం. బీకాంప్లెక్స్‌ తీసుకుంటే అలసట ఉండదు. నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి. ఇబ్బందులు అధికంగా ఉంటే వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించి మందులు వాడాలి"-వైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైన ఔషధాలే వాడాలి
- శ్రీరామ్, జిల్లా వైద్యాధికారి

జ్వరానికి తెలియదే అక్కడ బెడ్లు లేవని​ - 30 పడకల ఆస్పత్రికి 400 మంది రోగులు

Viral Fevers In Joint Medak District : వాతావరణ మార్పులతో పాటు, అపరిశుభ్ర పరిస్థితులు వెరసి పల్లె, పట్టణాలు, చిన్నా, పెద్దా అన్న తేడా లేకుండా ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో పలువురు సీజనల్‌ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. చాలా మందికి జ్వరం తగ్గిన తర్వాత కూడా ఒళ్లు నెప్పులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు : సంగారెడ్డి జిల్లా మల్కాపూర్‌ టీచర్స్‌ కాలనీకి చెందిన గణేశ్‌ గొంతునొప్పి, జ్వరంతో బాధపడుతూ టాబ్లెట్​ వేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ ఫలితం కనిపించలేదు. అతడికి విపరీతమైన ఒళ్లు, కాళ్ల నొప్పులతో శరీరమంతా వేడెక్కింది. భరించలేని పరిస్థితిలో హాస్పిటల్​కు వెళితే డాక్టర్లు రక్తపరీక్షలు చేసి వైరల్‌ జ్వరమని తేల్చారు. వారం రోజుల పాటు మందులు వాడగా జ్వరం తగ్గింది. ఒళ్లు నొప్పులు మాత్రం అలాగే ఉండిపోయాయి. నీరసంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలువురు ఇలాంటి ఇబ్బందునే ఎదుర్కొంటున్నారు. వాతావరణ మార్పులతో పాటు ఒంట్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువున్న వారు త్వరగా వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు.

అధికశాతం మందిలో అవే లక్షణాలు : కొంతమందికి జలుబుతో మరికొందరికి జ్వరంతో జబ్బు ప్రారంభమవుతోంది. బాధితుల్లో సగం మందికిపైగా ఫీవర్, గొంతు, ఒళ్లు నొప్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరికొంతమందికి శరీరంపై దురద లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలామందికి గన్యా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తే నెగెటివ్‌ వస్తున్నప్పటికీ అలాంటి లక్షణాలే ఉంటున్నాయి. దీంతో డాక్టర్లు లక్షణాలకు అనుగుణంగా యాంటీబయోటిక్స్​ను, పారాసిటమాల్‌ టాబ్లెట్లను ఇస్తున్నారు. తగ్గకపోతే స్టెరాయిడ్స్‌ అందజేస్తున్నట్లుగా వారు చెబుతున్నారు. జ్వరం లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లి వైద్యచికిత్స పొందాలని సూచిస్తున్నారు.

పడకేసిన పారిశుద్ధ్యం : ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు తోడు పల్లెల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ మరింత అధ్వానంగా మారింది. బల్దియాల్లో కొన్ని కాలనీలు మురికి కూపాలను తలపిస్తున్నాయి. పంచాయతీల్లో నిధుల కొరత కారణంగా దోమల నివారణకు సంబంధించిన చర్యలను గాలికొదిలేస్తున్నారు. పట్టణాల్లో అరకొర నిధులతో పాటు సంబంధిత అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ అంతంత మాత్రంగానే ఉంటోంది. వర్షాకాలం కావడంతో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల అధికారులు పారిశుధ్య నిర్వహణపై దృష్టిసారించాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఆందోళన కలిగిస్తున్న డెంగీ :

  • ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో ఎవరికీ గన్యా వ్యాధి నిర్ధారణ కాలేదు. సంగారెడ్డిలో డెంగీ వ్యాధి విజృంభిస్తోంది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 124 కేసులు నమోదయ్యాయంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి పట్టణంలో అత్యధికశాతం మంది డెంగీతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
  • మెదక్‌ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం తునికి గ్రామంలో విషజ్వరాల బారిన పడి ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతిచెందిన ఘటన ఆ జిల్లా వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన విషయం విదితమే.
  • సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జగదేవపూర్‌ మండలంలోని తిమ్మాపూర్‌లో ఇద్దరు యువకులు డెంగీ బారిన పడి మృతిచెందారు.

"జ్వరం వచ్చిన సమయంలో యాంటీబయాటిక్స్​ మాత్రలు వాడడం వల్ల ఒళ్లు నొప్పులు తగ్గవు. వీటి వినియోగం వల్ల అనర్థాలే అధికం. బీకాంప్లెక్స్‌ తీసుకుంటే అలసట ఉండదు. నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి. ఇబ్బందులు అధికంగా ఉంటే వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించి మందులు వాడాలి"-వైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైన ఔషధాలే వాడాలి
- శ్రీరామ్, జిల్లా వైద్యాధికారి

జ్వరానికి తెలియదే అక్కడ బెడ్లు లేవని​ - 30 పడకల ఆస్పత్రికి 400 మంది రోగులు

For All Latest Updates

TAGGED:

VIRAL FEVER INCREASING IN MEDAKమెదక్​ జిల్లాలో వైరల్​ జ్వరాలుVIRAL FEVER SPREADING IN SANGAREDDYPEOPLE PROBLEMS DUE TO VIRAL FEVERSVIRAL FEVERS IN MEDAK DISTRICT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.