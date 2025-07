ETV Bharat / state

పొదుపు సంఘాలతో పురుఘలకూ రుణం - నిబంధనలు ఇవే! - SAVINGS SOCIETIES FOR MEN

Savings Groups Set Up for Men and Provide Loan Facilities: పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన పథకంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు మహిళలకు పొదుపు సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి వారికి రుణ వసతి కల్పిస్తున్నారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత పురుషులకు కూడా ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో జీవించే అసంఘటిత కార్మికులతో సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి, వారికి రుణ సౌకర్యం కల్పించి సమృద్ధిగా ఆదాయం పెంపొందించడమే ఈ పథకం ఉద్దేశం. ఈ క్రమంలో డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో తొలి విడతగా మండపేట, అమలాపురం, రామచంద్రపురం, ముమ్మిడివరం పట్టణాల్లో మొత్తం 38 పొదుపు సంఘాలను ఏర్పాటు చేశారు. పొదుపు చేసిన వారికి రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు.

5 నుంచి 10 మంది సభ్యులతో: పట్టణాల్లో జీవించే అసంఘటిత కార్మికులతో పొదుపు సంఘాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు పట్టణంలోని భవన నిర్మాణ రంగం, రిక్షా కార్మికులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, కేర్‌ టేకర్లు, వృత్తి పనివారు, ఏసీ, వాషింగ్‌ మిషన్లు, రిఫ్రిజిరేటర్‌ నిపుణులు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, ప్లంబర్లు, కార్పెంటర్లు, సెలూన్‌ నిర్వాహకులు వంటి వివిధ రకాల పనులు చేసే వారిని మెప్మా ఆర్పీల ద్వారా గుర్తించారు. పొదుపు సంఘాల వల్ల కలిగే ఉపయోగాలను తెలిపి 5 నుంచి 10 మంది సభ్యులతో గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేయించారు.

38 గ్రూపులు ఏర్పాటు: ఇప్పటి వరకు కోనసీమ జిల్లాలో 38 గ్రూపులు ఏర్పాటు చేశామని మెప్మా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్‌ ప్రియంవద తెలిపారు.