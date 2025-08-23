AP Mega DSC-2025 Merit List : ఏపీ డీఎస్సీ అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితాను పాఠశాల విద్యాశాఖ శుక్రవారం రాత్రి విడుదల చేసింది. అన్ని సబ్జెక్టులు, రాష్ట్ర, జోన్, జిల్లా వారీగా ర్యాంకులు ఇచ్చింది. అధికారిక వెబ్ సైట్ https://apdsc.apcfss.in లో జాబితాలను అందుబాటులో ఉంచింది. వివిధ కేటగిరి పోస్టులకుగాను ఎంపిక పరిధిలోకి వచ్చే అభ్యర్థులకు వారి వ్యక్తిగత డీఎస్సీ లాగిన్ ఐడీలు ద్వారా కాల్ లెటర్లు అందిస్తారు. అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత లాగిన్ ద్వారా వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు హాజరుకాకపోతే? : డీఎస్సీ మెరిట్ లిస్టులను సబ్జెక్టులు, రాష్ట్ర, జోన్, జిల్లాల వారీగా ర్యాంకులు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అభ్యర్థులు సంబంధిత ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతోపాటు ఇటీవల తీసుకున్న కుల ధ్రువీకరణపత్రం, గెజిటెడ్ అధికారితో ధ్రువీకరించిన మూడు సెట్ల సర్దికెట్ల జిరాక్స్ కాపీలు, ఐదు పాస్పోర్టు సైజు ఫొటోలతో ధ్రువత్రాల పరిశీలనకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. పరిశీలనకు హాజరు అయ్యే ముందు సర్టిఫికెట్లను వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలి. అభ్యర్థులు వారికి కేటాయించిన తేదీ, సమయానికి సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. హాజరు కాకపోయినా, అర్హత లేకపోయినా అభ్యర్థిత్వం రద్దు చేస్తారు. ఆ తర్వాత మెరిట్లో ఉన్న అభ్యర్థిని సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు పిలుస్తారు.
50 మంది అభ్యర్థులకు ఒక బృందం : జిల్లాల వారీగా సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు అధికారుల బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. 50 మంది అభ్యర్థులకు ఒక బృందం ఉంటుంది. కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలనకు రెవెన్యూ, దివ్యాంగ సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు వైద్యులను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఆయా ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాలలో ధ్రువపత్రాల పరిశీలన సోమవారం నుంచి చేపట్టాలని భావిస్తోంది. సీనియర్ అధికారులను ఒక్కో జిల్లాకు ఇన్ఛార్జిగా నియమించింది. ఒకేసారి మొత్తం సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన పూర్తి చేయనున్నారు.
రాష్ట్రం, జోన్ల వారీగా మెరిట్ జాబితా : ఒక అభ్యర్థికి రెండు, మూడు ఉద్యోగాలు వచ్చి, ఏదైనా ఒక్క పోస్టును ఎంపిక చేయకుంటే ఆ తర్వాత అభ్యర్థిని ధ్రువ్రపతాల పరిశీలనకు పిలుస్తారు. మొదట పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్(పీజీటీ), ప్రిన్సిపల్ పోస్టుల మెరిట్ జాబితాను విడుదల చేశారు. రాష్ట్రం, జోన్ల వారీగా మెరిట్ జాబితాను పెట్టారు. రిజర్వేషన్ల వారీగా పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. పీజీటీ ఆంగ్లంలో 87 స్కోర్ వచ్చిన వారనాసి లక్ష్మీ, హిందీలో 93.1 స్కోరు సాధించిన రమేష్ రామనుకొలను, సంస్కృతంలో 94 స్కోర్తో తునికిపాటి భాను, తెలుగులో 85.5తో ధర్మారావు రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించారు.
ప్రిన్సిపల్ పోస్టులకు మొదటి స్థానంలో గౌతమ్ : పీజీటీ ఆంగ్ల మాధ్యమం జీవశాస్త్రం సబ్జెక్టులో 81.5 స్కోర్తో శివకుమార్, గణితం సబ్జెక్టులో 78.5 స్కోర్తో విజయ, భౌతికశాస్త్రంలో 74.5 స్కోర్తో బాలకృష్ణ, సాంఘికశాస్త్రంలో 85 స్కోర్తో నిరోషాకు రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకులు వచ్చాయి. ప్రిన్సిపల్ పోస్టులకు 75.5 స్కోర్తో చింతల గౌతమ్ మొదటి స్థానంలో, 73 స్కోర్తో జి.రాజశేఖర్ రెండో ర్యాంకు సాధించారు.
"విధి పరీక్ష" - తల్లి మరణం ఓ వైపు, ప్రభుత్వ కొలువు మరోవైపు
ప్రతి ఏటా డీఎస్సీ - 100 శాతం అక్షరాస్యతకు అఆ ప్రాజెక్ట్: మంత్రి నారా లోకేశ్