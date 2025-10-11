ETV Bharat / state

YUVA : వరుసగా ఆరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - గ్రూప్​-2లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా ఎంపిక

ఆరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన సతీష్‌ - గతంలో కానిస్టేబుల్, సివిల్ ఎస్సై జాబ్​లకు ఎంపిక - గ్రూప్‌-2 లో 21వ ర్యాంకు, గ్రూప్‌-3లో 18వ ర్యాంకుతో వరుస విజయాలు

Six Government Jobs
డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా ఎంపికైనా సతీశ్ (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Young Man Sathish selected as Deputy Tehsildar : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇవి వస్తువులను లెక్కించడానికి చెబుతున్నవో, కార్పొరేట్‌ విద్యాసంస్థలు సాధించిన ర్యాంకులో కాదు. ఆ యువకుడు పట్టుదలతో చదివి సాధించిన ప్రభుత్వ కొలువులు. పోటీ ప్రపంచంలో ఒక ఉద్యోగం సాధించాలంటే నిరంతరంగా ఎంతో కష్టపడాలి. అలాంటిది ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 6 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికై ఔరా అనిపిస్తున్నాడు ఆ యువకుడు. ఒకవైపు తల్లిదండ్రులకు వ్యవసాయ పనుల్లో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూనే, మరోవైపు పట్టు వదలకుండా శ్రమించి ఆరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు సూర్యాపేట జిల్లా కాసరాబాద్​కు చెందిన సతీశ్.

పొలంలో వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు సతీశ్. సూర్యాపేట జిల్లా కాసరాబాద్ గ్రామానికి చెందిన బొమ్మకంటి గోపయ్య, సైదమ్మ దంపతుల కుమారుడు. ఈ కుటుంబానికి వ్యవసాయమే ముఖ్య జీవనాధారం. దానిపై వచ్చిన అతి కొద్ది ఆదాయంతోనే సతీశ్‌ను కష్టపడి చదివించారు. తల్లిదండ్రుల కష్టాలను చూస్తూ పెరిగిన సతీశ్, వారి నమ్మకాన్ని ఎలాగైనా నిజం చేయాలనుకున్నాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా పట్టుదలతో రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి చదివాడు.

YUVA : వరుసగా ఆరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - గ్రూప్​-2లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా ఎంపిక (ETV)

మొదటగా సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం : చిన్నప్పటి నుంచి కష్టం విలువ తెలిసిన సతీశ్, పదో తరగతి వరకు సూర్యాపేట మండల కేంద్రంలోనే చదువుకున్నాడు. ఇంటర్మీడియట్ త్రివేణి జూనియర్ కళాశాల, నల్గొండ డైట్ కళాశాలలో డీఎడ్ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత నల్గొండలోనే దూర విద్య డిగ్రీని పొందాడు. తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్దమయ్యాడు. 2017లో మొదట సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. 2019 మరోసారి ప్రయత్నించగా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగమే వచ్చింది. ఎస్సై సాధించలేకపోయాడు. నిరుత్సాహపడకుండా మళ్లీ శ్రమించినట్లు సతీశ్ చెబుతున్నారు.

2022 నుంచి పోటి పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు సతీశ్. 2023లో పోలీస్ ఉద్యోగానికి నోటిఫికేషన్ దరఖాస్తు చేసి కసరత్తు చేయగా సివిల్ ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. వీటితో పాటు గ్రూప్‌-2లో 21 ర్యాంకు, గ్రూప్‌-3లో 18 ర్యాంకు, గ్రూప్‌-4లో 134 ర్యాంకులు సాధించాడు. ఇటీవల ప్రకటించిన గ్రూప్-2 తుది ఫలితాల్లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. ప్రస్తుతం సూర్యాపేట కలెక్టరేట్‌లో రెవెన్యూ విభాగంలో జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు సతీశ్ చెబుతున్నారు.

"2017లో సివిల్​ కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగానికి ఎంపికై హైదరాబాద్​లోని చాదర్​ఘాట్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో పనిచేశాను. ఎస్సైగా కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకుని చదివాను. 2022లో వచ్చిన పోలీస్ నోటిఫికేషన్​లో దరఖాస్తు చేసుకుని పరీక్షలు రాసి సివిల్ ఎస్సైగా ఎంపికయ్యాను. గ్రూప్​-4లో ఉద్యోగం సాధించి ప్రస్తుతం సూర్యాపేట కలెక్టర్​ పేషిలో జూనియర్​ అసిస్టెంట్​గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాను" -సతీశ్​, డిప్యూటీ తహసీల్దార్​గా ఎంపికైన యువకుడు

కృషి, పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే : కలలు సాకారం చేసుకునేందుకు హైదరాబాద్‌ వెళ్లిన సతీశ్, ఎలాంటి కోచింగ్‌ తీసుకోలేదు. సొంతంగానే పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. ప్రణాళిక బద్ధంగా చదువుతూ ఎప్పటికప్పుడు సబ్జెక్ట్‌లపై పట్టు సాధించారు. ప్రణాళిక బద్దంగా చదవడంతో పాటు వార్తా పత్రికల సంపాదకీయం చదవడం, స్నేహితులు ఇచ్చిన టెస్టు సీరిస్​లు ప్రాక్టీస్​ చేయడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించినట్లు సతీశ్ చెబుతున్నారు.

తాము పడిన కష్టానికి ఫలితం దక్కిందని సతీశ్ తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. మొదట వచ్చిన చిన్న చిన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వదిలేయడంతో విమర్శలు చేసిన వారే, డిప్యూటీ తహసీల్దార్​ లాంటి పెద్ద ఉద్యోగం రావడంతో ఇవాళ శెభాష్‌ అంటున్నారని, తమ కుమారుడు గ్రామానికి మంచి పేరు తీసుకువచ్చాడని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కృషి, పట్టదల, ఏదైనా సాధించాలనే తపన ఉంటే సాధ్యం కానిదేదీ ఉండదని సతీశ్ చెబుతున్నారు.

YUVA : మన తెలంగాణ బిడ్డ ఏఐలో ఆల్​ ఇండియా టాపర్ - బోనస్​గా​ ప్రధాని మోదీ నుంచి పురస్కారం

YUVA : రోల్స్‌ రాయిస్‌లో ఇంటర్న్​షిప్​ - రూ.72.30 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీతో మెరిసిన యువతి

For All Latest Updates

TAGGED:

SIX GOVERNMENT JOBSSELECTED AS DEPUTY TEHSILDARCOMPETITIVE EXAMS IN TELANGANAడీటీ ఉద్యోగం సాధించిన యువకుడుSATHISH DEPUTY TEHSILDAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.