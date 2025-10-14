'ఆ టీచర్ల నియామక పరీక్ష చెల్లదు - ఎగ్జామ్ మళ్లీ నిర్వహించాల్సిందే'
పరీక్ష కేవలం ఆంగ్లంలో మాత్రమే నిర్వహించడం చెల్లుబాటు కాదు - నోటిఫికేషన్లోని అంశాలను విస్మరించడం నిబంధనల ఉల్లంఘనే - స్పష్టం చేసిన సుప్రీంకోర్టు
Published : October 14, 2025 at 12:18 PM IST
Conduct Re-Exam for Craft Teacher : తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు క్రాఫ్ట్ టీచర్ల నియామకం కోసం 2023లో జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మళ్లీ పోటీ పరీక్ష నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 2023 ఏప్రిల్ 5న జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ నెం.07/2023లో పోటీ పరీక్షను తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో నిర్వహిస్తామని పేర్కొని, ఆంగ్లంలో మాత్రమే నిర్వహించడాన్ని సుప్రీంకోర్టు తప్పు బట్టింది.
మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించాల్సిందే : అది నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందికే వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 21న హైకోర్టు సూచించినట్లుగానే నియామకాల కోసం మళ్లీ తాజాగా తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో పరీక్ష నిర్వహించాలని తెలిపింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జస్టిస్ జె.కె మహేశ్వరి, జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్లతో కూడిన ధర్మాసనం కొట్టేసింది. ఈ మేరకు సోమవారం ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.
అధికారులు స్పందించకపోవడంతో హైకోర్టుకు : 2023 ఆగస్టు 1న నిర్వహించిన పరీక్షను ఆంగ్లంలో మాత్రమే నిర్వహించడంపై కొందరు విద్యార్థులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధిత అధికారులు స్పందించకపోవడంతో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారించిన హైకోర్టు ఏకసభ్య ధర్మాసనం బోర్డు వైఖరిని తప్పుబట్టింది. దీంతో ఆ పరీక్ష రద్దు చేసి మళ్లీ తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో నిర్వహించాలని 2024 ఏప్రిల్ 4న ఆదేశించింది. ఆ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ బోర్డు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించింది.
రెండు తీర్పులను సవాల్ చేస్తూ : డివిజన్ బెంచ్ కూడా ఆ తీర్పును సమర్థిస్తూ 2025 ఏప్రిల్ 21న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నోటిఫికేషన్ నెం.07/2023ను ఉల్లంఘించకుండా సాధ్యమైనంత త్వరగా మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించాలని నిర్దేశించింది. ఆ రెండు తీర్పులను సవాల్ చేస్తూ బోర్డు ఈ ఏడాది జులై 26న సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. సోమవారం బోర్డు తరఫును హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది గౌరవ్ అగర్వాల్ వాదనలు వినిపించారు.
ఈ నియామక పరీక్షలో అర్హత సాధించని అభ్యర్థులు ఫలితాలు వెల్లడించిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ను సవాల్ చేశారని, అందువల్ల పరీక్ష వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకోరాదని కోరారు. 88 ఖాళీల ఉండగా, 5000 మంది అభ్యర్థులు పరీక్ష రాశారని, ఆ ఫలితాలు ఇప్పటికే వెల్లడయ్యాయని, మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తే అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.
కోర్టుకు వెళ్లిన 9 మంది అభ్యర్థులు : ఈ పరీక్ష రాసిన వారిలో కేవలం 9 మంది అభ్యర్థులు మాత్రమే కోర్టుకు వెళ్లారని, వారికి మాత్రమే రెండు భాషల్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తామని, అందుకు అనుమతించాలని కోరారు. ఈ వాదనలతో జస్టిస్ జె.కె మహిశ్వరి విభేదించారు. 'నియామక ప్రకటనలోని అంశాలను ఉల్లంఘించారు. ఆ వాదనలు చెల్లుబాటు కావ'ని స్పష్టం చేస్తూ పిటిషన్ను కొట్టేశారు. మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించేందుకు అయ్యే ఖర్చులన్నీ తప్పు చేసిన అధికారి నుంచి రాబట్టాల్సి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు.
