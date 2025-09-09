ETV Bharat / state

'సంతోషం' కోసం ఓ ప్రత్యేక కోర్సు ఉంది తెలుసా?

మేనేజ్‌మెంట్‌ చదువులో పాఠ్యాంశంగా సైన్స్‌ ఆఫ్‌ హ్యాపీనెస్‌ - సంతోషంగా ఉంటే అన్ని ఫలితాలు అని చెబుతున్న పరిశోధకులు

Science of Happiness
Science of Happiness (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 12:04 AM IST

2 Min Read
Science of Happiness : ఓ సినిమాలో సంతోషం సగం బలం హాయిగా ఉండమ్మా, చిరునవ్వుతూ జీవిస్తూ ఆనందంగా ఉండమ్మా అంటూ సాంగ్​ సాగిపోతూ ఉంటుంది. అది నిజమే. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగులు సృజనాత్మకంగా, సమర్థంగా పని చేస్తారని, ఫలితంగా మెరుగైన వ్యాపార ఫలితాలు ఉంటాయని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. యూకేలోని ఆక్స్​ఫర్డ్​, అమెరికాలోని ఎంఐటీ, నెదర్లాండ్స్​లోని ఎరాస్మస్​ విశ్వవిద్యాలయాలు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆరు నెలల పరిశోధనలో సంతోషం, ఉత్పాదకత మధ్య కీలక సంబంధం ఉందని, ఉత్పాదకత స్థాయి పెరిగిందని తేలింది.

సంతోషం అనేది చోదకశక్తిగా ఉంటే ఎక్కువ పని గంటలు పనిచేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదని కూడా ఆ పరిశోధనలో వెల్లడి అయింది. అందుకే మేనేజ్​మెంట్​ చదువులో విద్యాసంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు సంతోషాన్ని పాఠ్యాంశంగా చేరుస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ కొత్త ట్రెండ్​కు 2019లో ఇంగ్లండ్​లో శ్రీకారం జరిగింది. ప్రస్తుతం అది భారత్​తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తూ వస్తోంది. కొన్ని విద్యాసంస్థలు సైన్స్​ ఆఫ్​ హ్యాపీనెస్​ పేరిట ప్రత్యేక కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. మరికొన్ని ఎంబీఏ కోర్సుల్లో అంతర్భాగంగా బోధిస్తున్నాయి.

సానుకూల దృక్పథం పెంపొందించడమే లక్ష్యం : విద్యార్థులు విద్యాపరంగా, ఉద్యోగులు వృత్తిపరంగా విజయాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న క్రమంలో తమ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సైన్స్​ ఆఫ్​ హ్యాపీనెస్​ కోర్సు కాపాడుతుందని విద్యాసంస్థలు భావిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడంతోపాటు సానుకూల దృక్పథాన్ని అలవరుచుకుంటూ ఆనందంగా తమ బాధ్యతను నెరవేర్చుతారని నమ్ముతున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే సానుకూల భావోద్వేగాలు, మానసిక శ్రేయస్సుపై పాఠ్యాంశాలను సైతం రూపొందించారు అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తూ వస్తున్నారు.

ఇక్కడ ఎంబీఏ చేసిన వారు వివిధ సంస్థల్లో మేనేజర్లుగా, సీఈవోలుగా పరిపాలనాపరమైన బాధ్యతల్లో ఉంటున్నారు. అందువల్ల మేనేజ్​మెంట్​ కోర్సుల్లో విడిగా లేదా అంతర్భాగంగా ఆనందం/సంతోషంపై పాఠాలను ఆయా విద్యా సంస్థలు ప్రవేశపెట్టాయి. వాటిని ఇతర కోర్సుల్లో కూడా ప్రవేశపెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అని ఓయూ సీనియర్​ విశ్రాంత ఆచార్యుడు ఎస్​వీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. అనేక మంది వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు కష్టపడి చదువుతున్నా/పనిచేస్తున్నా అనడాన్ని తప్పుపడుతున్నారు. కష్టపడి కాదు, ఇష్టపడి చదవాలని/పని చేయాలంట సూచిస్తున్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు.

బ్రిస్టల్‌ వర్సిటీలో ఆరంభం : తొలిసారిగా ఇంగ్లండ్​లోని వర్సిటీ ఆఫ్​ బ్రిస్టల్​లో సైన్స్​ ఆఫ్​ హ్యాపీనెస్​ కోర్సు ప్రారంభం అయింది. మన దేశంలో ఐఐఎం జమ్మూ సెంటర్​ ఆఫ్​ హ్యాపీనెస్​ అనే ప్రత్యేక కేంద్రాన్ని 2021, మార్చిలో ప్రారంభించింది. ఐఐటీ ఖరగ్​పూర్​, దిల్లీ వర్సిటీ, ఐఐఎం రాంచీ, ఐఐఎం బెంగళూరు, ఐఐఎం లఖ్​నవూ, తమిళనాడు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం వంటివి మానసిక శ్రేయస్సు(వెల్​ బీయింగ్​) ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించి సిలబస్​లో భాగంగా చేసుకున్నాయి. ఐఐఎం రాంచీ బీబీఏ-ఎంబీఏలో 1.5 క్రెడిట్ల కోర్సును అందిస్తోంది. అలాగే ఐఐఎం బెంగళూరు వర్క్, హ్యాపీనెస్​ అండ్​ మీనింగ్​ అనే అంశంపై 6 వారాల కోర్సును ప్రవేశపెట్టింది.

విదేశాల్లో కోర్సులు : విదేశాల్లో అయితే ఆక్స్​ఫర్డ్​, లండన్​ స్కూల్​ ఆఫ్​ ఎకనామిక్స్(ఎల్​ఎస్​ఈ), హార్వర్డ్, కాలిఫోర్నియా(బర్కిలీ) తదితర వర్సిటీలు సంబంధిత కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. కాలిఫోర్నియా వర్సిటీ ది సైన్స్​ ఆఫ్​ హ్యాపీనెస్​ కోర్సును ఆన్​లైన్​లో ఉచితంగా అందిస్తోంది. హార్వర్డ్​ వర్సిటీ మేనేజింగ్​ హ్యాపీనెస్​ పేరిట పూర్తిస్థాయి కోర్సును అందిస్తోంది.

