ETV Bharat / state

కృష్ణానదిలో దూకిన మహిళ - డ్రోన్‌తో సాయంతో రక్షించిన ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్​ - SDRF STAFF SAVED WOMAN WITH DRONE

Published : April 10, 2025 at 9:49 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

SDRF Staff Saved Woman With Drone in Yanamalakuduru Of Krishna District : క్షణికావేశంలో నదిలో దూకిన మహిళను ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది డ్రోన్‌ సాయంతో కాపాడారు. కృష్ణా జిల్లా యనమలకుదురుకు చెందిన ఎం. దివ్య (29)కు ఐదేళ్ల కిందట వివాహమైంది. ఆమెకు ఓ కుమార్తె. భర్తతో మనస్పర్థలు రావడంతో కుమార్తెను ఆయన వద్దే వదిలి, కొంత కాలంగా విజయవాడలో ఒంటరిగా ఉంటోంది. ఇటీవల కుమార్తెను చూద్దామని దివ్య వెళ్లగా ఆ చిన్నారి ఆమె వద్దకు రాలేదు. దీంతో మనస్తాపం చెంది బుధవారం ప్రకాశం బ్యారేజి 67వ ఖానా వద్ద నదిలో దూకింది. అక్కడే ఉన్న ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది విషయం తెలుసుకొని వెంటనే స్పందించారు.

ముందుగా డ్రోన్‌తో ఆమె వద్ద లైఫ్‌ జాకెట్లు జారవిడిచారు. ఆ వెంటనే సిబ్బందీ పడవలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. లైఫ్‌ జాకెట్‌ పట్టుకొని నీటిలో తేలియాడుతున్న మహిళను పడవలో ఒడ్డుకు చేర్చారు. బాధితురాలిని వన్‌టౌన్‌ పోలీసు స్టేషన్‌కు తరలించి, కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. సకాలంలో స్పందించిన ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ ఆర్‌ఎస్సై రామకృష్ణ, సిబ్బంది చంద్రశేఖర్, నాగేశ్వరరావు, రాజులను వన్‌టౌన్‌ సీఐ గురుప్రకాశ్‌ అభినందించారు.