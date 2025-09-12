స్క్రాప్ కనిపిస్తే కన్నేస్తారు - 2 గంటల్లో మాయం చేసేస్తారు
మందమర్రి సింగరేణిలో రెచ్చిపోతున్న దొంగలు - తుక్కు దొరికితే వదిలిపెట్టడం లేదు - అడ్డొస్తే దాడులు చేస్తున్న దుండగులు
Published : September 12, 2025 at 12:01 PM IST
Scrap Thieves At Mandamarri Singareni : ఈ దొంగల కన్ను ఎప్పుడూ స్క్రాప్పైనే ఉంటుంది. అలా అని వాళ్ల ప్లాన్స్ ఏమీ చెత్తగా ఉండవు. దొంగతనం కోసం పక్కాగా స్కెచ్ వేస్తారు. ముందుగా సమాచారం తెలుసుకుంటారు, తర్వాత ప్లేస్ చూస్తారు, రెండు, మూడు రోజులు రెక్కీ నిర్వహించిన తర్వాత ప్లాన్ అమలు చేసి రంగంలోకి దిగుతారు. ఒక్కసారి ప్రారంభించారంటే ఇక ఆపడాలు ఏమీ ఉండవు. మధ్యలో ఎవరైనా అడ్డొస్తే అంతమొందించేదుకూ వెనకాడరు. అనుకున్న పనిని ఒకటి రెండు గంటల్లో పూర్తి చేస్తారు. ఇంతకీ ఈ తుక్కు దొంగలు ఎక్కడ దోపీడీలకు పాల్పడుతున్నారంటే?
మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి సింగరేణి ఏరియాలో స్క్రాప్ దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. కొందరు అధికారుల ఉదాసీనత కారణంగా దొంగలు ముఠాగా ఏర్పడి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. అడ్డొచ్చిన వారిపై దాడులకు తెగబడుతున్నారంటే వారు ఎంతలా రెచ్చిపోతున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వీరికి స్థానికంగా ఉండే తుక్కు దుకాణాల నిర్వాహకులు సహకరిస్తున్నారు. దీంతో ఇవి నిత్యకృత్యంగా మారుతున్నాయనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వారిపై సింగరేణి, పోలీసుల నిఘా కొరవడిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- మూతపడిన ఆర్కే1 గనిలో రెండు రోజుల క్రితం ట్రాన్స్ఫార్మర్ను పగులగొట్టి అందులో ఉన్న రాగిని చోరీ చేశారు.
- 3 రోజుల క్రితం కేకే5 గనిలో అర్ధరాత్రి దొంగలు చొరబడ్డారు. విధులు నిర్వహిస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డ్పై దాడి చేసి, ఎస్డీఎల్ యంత్రం కేబుల్ దొంగలించారు.
- నాలుగు రోజుల క్రితం రామకృష్ణాపూర్ సీహెచ్పీలో బొగ్గు రవాణాకు నిలిపి ఉంచిన రైలు అద్దాలను పగులగొట్టారు.
- వారం రోజుల క్రితం కేకే5 గనిలో విద్యుత్తు సరఫరా ఉండగానే 20 మీటర్ల ఆర్మూర్ కేబుల్ను గొడ్డలితో నరికి చోరీ చేశారు. దీంతో గనిలో రెండు గంటల పాటు బొగ్గు సరఫరా నిలిచి సంస్థకు నష్టం కలిగింది.
గనుల్లో వినియోగించే భారీ యంత్రాలు, ఇనుప సామగ్రి మరమ్మతులకు గురవుతుంటాయి. వాటిని గని ఆవరణలో షెడ్డుకు, వర్క్షాప్, స్టోర్లో పెడతారు. అయితే ఈ సమాచారాన్ని ఇంటి దొంగలు చోరులకు చేరవేస్తారు. వారు రెండు రోజుల పాటు రెక్కీ నిర్వహిస్తుంటారు. సీసీ కెమెరాలు, సెక్యూరీటీ, ఏ సమయం వరకు జనాలు ఎక్కువగా తిరుగుతున్నారు. వీటన్నింటినీ వారు పరిశీలిస్తారు. సామగ్రి బరువు, దూరాన్ని బట్టి 5-10 మంది ముఠాగా ఏర్పడి పక్కా ప్రణాళికతో దొంగిలిస్తారు. రక్షణ సిబ్బంది ఉంటే వారిపై దాడి చేసి మరీ తమ పని ముగించుకుంటారు. దొంగతనం చేసిన సామగ్రిని వెంటనే పరికరాలతో ముక్కలు చేస్తారు. అప్పటికే సిద్ధంగా ఉంచుకున్న ద్విచక్ర వాహనాలు, ట్రాలీల్లో వాటిని తరలిస్తారు. కేబుల్ తొలిచి అందులోని రాగి తీగను తీసుకెళ్లి స్క్రాప్ షాప్ వాళ్లకు అమ్ముతారు. ఇదంతా కేవలం 1-2 గంటల్లో పూర్తి చేస్తారంటే ఈ దొంగతనాల్లో వారు ఎంత ఆరితేరారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- మూసివేసిన గనులు, విభాగాల ఆవరణలో నిల్వ ఉంచిన ఇనుప సామగ్రి, కేబుల్, పరికరాల చోరీకి దొంగలు వస్తే కనిపించేలా ఆవరణల్లోని పిచ్చిమొక్కలను తొలగించాలి.
- నిల్వ ఉంచిన స్క్రాప్, సామగ్రిని ఎప్పుటికప్పుడు స్టోర్కు తరలించి భద్రత ఏర్పాటు చేయాలి .
- స్క్రాప్ దుకాణదారులు, దొంగలపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలి.
- రాత్రివేళలో ఎక్కువ మంది సెక్యూరిటీ గార్డులను విధుల్లో ఉంచాలి.
- గనులు, విభాగాల ఆవరణలో మరిన్ని సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
- స్క్రాప్ దొంగలకు సహకరించే ఇంటిదొంగలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి.
