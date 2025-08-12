Sarvothama Library In Vijayawada: ఆమెకు చిన్ననాటి నుంచి పుస్తకాలన్నా, పుస్తక పఠనమన్నా ఎంతో ఇష్టం. బాగా చదువుకుని విదేశాల్లో స్థిరపడాలని కలలకన్నారు. కానీ, తన తండ్రి స్థాపించిన గ్రంథాలయం కోసం బెజవాడలోనే ఉండిపోయారు. దాని నిర్వాహణ బాధ్యతలను తలకెత్తుకున్నారు. ఫోన్కు అతుక్కుపోతున్న పిల్లలను గ్రంథాలయాలవైపు మళ్లించేందుకు వినూత్నంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
సుమారుగా 2 వేల గ్రంథాలయాలు: ఈమె పేరు రావి శారద. విజయవాడలోని సర్వోత్తమ గ్రంథాలయ నిర్వాహకురాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం కార్యదర్శిగానూ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. గ్రంథాలయ ఉద్యమ నాయకుడు పాతూరి నాగభూషణం రెండో కుమార్తె. చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటి నిండా పుస్తకాలు ఉండడం వల్ల వాటిని చదువుతూ ఎన్నో విషయాలపై పట్టు సాధించారు. తండ్రి ఆశయ సాధనకు ముందడుగు వేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాల్లో సుమారుగా 2వేల గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటుకు కృషి చేశారు. ఈ గ్రంథాలయాలను బేసిక్ రీసెర్చ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డెవలప్ మెంట్ పథకం కింది నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్గా రావి శారద పనిచేస్తున్నారు.
65 వేలకు పైగా పుస్తకాలు: విజయవాడలో 1987లో సర్వోత్తమ గ్రంథాలయం స్థాపించిన శారద అప్పటి నుంచి దానికి కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నారు. ఈ లైబ్రరీతో పాటు గుత్తికొండ అచ్చయ్య గ్రంథాలయానికీ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సర్వోత్తమ గ్రంథాలయంలో 65వేలకు పైగా పుస్తకాలు పాఠకులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎక్కువగా నిరుద్యోగులు ఇక్కడకు వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. సర్టిఫికెట్ కోర్స్ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్ కూడా సర్వోత్తమ భవనంలో నిర్వహిస్తున్నారు.
'సెలవు రోజుల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటలు వరకు గ్రంథాలయానికి వచ్చిన పాఠకులు అందరికీ మేము సేవలు అందిస్తున్నాం. అలాగే సమ్మర్ డిఫరెంట్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సమ్మర్లో టాయ్ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయనున్నాం. కరోనాకి ముందు మొబైల్ లైబ్రరీ నిర్వహించాము.' - రావి శారద, గ్రంథాలయ శాస్త్ర నిపుణురాలు
ఏటా సమ్మర్ క్యాంపులు నిర్వహణ: ఏళ్లుగా ఏటా ఉచితంగా పుస్తకాల పంపిణీ చేస్తున్నారు శారద. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 2లక్షలకు పైగా పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. పుస్తక సేకరణకు ప్రత్యేకంగా గ్రంథాలయ ప్రాంగణంలోనే హుండీ ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైనా అక్కర్లేని పుస్తకాలు అందులో వేస్తే. వాటిని అవసరమున్న వారికి ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెంచేలా ఏటా సమ్మర్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది చిన్నారుల కోసం టాయ్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేశారు. అందులో పుస్తకాలతోపాటు ఆట వస్తువులను అందుబాటులో ఉంచారు. గ్రంథాలయ నిర్వహణలో రావి శారదకు భర్త లక్ష్మీనారాయణ అండగా నిలుస్తున్నారు.పేద, మధ్యతరగతి నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులకు కావాల్సిన పుస్తకాలు గ్రంథాలయంలో ఉండేలా చూస్తూ వారిని ఉన్నతికి కృషి చేస్తున్న శారదను స్థానికులు అభినందిస్తున్నారు.
లైబ్రరీ ఉదయం 8 గంటలు నుంచి సాయంత్రం 8 గంటలు వరకు ఉంటుంది. ఎగ్జామ్స్ సమయంలో రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. రెండు సంవత్సరాలుగా గ్రంథాలయంలో చదువుకుంటున్నాను. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. అన్ని విధాల సహాయం చేస్తారు. ఒకవేళ మాకు అవసరమైనా పుస్తకాలు లేకపోతే బయట నుంచి తీసుకువస్తారు. -పాఠకులు
