ETV Bharat / state

ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే జిమ్‌కు వెళ్లనక్కర్లేదు! - ఇంట్లో కూర్చునే కొవ్వును వెన్నలా కరగదీయొచ్చు!

Scientist Invented Pills in Place Of Exercise to Lose Weight ( ETV Bharat )