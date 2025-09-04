ETV Bharat / state

'రెండు వారాల్లో రూ.18 కోట్లు కట్టండి' - ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్ - SC ORDERED TO PAY RS 18 CR FINE

ఇసుక అక్రమ తవ్వకాల కేసులో జై ప్రకాశ్‌ పవర్‌ వెంచర్స్‌ సంస్థకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం - జీసీకేసీ, ప్రతిమ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థలకు సైతం నోటీసులు

Supreme Court
Supreme Court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 2:58 PM IST

Supreme Court Ordered to Pay Rs 18 Crore Fine: ఇసుక అక్రమ తవ్వకాల కేసులో ఎన్జీటీ ఆదేశించిన విధంగా 18 కోట్ల రూపాయల జరిమానాను 2 వారాల్లోపు రిజిస్ట్రీలో డిపాజిట్‌ చేయాలని జైప్రకాశ్‌ పవర్‌ వెంచర్స్‌ సంస్థను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. జరిమానా చెల్లింపుపై స్టే విధిస్తూ 2023 జులై 14వ తేదీన తామిచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తున్నట్లు న్యాయస్థానం ప్రకటించింది. అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడిన మిగిలిన సంస్థల నుంచి కూడా డబ్బు రికవరీ చేయాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేసింది. ఈ కేసులో జీసీకేసీ ప్రాజెక్ట్ప్‌ అండ్‌ వర్క్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, ప్రతిమ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ లిమిటెడ్ సంస్థలను సైతం ప్రతివాదులుగా చేరుస్తూ నోటీసులు జారీ చేసింది.

మరోవైపు మైనింగ్‌ అక్రమాల కేసులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటీసులను సవాల్‌ చేస్తూ దాఖలైన కేసుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు రెండు వారాల్లోపు నిర్ణయాన్ని వెలువరించాలని నిర్దేశించింది. అక్రమ మైనింగ్‌ను అరికట్టడంతోపాటు, అందుకు బాధ్యుల నుంచి డబ్బు రికవరీ చేయాలని తామిచ్చిన ఆదేశాలపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో 2 వారాల్లో అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. జస్టిస్‌ సంజయ్‌ కరోల్, జస్టిస్‌ ఎన్‌కేసింగ్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇస్తూ, దీనిపై తదుపరి విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది.

ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలపై గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన నాగేంద్రకుమార్‌, చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన డి. హేమంత్‌కుమార్ వేసిన పిటిషన్లపై ఎన్జీటీ చెన్నై ధర్మాసనం గతంలో విచారణ జరిపింది. అక్రమ తవ్వకాలను నిలిపేసి, ఆ లీజుదార్ల లైసెన్సులను సమీక్షించాలని 2023 మార్చిలో ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ప్రకాశ్ పవర్ వెంచర్స్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తవ్వకాలు జరిపినట్లు గుర్తించి, రూ.18 కోట్ల జరిమానా విధించింది. ఈ జరిమానాపై సంస్థ సుప్రీంకోర్టులో స్టే పొందినప్పటికీ, తాజాగా కోర్టు ఆ ఉత్తర్వులను రద్దు చేసింది.

NGT ఏ ప్రాతిపదికన జరిమానా విధించిందో తెలియదు కాబట్టి దాన్ని నిలిపేయాలంటూ జైప్రకాశ్‌ పవర్‌ వెంచర్స్‌ చేసిన విజ్ఞప్తిని సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది హుజేఫా అహమ్మది వాదనలు వినిపిస్తూ అక్రమ తవ్వకాలపై జేపీ సంస్థతోపాటు పలువురు లీజుదారులకు నోటీసులిచ్చామని అన్నారు. వారు హైకోర్టుకు వెళ్లినందున అక్కడి తీర్పు కోసం వేచి చూస్తున్నామని కోర్టుకు తెలిపారు.

అఫిడవిట్లలో తేడాలు - న్యాయస్థానం అసంతృప్తి: ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలపై నాగేంద్రకుమార్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్పించిన అఫిడవిట్లలోని అంశాలు భిన్నంగా ఉన్నాయేమిటని జస్టిస్‌ సంజయ్‌ కరోల్‌ ప్రశ్నించారు. గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆధారంగా చేసిన అధ్యయనాల్లో, అవి డైనమిక్‌గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న సమయాన్ని బట్టి తేడాలు ఉండొచ్చని హుజేఫా అహమ్మది వివరణ ఇచ్చారు. రెండు వారాల్లో కౌంటర్‌ దాఖలు చేసి, అఫిడవిట్లలో తేడాలను సరిచేయాలని ఆదేశించారు.

అక్రమ తవ్వకాలు జరిపిన వారి నుంచి డబ్బు రికవరీకి నోటీసులు జారీ చేశామని ప్రభుత్వ న్యాయవాది చెప్పగా, నోటీసులు ఇవ్వడం వల్ల ఫలితం ఉండదని వ్యాఖ్యానించారు. మీరు నోటీసులిచ్చిన వారి పేర్లన్నీ చెప్తే, జరిమానా డబ్బు ఇక్కడ డిపాజిట్‌ చేయాలని వారిని ఆదేశిస్తామని చెప్పారు. నోటీసులు అందుకున్నవారు హైకోర్టును ఆశ్రయించారని చెబుతున్నందున దానిపై హైకోర్టు 2 వారాల్లోపు నిర్ణయం చెప్పాలని నిర్దేశించారు. రెండు వారాల్లో కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ శాఖను సైతం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించారు.

