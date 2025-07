ETV Bharat / state

Stampedes with Google

Published : July 14, 2025 at 11:16 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Say Goodbye to Stampedes with Google : క్రికెట్, మారథాన్, ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్ ఇలా ఏది జరిగినా వేలాదిగా జనం ఒక్కచోట చేరుతారు. కుటుంబాలతో కలిసి మరీ వస్తారు. అలాంటి చోట ఏదైనా తొక్కిసలాట జరిగితే ఊహించని నష్టం చవిచూడాల్సిందే. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందే ఎలా జాగ్రత్త పడాలి? గూగుల్‌ సహకారంతో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి అనే ఆలోచనకు హైదరాబాద్ పోలీసులు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు.

Google​తో తొక్కిసలాటకు గుడ్​బై - హైదరాబాద్​ పోలీసులు సరికొత్త ఆలోచన (ETV)

భాగ్యనగరం అంటేనే జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రదర్శనల నిర్వహణ వరకు పసందైన వేదికగా ఉంది. నయాసాల్ సంబరాలను ఆస్వాదించేందుకు నగరానికి నిత్యం భారీ ఎత్తున జనం వస్తుంటారు. క్రికెట్ పోటీలు జరిగినప్పుడు ఉప్పల్ స్టేడియంతో పాటు ఆ ప్రాంతంలోని ఐదారు కిలోమీటర్ల వరకూ మార్గాలు కిక్కిరిసిపోతుంటాయి. కొన్నిసార్లు ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతుంది. వీటికి కళ్లెం వేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ సీపీ సీవీ ఆనంద్ సరికొత్త ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. సాంకేతికతను అస్త్రంగా ఉపయోగించాలనే ఆలోచనను ఆచరణలో అమలు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

ఇకపై ముందుగానే తగు ఏర్పాట్లు : ఇటీవల బెంగళూరులో ఆర్సీబీ విజయోత్సవం వేళ అక్కడి చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గతంలో హైదరాబాద్ జింఖానా మైదానంలో ఐపీఎల్ టిక్కెట్ల కోసం తొక్కిసలాట జరిగింది. ఇటీవల ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్‌లోని సంధ్య థియేటర్‌లో ఓ సినిమా విడుదల సందర్భంగా అభిమానులను అదుపు చేయటం పోలీసులకు సైతం విఫలమయ్యారు.