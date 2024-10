ETV Bharat / state

బాల్యం నుంచే విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి - స్కౌట్స్​ అత్యుత్తమ శిక్షణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Scouts and Guides Organization Training for Students in Kadapa : విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలు, క్రమశిక్షణ, సామాజిక బాధ్యత, నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించేలా తర్ఫీదు ఇస్తోంది 'స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్' సంస్థ. భారత సైనికులు ప్రాణాలకు తెగించి ఏ విధంగా సరిహద్దుల్లో రక్షణ కల్పిస్తారో అదేవిధంగా భావితరాలను దేశసేవలో భాగం చేసేలా సిద్ధం చేస్తున్నారు. అసలు ఈ సంస్థలో శిక్షణ ఎలా ఇస్తారు? విధివిధానాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

1907లో బెడెన్ పావల్ అనే ఇంగ్లాండ్ సైనికాధికారి స్కౌట్ సంస్థను స్థాపించారు. ఇంగ్లాండ్‌లో ఆరంభమైన స్కౌట్ 1909లో 'భారత్‌ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్' పేరుతో మనదేశంలో పురుడుపోసుకుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సంస్థ 276 శిక్షణా కేంద్రాలతో సేవలందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని విజయనగరం, కడపలో మాత్రమే 'భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్' ప్రాంతీయ శిక్షణ కేంద్రాలున్నాయి. విద్యార్థులకు బాల్యం నుంచే దేశభక్తి, క్రమశిక్షణ, సేవాభావం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించేందుకు ఎంతగానో కృషి చేస్తోంది. విపత్తులు సంభవించినప్పుడు విద్యార్థులు ఏ విధంగా సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలి, మ్యాప్ ద్వారా దారులు గుర్తించడం, డేరాలు వేసుకోవడంపై తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు.