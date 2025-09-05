ETV Bharat / state

'కుటుంబ వివాదానికి కార్పొరేట్‌ ముసుగు - అనవసరంగా వివాదంలోకి లాగుతున్నారు'

మాజీ సీఎం జగన్, భారతిరెడ్డిలపై చెన్నై ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీకి నివేదించిన సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్‌ - హైదరాబాద్‌ ట్రైబ్యునల్‌ తీర్పును నిలిపివేయాలని అప్పీలు

Saraswati Power on YS Jagan Shares Issue (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 5:47 PM IST

Saraswati Power on YS Jagan Shares Issue : వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి కుటుంబంలోని వివాదాలకు మాజీ సీఎం జగన్, భారతిరెడ్డిలు కార్పొరేట్‌ ముసుగు వేస్తున్నారని చెన్నై జాతీయ కంపెనీ లా అప్పీలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ (ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ)కి సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్‌ నివేదించింది. జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్‌ రియాల్టీల వాటాలను వైఎస్‌ విజయమ్మ, చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డిల పేరుతో బదలాయింపు చట్టబద్ధంగా జరిగినా, వారి కుటుంబ వివాదాల్లోకి కంపెనీని లాగుతున్నారని, దీనివల్ల కంపెనీకి నష్టం వాటిల్లుతుందని పేర్కొంది.

విజయమ్మ, జనార్దన్‌రెడ్డిల పేరుతో వాటాలను బదలాయిస్తూ సరస్వతి పవర్‌ బోర్డు తీర్మానాన్ని, దీని ప్రకారం రిజిస్టర్‌లో సభ్యుల పేర్లను మార్చడాన్ని సవాలు చేస్తూ జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్‌ రియాల్టీలు హైదరాబాద్‌ ఎన్‌సీఎల్‌టీలో పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా వాటాల బదలాయింపును రద్దు చేస్తూ, జగన్‌ తదితరుల పేర్లను పునరుద్ధరించాలంటూ జులై 29న తీర్పు వెలువరించిన విషయం విదితమే. ఆ తీర్పు చట్టవిరుద్ధమని, దాని అమలును నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని కోరుతూ చెన్నై ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీలో సరస్వతి పవర్‌ లిమిటెడ్‌ అప్పీలు దాఖలు చేసింది.

విజయమ్మకు సంపూర్ణ హక్కులు : ‘మొదట సరస్వతి కంపెనీకి జగన్‌ డైరెక్టర్‌గా ఉండేవారు. వాటాలను తల్లికి గిఫ్ట్‌డీడ్‌ చేసి, డైరెక్టర్‌ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. అంటే, కంపెనీతో సంబంధాలు వదులుకున్నారు. వివాదం తలెత్తకముందు కూడా విజయమ్మ 48.99%తో పెద్ద వాటాదారు. జగన్‌కు 29.88%, భారతిరెడ్డికి 16.30%, క్లాసిక్‌ రియాల్టీకి 4.83% వాటాలుండేవి. 2021 జులై 26లో జగన్, భారతీరెడ్డిలు గిఫ్ట్‌డీడ్‌ చేసి ఇచ్చారు. దాంతో విజయమ్మకు సంపూర్ణ హక్కులు లభించాయి. విజయమ్మ, జనార్దన్‌రెడ్డిలు కంపెనీకి లేఖలు రాస్తూ వాటాల బదలాయింపు పత్రాలు కనిపించలేదంటూ నోటరీ లేకుండా అఫిడవిట్‌లు సమర్పించగా, వాటిపై అభ్యంతరం వ్యక్తమైంది.

నోటరీతో అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయడంతో 2024 జులై 2నాటి బోర్డు సమావేశంలో జగన్, భారతిరెడ్డిలు ఇచ్చిన గిఫ్ట్‌డీడ్, క్లాసిక్‌ రియాల్టీ విక్రయించిన వాటాలను విజయమ్మ, జనార్దన్‌రెడ్డిల పేర్లతో బదలాయించడానికి తీర్మానం జరిగింది. జులై 6న వాటాల బదలాయింపు జరగ్గా విజయమ్మకు 99.75%, చాగరి జనార్దన్‌రెడ్డికి 0.25% ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత కుటుంబ వివాదం గురించి ఆర్వోసీకి సమాచారం ఇచ్చారు’ అని అందులో తెలిపారు.

జప్తు కంటే ముందే వాటాల బదలాయింపు : ‘2019 ఆగస్టు 31న విజయమ్మకు, జగన్‌కు మధ్య ఎంఓయూ కుదిరింది. దీని ప్రకారం జగన్, భారతిరెడ్డి, క్లాసిక్‌ రియాల్టీ, సండూర్‌ పవర్‌ కంపెనీలకు సరస్వతిలో ఉన్న వాటాలను విజయమ్మ పేరుతో బదలాయించేందుకు అంగీకారం కుదిరింది. సరస్వతి వాటాల తక్షణ బదలాయింపునకు అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సీబీఐ, ఈడీ నమోదు చేసిన కేసుల్లో నిందితుల జాబితాలో సరస్వతి లేదు. వాటాల బదలాయింపు జరిగిన చాలాకాలం తర్వాత ఈ ఏడాది మార్చి 31న వాటాల జప్తు జరిగింది’ అని ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ దృష్టికి సరస్వతి పవర్‌ తీసుకొచ్చింది. ‘క్లాసిక్‌ రియాల్టీకి ఉన్న 71.50 లక్షల వాటాలను విజయమ్మ పేరుతో బదలాయించడాన్ని సవాలు చేయలేదు. 11,37,874 వాటాలను విజయమ్మ రూ.3.07 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా, జగన్‌ 74.26 లక్షలు, భారతి 40.50 లక్షల వాటాలను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారు. వాటాల కొనుగోలుపై ఎక్కడా వివాదం లేదు’ అని చెప్పింది.

రద్దు చేస్తే పలు ఇబ్బందులు : జగన్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో కౌంటర్లు, రాతపూర్వకంగా సమర్పించిన వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా హైదరాబాద్‌ ట్రైబ్యునల్‌ తీర్పు వెలువరించిందని తెలిపింది. వాస్తవాలన్నీ కంపెనీకి అనుకూలంగా ఉన్నాయని, లావాదేవీలను విశ్వసించి చట్టప్రకారం వాటాలను విజయమ్మ, జనార్దన్‌రెడ్డిల పేర్లతో బదలాయించి రిజిస్టర్‌లో పేర్లను నమోదు చేసినట్లు తెలిపింది. దీన్ని రద్దు చేయడం వల్ల కంపెనీ నిర్వహణతో పాటు పలు ఇబ్బందులకు అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. సెక్షన్‌ 59 పరిధిని దాటి కుటుంబ వివాదాల్లో మౌఖిక అవగాహనలను ఆధారంగా తీసుకుని హైదరాబాద్‌ ట్రైబ్యునల్‌ వెలువరించిన తీర్పును రద్దు చేయాలని కోరింది. సరస్వతి కంపెనీ తరఫున న్యాయవాది ఎం. మహర్షి విశ్వరాజ్‌ ఈ అప్పీలు దాఖలు చేశారు. దీనిపై త్వరలో విచారణ జరగనుంది.

సరస్వతి పవర్ కేసు - వాస్తవాలు తొక్కిపెట్టిన వైఎస్ జగన్

వైఎస్​ జగన్‌ది కుటిల వ్యూహం - గిఫ్ట్ ఇచ్చేశాక కంపెనీ వ్యవహారాలతో పనేంటి?

