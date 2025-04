ETV Bharat / state

మట్టిలో మాణిక్యం - టెన్త్​లో 596 మార్కులు సాధించిన సమీరా - SAMEERA OF PALNADU GOT 596 IN SSC

sameera_of_palnadu_district_got_596_marks_in_ssc_exams ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 30, 2025 at 1:45 PM IST | Updated : April 30, 2025 at 2:44 PM IST 2 Min Read

Sameera Of Palnadu District Got 596 marks In SSC Exams : మట్టిలో మాణిక్యం అనే నానుడిని తన ప్రతిభతో నిజం చేసింది పల్నాడు జిల్లా మాచర్లకు చెందిన నిరుపేద విద్యార్థిని షేక్ సమీరా. ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల్లో 600 మార్కులకుగానూ 596 మార్కులు సాధించి ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల్లో రాష్ట్రంలోనే రెండో స్థానం కైవసం చేసుకుంది. ఈ విద్యార్థిని సివిల్స్ సాధించడమే లక్ష్యమంటోంది. నిరుపేద అయిన సమీరా తన పైచదువులకు దాతలు సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. పల్నాడు జిల్లాలోని వెనకబడిన ప్రాంతమైన మాచర్లకు చెందిన షేక్ సమీరా పట్టుదలే ఆయుధంగా పదో తరగతి పరీక్షల్లో అద్భుత ప్రతిభ చూపింది. ఇటీవల విడుదలైన ఫలితాల్లో 596 మార్కులతో సత్తా చాటింది. నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సమీరా పాఠశాల విద్య మెుత్తం కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే సాగింది. మాచర్లలోని జెండా చెట్టు వీధిలో నివాసముండే షేక్‌ జానీ, అబీబా బేగంకు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు. ఎలక్ట్రీషియన్‌గా పని చేస్తున్న జానీ తన పిల్లల్ని ఉన్నతంగా చూడాలని చదివిస్తున్నారు. తండ్రి కష్టాన్ని చూస్తూ పెరిగిన పెద్ద కుమార్తె సమీరా ఉత్తమ మార్కులే లక్ష్యంగా కష్టపడి చదివింది. ఏడో తరగతి నుంచి స్థానిక జడ్పీ బాలికోన్నత పాఠశాలలో చదివిన సమీరా మెుదటి నుంచి తరగతిలో మెుదటి స్థానంలో నిలుస్తూ వచ్చింది. పదో తరగతిలో ఏకంగా 600 మార్కులకుగానూ 596 మార్కులతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల్లో రాష్ట్రంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచి ప్రభంజనం సృష్టించింది. SSCలో రికార్డ్​ - కాకినాడ విద్యార్థి నేహాంజనికి 600 మార్కులు

Last Updated : April 30, 2025 at 2:44 PM IST