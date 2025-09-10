ETV Bharat / state

నేత్రదానానికి ఆర్టీసీ తోడు - పేదల కళ్లలో కొత్త వెలుగులు

సరోజినిదేవిలో కార్నియాల మార్పిడి - తాజాగా ఆర్టీసీతో ఆసుపత్రి ఒప్పందం - కార్నియాల సేకరణకు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ

Cornea Transplantation via RTC Buses
Cornea Transplantation via RTC Buses (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Cornea Transplantation via RTC Buses : చిరు ఉద్యోగి రాజీవ్‌కు చూపులో అస్పష్టత ఉండటం వల్ల కంటిలో నొప్పితో సరోజినిదేవి ప్రభుత్వ కంటి ఆసుపత్రిలో సంప్రదించాడు. పరీక్షించిన వైద్యులు కార్నియాలో ఇన్‌ఫెక్షన్‌ గుర్తించారు. కార్నియా మార్పిడితో కంటి చూపు నయం చేయవచ్చని తెలిపారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్సకు స్థోమత లేకపోవడంతో సరోజినిదేవి కంటి ఆసుపత్రి రాజీవ్​ను ఆదుకుంది. దాతల నుంచి సేకరించిన కార్నియాను రాజీవ్‌కు అమర్చడంతో తిరిగి ఎప్పటిలా చూపు పొందగలిగాడు.

ఉచితంగా కార్నియా మార్పిడి : ఇలా రాజీవ్‌ మాత్రమే కాకుండా ప్రతి ఏడాది 100 మందికిపైనే పేద రోగుల కళ్లల్లో ఈ ఆసుపత్రి కొత్త వెలుగులు నింపుతోంది. వివిధ కారణాలతో కంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ఎంతోమందికి కార్నియా మార్పిడితో ఆదుకుంటున్నారు. ప్రైవేటులో రూ.లక్షల వ్యయం అయ్యే ఈ చికిత్సలను సరోజినిదేవి కంటి ఆసుపత్రి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ నుంచి ఆగస్టు వరకు దాదాపు 50 మంది రోగులకు కార్నియా మార్పిడి చేసి కొత్త జీవితం ప్రసాదించారు.

మరో 50 మంది వరకు నిరీక్షణ జాబితాలో ఉన్నారు. తాజాగా ఆర్టీసీతో ఆసుపత్రి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేకరించిన కార్నియాలను సరోజినీ దేవి ఆసుపత్రికి రవాణా చేయడానికి ఈ సేవలను ఉపయోగపడనున్నాయి. మొదట్లో సిద్దిపేట్, వరంగల్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్‌ ప్రాంతాల్లో కార్నియాల సేకరణకు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ కార్నియాలను ప్రత్యేక బాక్సుల్లో ఉంచి ఆర్టీసీల్లో నగరానికి చేర్చనున్నారు.

ఎవరికి అవసరం : కార్నియా మార్పిడిని కెరాటోప్లాస్టీగా వ్యవహరిస్తారు. ఎవరైనా ప్రమాదాల్లో కార్నియా దెబ్బతిన్నప్పుడు, కంటి చూపులో స్పష్టత కోల్పోయినప్పుడు, దృష్టి తగ్గినప్పుడు తిరిగి చూపు పొందేందుకు కార్నియా మార్పిడి చేస్తారు. కార్నియాలో మచ్చలు, గాయం, కెరాటోకోనస్​ వంటి వ్యాధులు, అలాగే ఇన్​ఫెక్షన్ల కారణంగా కార్నియా కుంచించుకుపోయిన సందర్భంలో కూడా కార్నియా మార్పిడి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కార్నియా లోపలి పొర క్షీణించడం, వాపు లేదా తీవ్రమైన కార్నియా ​ ఇన్​ఫెక్షన్లు లేదా అల్సర్లు, రసాయన గాయాల కారణంగా దృష్టి నష్టం సంభవించినప్పుడు కార్నియా మార్పిడి తప్పనిసరి.

''కార్నియా మార్పిడి అవసరమైన వారందరికి సరోజినిదేవి ఆసుపత్రిలో కార్నియా మార్పిడి చేస్తున్నాం. మరణించిన 6 గంటలలోపు సమాచారం ఇస్తే ఆ కార్నియాను మా వైద్యులు సేకరిస్తారు. ఆర్టీసీతో తాజాగా కుదిరిన ఒప్పందం వల్ల మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కార్నియాలను సులభంగా నగరానికి తరలించవచ్చు. వీటిని ప్రత్యేక బాక్సుల్లో భద్రపరిచి 15 రోజుల్లో వేరొకరికి అమర్చాలి. దాతలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి కార్నియను ఇవ్వాలి. దాతలు 9121433434లో సంప్రదించి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవచ్చు.'' - డాక్టర్‌ మోదిని, సూపరింటెండెంట్, సరోజిని దేవి ప్రభుత్వ నేత్ర వైద్యశాల

దృష్టి లోపాలను తగ్గించడంమే లక్ష్యంగా : గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి దానం చేసిన కార్నియాలను సేకరించడానికి సరోజినీదేవి కంటి ఆసుపత్రి ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా వాటిని రవాణా చేయడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా తెలంగాణలోని గ్రామీణ జిల్లాల నుంచి కంటి దానాలను ప్రోత్సహించి అవసరమైన కార్నియాలను సకాలంలో ఆసుపత్రికి చేరవేస్తుంది. సరోజినీదేవి కంటి ఆసుపత్రి కార్నియా మార్పిడి సేవలను మరింత మందికి అందించడం, దృష్టి లోపాలను తగ్గించడంమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

కార్నియా సమస్యకు కొత్త పరిష్కారం - ఎల్వీప్రసాద్​లో స్టెమ్‌సెల్‌ థెరపీ

ఒక్కరి నేత్రదానం - ఇద్దరికి కంటి చూపు - అవయవదానంతో కలకాలం జీవించండి

