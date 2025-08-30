ETV Bharat / state

మందులకు మించిన అద్భుతమైన శక్తి - నౌలి యోగాతో రికార్డ్స్‌ - YUVA STORY ON NOULI YOGA

నౌలి యోగాలో రాణిస్తున్న సచ్చిదానంద యోగి - జాతీయ, అంతర్జాతీయస్థాయి పోటీలో పతకాలు - వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, నోబుల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు

YUVA Story On Nouli Yoga : మెడిసిన్‌ లేని వ్యాధితో 6 నెలలు మంచానికే పరిమితమయ్యాడు ఆ యువకుడు. ఓ వైద్యుడి సలహాతో యోగాలో చేరి మూడు మాసాల్లోనే రుగ్మతను జయించారు. మందులకు మించిన అద్భుతమైన శక్తి ధ్యానంలో ఉందని గ్రహించిన ఆయన యోగాలోనే పీజీ పూర్తి చేశారు. అక్కడితో ఆగలేదు జాతీయ, అంతర్జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించారు. యోగ శాస్త్రంలో చెప్పిన షట్కర్మలలో కఠినమైన నౌలి యోగ ద్వారా ప్రాచుర్యం పొందారు కాకినాడకు చెందిన యోగా గురువు.

ఆ ప్రావీణ్యం పొందటం ఆషామాషీ కాదు : యోగాలో అతి క్లిష్టమైనది నౌలి యోగా. ఇందులో ప్రావీణ్యం పొందడమంటే ఆషామాషీ కాదు. అలాంటిది ఈయన అలవోకగా నౌలి ప్రక్రియలు చేయడమే కాదు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చూపి అవార్డులు, పతకాలు అందుకున్నారు. అనారోగ్యంతో తను పడిన గోస ఎవరు పడకుండా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో 'ఆది గురు' యోగా పీఠం స్థాపించారు. సన్యాసం స్వీకరించి నిత్యం ఎంతో మందికి శిక్షణ ఇస్తూ జ్ఞానం పంచుతున్నారు.

పొట్టను గణపతిగా మార్చేసిన యోగా గురువు - క్లిష్టమైన నౌలి ప్రక్రియతో రికార్డ్స్‌ (ETV)
  • నౌలి యోగా అనేది హఠ యోగా సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. దీనిని నౌలి క్రియ అని కూడా అంటారు. ఇది ఉదర భాగంలోని కండరాలను నియంత్రిస్తూ, అంతర్గత శుద్ధీకరణకు సహాయపడే ఒక కఠినమైన ప్రక్రియ. నౌలి యోగా అనేది షట్కర్మలలో ఒకటి.

ఉదరంపై కండరాలను బిగించి విఘ్నేశ్వరుడి ఆకృతితో అలరిస్తున్న ఈ యువకుడు సచ్చిదానంద యోగి. యోగాలో పీజీ పూర్తి చేశారు. ఇంటర్‌ చదువుతున్న సమయంలో గులియన్ బారి సిండ్రోమ్ వ్యాధితో ఆరు నెలలు మంచానికే పరిమితమయ్యారు. వైద్యుడి సలహాతో యోగాలో చేరి మూడు మాసల్లోనే రుగ్మతను జయించారు.

పొట్టపై వివిధ కళాకృతులు : చిన్నతనంలో సరదగా నేర్చుకున్న పెయింటింగ్‌కు నౌలి యోగా జోడించి అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు గురువు. పండగలు, ప్రత్యేక పర్వదినాలు, వివిధ దినోత్సవాలు వచ్చాయంటే తన పొట్టపై కళాకృతులు రూపొందించి ప్రదర్శన ఇస్తారు. ఇలా వినాయకుడు, నవ దుర్గలు, శివుడు, కుమారస్వామి, పూరీ జగన్నాథుడు, వారాహి మాత దేవతా స్వరూపాలను తన పొట్టపై రంగులు వేసుకుని అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తున్నారు. ఈ కళాకృతులకు తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, నోబుల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్​లో చోటు లభించింది. భవిష్యత్తులో గిన్నిస్ బుక్‌లో చేరాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు ఈ యువ యోగి.

"నేను మెడిసిన్‌ లేని గులియన్ బారి సిండ్రోమ్ అనే వ్యాధి బారిన పడి 6 నెలలు మంచానికే పరిమితమయ్యాను. చివరికి యోగా ద్వారా పూర్తిగా నయం కాబడ్డాను. అప్పటి నుంచి ఈ శక్తి వంతమైన యోగా విద్యాను సమాజానికి అందించాలని నిర్ణయించుకున్నా. ప్రజలకు ఎదురవుతున్న అనారోగ్య సమస్యలకు యోగా ద్వారా పరిష్కారించాలని అనుకున్నా. అందుకే యోగా పీఠాన్ని స్థాపించాను. సన్యాసం స్వీకరించి నిత్యం ఎంతో మందికి శిక్షణ ఇస్తున్నా. ఏ వయసు వారైనా యోగాను నేర్చుకోవచ్చు." - సచ్చిదానంద యోగి, యోగాచార్య

నేటి యువతకు నేర్పించమే లక్ష్యం : యోగ శాస్త్రంలో ఆరు షట్ క్రియల గురించి ప్రత్యేకంగా వివరించారు సచ్చిదానంద యోగి. అందులో నౌలి చాలా కఠినమైన సాధన అంటున్నారు. కేవలం పురుషులు మాత్రమే నౌలి యోగ ప్రక్రియ సాధన చేయాలని చెబుతున్నారు సచ్చిదానంద యోగి. అనేక అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడే బాధితులు సచ్చిదానంద యోగి వద్ద యోగాలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చాక తమ ఆరోగ్య పరిస్థితిలో మార్పును గమనించామని చెబుతున్నారు శిక్షకులు. భవిష్యత్తులో యోగా ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి ప్రపంచస్థాయిలో నౌలి యోగాను ప్రచారం చేయడంతో పాటు అంతరించిపోతున్న కళాకృతులను నేటి యువతకు నేర్పించడమే లక్ష్యమంటున్నాడు సచ్చిదానంద యోగి.

