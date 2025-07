ETV Bharat / state

పాఠాలు ఇక్కడ - భోజనం అక్కడ - అవస్థలు పడుతున్న విద్యార్థులు - LACK OF CLASSROOMS IN P GANNAVARAM

Students Suffering Due to Lack of Classrooms in P.Gannavaram of Konaseema District: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 3, 4, 5 తరగతులను ఉన్నత పాఠశాలల్లో విలీనం చేసింది. ఫలితంగా కొన్నిచోట్ల ఖాళీ అయిన భవనాల్లోనే అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మోడల్‌ ప్రైమరీ, ఫౌండేషన్‌ తదితర విభాగాలను ఏర్పాటు చేయడంతో 3, 4, 5 తరగతులను ఉన్నత పాఠశాలల నుంచి తిరిగి యథావిథిగా పాత విధానంలోకి వచ్చాయి. కానీ పి.గన్నవరం పరిధిలోని పాఠశాలలో చిన్నారుల తరగతి గదుల కొరతతో చిన్నారులు వరండాల్లోనే విద్యనభ్యసించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరంలో బాలయోగి కాలనీకి సమీపంలో గల ఎంపీ ప్రాథమిక పాఠశాలకు సంబంధించిన 3, 4, 5 తరగతులను స్థానిక జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో విలీనం చేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా 1, 2వ తరగతి విద్యార్థులు 24 మంది మిగిలారు. ఇక్కడ తరగతి గదులు ఖాళీగా ఉండటంతో రెండు అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది మోడల్‌ ప్రాథమిక పాఠశాలగా ఏర్పాటు కావడంతో 1 నుంచి 5 తరగతుల విద్యార్థులు దాదాపు 68 మంది చదువుతున్నారు. ఇక్కడ అయిదుగురు ఉపాధ్యాయులు పని చేస్తున్నారు. గదుల కొరత కారణంగా రెండు అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను వరండాలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమస్యలను ఎంఈవో కోన హెలీనా వద్ద విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ప్రస్తావించగా, విద్యార్థులకు ఇబ్బంది లేకుండా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు.