రాష్ట్రంలో ఎడతెరపిలేని వర్షాలు - ఈ జిల్లాల్లోని స్కూళ్లకు సెలవులు - SCHOOL HOLIDAYS DUE TO RAINS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

schools holiday on monday ( ETV Bharat )

School Holidays Declared in Some Districts Due to Heavy Rains : ఏపీలో ఎడతెరపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. నదులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే డాక్టర్‌ బీ.ఆర్‌. అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో సోమవారం విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. గోదావరి నది ఉద్ధృతి దృష్ట్యా సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్టు కలెక్టర్‌ మహేశ్‌కుమార్‌ వెల్లడించారు. సోమవారం నిర్వహించే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికను కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రంపచోడవరం, చింతూరు డివిజన్‌లలో భారీ వర్షాల కారణంగా రెండ్రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నట్లు కలెక్టర్‌ దినేశ్‌కుమార్‌ ప్రకటించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో గోదావరిలో వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్‌ వద్ద నీటి మట్టం 10 అడుగులు దాటింది. దీంతో ధవళేశ్వరం నుంచి 7.5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని సముద్రంలోకి వదిలారు. మరోవైపు డెల్టా కాలువలకూ నీటిని విడుదల చేశారు.అలాగే భారీ వర్షాల కారణంగా ఉమ్మడి ప.గో. జిల్లాలో రేపు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. అదేవిధంగా సోమవారం నిర్వహించే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికను కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

భారీ వర్షాలతో కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర అతలాకుతలం- కట్టలు తెగిన వాగులు, నిండుకుండల్లా జలాశయాలు - Heavy Rains in AP

కోనసీమ జిల్లాలో కర్షకులకు కంటిమీద కునుకు లేదు : మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు డాక్టర్‌ బీ.ఆర్‌. అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలోని కర్షకులకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. కాలువలు పోటెత్తి పొలాలపైకి విరుచుకుపడ్డంతో ఎక్కడా వరి దాఖలాలు కనిపించడంలేదు. ప్రతీ మడి చెరువు మాదిరి కనిపిస్తోంది. మరోవైపు ఉద్యానపంటలూ దెబ్బతిన్నాయి. లంక గ్రామాల ప్రజలకు మరపడవలే ఆధారమయ్యాయి. తూర్పులోని కొవ్వూరు, నిడదవోలు, గోపాలపురం, చాగల్లులోని పొలాలు, అనేక ఊళ్లు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.