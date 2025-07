ETV Bharat / state

అనాథలకు అండగా సరస్వతి నిలయం - విద్య, ఉద్యోగాలతో జీవితం - SCHOOLS UNDER NTR EDUCATION MISSION

July 11, 2025

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

School Under NTR Education Mission For Poor and Orphan Children: కన్నవారిని కోల్పోయిన అనాథల పిల్లలు, కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల కూలీలైన నిరుపేద చిన్నారులు, వలసలు వెళ్లే అభాగ్యుల బిడ్డలకు విద్యను చేరువ చేస్తోంది గుంటూరులోని సరస్వతి నిలయం. చదువుతోపాటు జీవితానికి అవసరమైన నైతిక, వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు బోధిస్తూ విద్యార్థులకు ఉత్తమ భవిష్యత్తు అందించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోందీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అవాసీయ విద్యాలయ కేంద్రం. కుల, మత, వర్గ, ప్రాంతాలకు అతీతంగా వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లల్ని అక్కున చేర్చుకుని వారిని విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దుతోంది.

గిరిజన, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన పిల్లలతోపాటు పట్టణాల్లో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి విద్యకు దూరమైన నిరుపేద పిల్లల్ని గుర్తించి చేరదీస్తోంది గుంటూరులోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అవాసీయ విద్యాలయ కేంద్రం. నగరంలోని హోసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఎన్టీఆర్ విద్యా మిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ విద్యాలయాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు రఘు బాబు అనే మాస్టర్. గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామాలకు చెందిన నిరుపేద పిల్లల్ని, అనాథలను అక్కున చేర్చుకుని ఈ విద్యాలయంలో ఉచితంగా వసతి, భోజనం, విద్య సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. రెండో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా వసతి ఏర్పాటు చేసి ఉత్తమ విద్యను అందిస్తున్నారు.