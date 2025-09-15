మచ్చలే కదా అని తీసిపారేయొద్దు! - అది స్క్రబ్​ టైఫస్​ వ్యాధి కావొచ్చు - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త

ETV Bharat / state

ETV Bharat Telangana Team

September 15, 2025

Scrub typhus Cases Increasing In Hyderabad : స్క్రబ్​ టైఫస్​ వ్యాధి పంజా విసురుతోంది. నల్లిని పోలినట్లుగా ఉండే స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ అనే చిరు జీవి మనుషుల ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. ఇంట్లోనే ఉంటూ మనకు తెలియకుండా కుట్టి అనారోగ్యానికి గురియ్యే విధంగా. ఎక్కువ శాతం చిన్న పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతుంది. తాజాగా నిలోఫర్‌ హాస్పిటల్​కు కొన్ని రోజులుగా ఈ స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ జ్వరాల కేసులు అధికంగా వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కొందరు పేషెంట్లకు ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. స్క్రబ్‌ టైఫస్‌లు అధికంగా కొండప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి. ప్రస్తుతం నగరాల్లో వీటి జనాభా క్రమంగా పెరుగుతోంది. పాతబడిన మంచాలు, బొంతలు, దిండ్లు, పరుపులు, చీకటి, చెత్తాచెదారంతో అపరిశుభ్రంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇవి జీవిస్తాయి.

స్క్రబ్​ టైఫస్​ లక్షణాలు : ఈ కింది లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.

  • స్క్రబ్​ టైఫస్​ కుట్టినప్పుడు శరీరంపై నల్లని మచ్చ ఏర్పడుతుంది
  • ఏడు రోజుల వరకు జ్వరం
  • తీవ్రమైన తలనొప్పి, జీర్ణసంబంధిత సమస్యలు
  • కళ్లు, తిరగడం, మగతతో పాటు వాంతులు
  • చలి, దగ్గు

రోగి లక్షణాలు ఆధారంగా సాధారణ యాంటీబయాటిక్స్​తో వ్యాధి నయమవుతుంది. కొన్ని సార్లు ఐసీయూ(ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్​) చికిత్స కూడా అవసరం పడవచ్చు. చికిత్సను ఆలస్యం చేస్తే బహుళ అవయవ వైఫల్యానికి దారి తీసి పేషెంట్​ కోమాలోకి కూడా వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Scrub typhus Cases Increasing In Hyderabad
స్క్రబ్​ టైఫస్​ ప్రాణి (EENADU)

ఎలా సోకుతుంది : ఇళ్లలో, పెరటి మొక్కల్లో, చిత్తడి ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి నల్లుల వంటి చిన్న పురుగులు కుట్టడం వల్ల స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ సోకే అవకాశం ఉంది. ఇంటిలో ఉండే మంచాలలో, తడి ప్రాంతాలలో ఈ స్క్రబ్​ టైఫస్​ పురుగులు ఉంటాయి. చెట్లు అధికంగా ఉండే ప్రదేశంలో, వ్యవసాయ భూముల పక్కన నివసించే వారిపై వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. చెత్తాచెదారం ఏమైనా ఉంటే శుభ్రం చేసుకోవాలి. పాతమంచాలు, దిండ్లు, పరుపులు లాంటివి తీసివేయడం, పిల్లలకు కాళ్లు, చేతులు కప్పి ఉంచే విధంగా దుస్తులు వేయడం వల్ల పురుగు కాటు నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల స్క్రబ్​ టైఫస్​ పురుగు కాటు నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చని వారు చెబుతున్నారు. ఒక వేళ పైన పేర్కొన్న లక్షణాలు గుర్తించినట్లయితే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని వారు సూచిస్తున్నారు.

స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ లక్షణాలు గుర్తిస్తే శాంపిల్స్​ను సేకరించి నారాయణగూడలోని ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ప్రివెంటివ్‌ మెడిసిన్‌(ఐపీఎం)కు పంపుతున్నారు. తొలుత డెంగీకి ఎన్‌ఎస్‌1, ఐజీఎం(ఎలీజా) పరీక్షలతోపాటు టైఫస్‌ జ్వరం కోసం వీల్‌ఫెలిక్స్‌ పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది.

వానాకాలంతో సీజనల్​ వ్యాధులతో జాగ్రత్త : వానాకాలంలో సీజనల్​ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు

  • చేతులను తరచూ సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • కూరగాయలు శుభ్రం చేసిన తర్వాతే తినాలి.
  • దోమలు, కీటకాలు, ఈగలు ఇంట్లోకి రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
  • ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
  • జలుపు, జ్వరం లాంటి సమస్యలుంటే వైద్యుని సంప్రదించాలి.
  • ఇంటి చుట్టూ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి.

