అక్షరాలకు ఆలయం - గిరిజనుల ప్రత్యేక పూజలు, దీక్షలు - TEMPLE BUILT FOR LETTERS IN AP

అక్షరాలకు ఆలయం నిర్మించిన ఏపీలోని సవర తెగకు చెందిన గిరిజనులు - రాష్ట్రంతో పాటు ఒడిశా నుంచి పెద్దఎత్తున వస్తున్న భక్తులు

Temple Built for Letters in Manyam District
Temple Built for Letters in Manyam District (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:50 PM IST

Temple Built for Letters in Manyam District : కొండలు, కోనలు వాటి మధ్యలో గలగలపారే సెలయేర్లు ఇవన్నీ గిరిజన గ్రామాల్లోనే కనిపిస్తాయి. అక్కడ నివసించే గిరిజనుల ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, వస్త్రధారణ, ఆటపాటలు ప్రతీది ప్రత్యేకమే. వారిలో సవర తెగకు చెందిన గిరిజనుల ఆధ్యాత్మికత, భాష, సంస్కృతి ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. సవర తెగలు దేవుళ్లను కాకుండా అక్షరాలను పూజించటం విశేషం.

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని మండలంలోని సతివాడ పంచాయతీ నూకాలమ్మగూడలో సవర తెగకు చెందిన గిరిజనులు అక్షరాలకు ఆలయం నిర్మించారు. వారి మాతృభాష సవర లిపిలోని అక్షరాలనే దైవంగా కొలుస్తూ, పూజలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ సవర లిపిలోని అక్షరాలను దైవిక అస్తిత్వాలుగా వారు గౌరవిస్తారు.

Temple Built for Letters in Manyam District
సవర లిపిలోని అక్షరాలు (EENADU)

తొలుత ఒడిశాలో మొదలైన ఆచారం : ఈ ఆచారం తొలుత 1936లో ఒడిశాలోని గజపతి జిల్లా మార్చిగూడలో మొదలైంది. ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు గిరిజనలు మంగై గమాంగో, మలార్ మడియార్​లు మొదట సవర భాష కోసం ఒక లిపిని సృష్టించారు. ఇది అప్పటి వరకు కేవలం మాటల రూపంలోనే ఉండేది. అనంతరం వారు సవర భాషకు 24 అక్షరాలతో లిపిని రూపొందించారు. అలాగే ఆ లిపిని గౌరవించడానికి 'అక్షరబ్రహ్మ' అనే ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అనంతరం సవరలు నివసించే అన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటించి దీన్ని వాడుకలోకి తీసుకొచ్చారు. వారి ప్రయత్నాలు సవర తెగలో ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమాన్ని రేకెత్తించాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 'అక్షరబ్రహ్మ' ఆలయం : ఈ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన సవర కరువయ్య 1995–96లో నూకలమ్మగూడలో ఇలాంటి 'అక్షరబ్రహ్మ' ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అప్పటి నుంచి ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగానే కాకుండా ఆ తెగకు సాంస్కృతిక చిహ్నంగా కూడా మారింది. ప్రతి గురువారం ఇక్కడ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. మండల వాసులతోపాటు ఒడిశా నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తుంటారు. పవిత్రమైన కార్తీక మాసంలో ముఖ్యమైన ఆచారాలు జరుగుతాయి. ఈ సమయంలో దీక్షలు మరియు సాంస్కృతిక వేడుకలు నిర్వహిస్తారు.

సవర భాషలో పుస్తకాలు : సవర తెగ ప్రజలు అక్షరాలను పూజించడం కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాకుండా ఆ తెగ గుర్తింపునకు పాటు పడుతున్నారు. సవర లిపి ఆ తెగకు చెందిన వారి పూర్వీకులు, సంప్రదాయాలతో అనుసంధానించే సజీవ వారసత్వంగా వారు గుర్తిస్తున్నారు. ‘ఇటీవలే సవర భాషలో పుస్తకాలను రూపొందించి ప్రచురిస్తున్నాం. ఈ భాషను అధికారికంగా గుర్తించాలి’ అని సవర కరువయ్య కోరుతున్నారు. సవర తెగ తరఫున అతని మాటలు, భాషా గుర్తింపు అలాగే వారి సంస్కృతి పరిరక్షణను కాపాడుకునే విధంగా ఉన్నాయి.

అరుదైన దేవాలయంగా గుర్తింపు! : అక్షరబ్రహ్మ ఆలయం ప్రపంచంలో అక్షరాలను భక్తితో పూజించే అరుదైన దేవాలయంగా నిలుస్తుంది. అలాగే భాష మరియు దాని గుర్తింపు మధ్య ఉన్న విడదీయరాని సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది. ఏది ఏమైనా సవర తెగ గిరిజనులు అక్షరాలనే దైవంగా కొలుస్తూ ఆలయం కట్టడం, పూజలు, దీక్షలు చేయటం ఎంతో ప్రత్యేకం. అది కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఉండటం చెప్పుకోదగిన విషయం.

