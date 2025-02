ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్​ టూరిజం - సర్వే చేస్తున్న విమానయాన సంస్థ - SEAPLANE TOURISM FROM RUSHIKONDA

Published : Feb 3, 2025, 11:46 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Seaplane Tourism From Rushikonda to Jolaput Start Soon : పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతి కల్పించేలా రాష్ట్రంలో జల విమాన (సీ ప్లేన్‌) విహారాన్ని పూర్తిస్థాయిలో నిర్వహించేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో అనుకూల ప్రదేశాలపై విమానయాన సంస్థలు అధ్యయనం చేస్తున్నాయి. ఇటీవల విశాఖ, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో స్పైస్‌ జెట్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.

ఆయా ప్రాంతాల్లోని జలవనరులు విమానాల రాకపోకలకు ఎంత అనుకూలం, రాబడి, ప్రతికూల పరిస్థితులు తదితర అంశాలపై సర్వే చేశారు. ఇప్పటికే విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజి నుంచి శ్రీశైలం వరకు సీ ప్లేన్‌ విహారం ప్రయోగాత్మక పరిశీలన విజయవంతంగా నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే.

సర్వేలో ఏం తేలిందంటే