ETV Bharat / state

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి! - SAKHI KENDRAS TO MARITAL PROBLEMS

దంపతుల సమస్యలకు, అత్తింటి వేధింపులకు పరిష్కారం చూపుతున్న సఖీ కేంద్రాలు - దంపతులకు కౌన్సెలింగ్​ - ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ సమయంలోనైనా రావాలంటున్న పోలీసులు

Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems
Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read

Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems : అన్యోన్యత, సఖ్యత, ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీక భార్యాభర్తల బంధం. జీవితాంతం ఎలాంటి గొడవలు పడకుండా సంతోషంగా జీవిస్తామని చెప్పి పెళ్లి వేడుకల్లో మూడు ముళ్లు వేస్తారు. నూరేళ్లు కలిసి జీవించాల్సిన వారు, చిన్న చిన్న కారణాలతోనే భర్తను, లేదా భార్యను హత్యలు చేస్తూ మానవత్వానికి మచ్చ తెచ్చే సంఘటనలు రాష్ట్రంలో పలుచోట్లు జరుగుతుండటం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. మనస్పర్ధలు, సమస్యలు ఏర్పడితే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే లేదా పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్తే పరిష్కారం పొంది జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకోవాలి. లేదా సర్కార్​ ఏర్పాటు చేసిన సఖీ కేంద్రం, భరోసా కేంద్రాల దృష్టికి తీసుకెళ్తే వారు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి పరిష్కారం చూపుతారు.

Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems
సఖీ కేంద్రం (Eenadu)

ఇది ఆదిలాబాద్‌ పట్టణంలోని సఖీ కేంద్రం. దంపతుల మధ్య లేదా అత్తింట్లో కుటుంబ సభ్యులతో ఏమైనా సమస్యలు/ తగాదాలు ఉంటే ఈ కేంద్రాన్ని సంప్రదించవచ్చు. సిబ్బంది బాధితులకు అవసరమైన న్యాయ, చట్టపరమైన సాయం అందించటానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు.

Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems
భరోసా కేంద్రం (Eenadu)

ఆదిలాబాద్‌ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న భరోసా కేంద్ర భవనం ఇటీవల నిర్మాణం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రత్యేక సిబ్బంది నియామకానికి పోలీసు శాఖ గతంలో నియామక ప్రకటన జారీ చేసింది. త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. కుటుంబ తగాదాలు, దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడితే కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారు. వేధింపులకు గురయ్యే బాలికలు/ మహిళలకు న్యాయ, వైద్య సదుపాయాలతో పాటు షీ టీం సిబ్బంది ఈ కేంద్రంలో ఉంటారు.

  • ఆదిలాబాద్‌లోని ఒక కాలనీకి చెందిన వారు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఒక బాబు జన్మించాడు. కొన్ని రోజులు బాగానే ఉన్నా తర్వాత అత్తింటి వేధింపులు ప్రారంభమయ్యాయి. కట్నం తేలేదని అత్తింటి వారు ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త సైతం ఆమె పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం ప్రారంభించాడు. ఒక రోజు రాత్రి భర్త కొట్టడంతో అదే రాత్రి ఆమె సఖీ కేంద్రానికి వెళ్లారు. కేంద్రంలో సిబ్బంది ఆశ్రయం కల్పించి చికిత్స చేశారు. తర్వాత భర్తను పిలిచి కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. భార్యను వేధిస్తే చట్టపరంగా ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయో వివరించారు. దీంతో మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, కొన్ని నెలలుగా అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్నారు.

ఈ విషయాల్లో ముందుకు రాని అమ్మాయిలు : ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నా, పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం చేసుకున్నా అత్తింటి వేధింపులను పుట్టింట్లో చెప్పాలంటే వెనుకముందు అవుతారు. ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న వారైతే 'నేను ఇష్టంతో చేసుకున్న. ఇప్పుడు కన్నవారికి చెప్తే ఏం అంటారో, పరిష్కరిస్తారో లేక నీ సమస్య నువ్వే పరిష్కరించుకో అంటారో'నని సతమతమవుతుంటారు. పెద్దలు కుదిర్చిన వారైతే ఇప్పటికే పెళ్లి చేయడానికి ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డవారికి ఇప్పుడు ఈ సమస్య చేప్తే ఎలా తీసుకుంటారో? అని ఆలోచించి అయినవాళ్లకు చెప్పలేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి వారు సఖీ కేంద్రానికి వెళ్లాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. తొందర పాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని అంటున్నారు.

మహిళా రైతులకు అండగా 'కృషి సఖి' - సేంద్రీయ వ్యవసాయంపై ప్రత్యేక శిక్షణ

కుటుంబాన్ని రోడ్డున పడేసిన 'ఇందిరమ్మ ఇంటి పత్రం' - గూడు కూల్చేశాక చల్లగా సారీ చెప్పారు

Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems : అన్యోన్యత, సఖ్యత, ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీక భార్యాభర్తల బంధం. జీవితాంతం ఎలాంటి గొడవలు పడకుండా సంతోషంగా జీవిస్తామని చెప్పి పెళ్లి వేడుకల్లో మూడు ముళ్లు వేస్తారు. నూరేళ్లు కలిసి జీవించాల్సిన వారు, చిన్న చిన్న కారణాలతోనే భర్తను, లేదా భార్యను హత్యలు చేస్తూ మానవత్వానికి మచ్చ తెచ్చే సంఘటనలు రాష్ట్రంలో పలుచోట్లు జరుగుతుండటం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. మనస్పర్ధలు, సమస్యలు ఏర్పడితే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే లేదా పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్తే పరిష్కారం పొంది జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకోవాలి. లేదా సర్కార్​ ఏర్పాటు చేసిన సఖీ కేంద్రం, భరోసా కేంద్రాల దృష్టికి తీసుకెళ్తే వారు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి పరిష్కారం చూపుతారు.

Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems
సఖీ కేంద్రం (Eenadu)

ఇది ఆదిలాబాద్‌ పట్టణంలోని సఖీ కేంద్రం. దంపతుల మధ్య లేదా అత్తింట్లో కుటుంబ సభ్యులతో ఏమైనా సమస్యలు/ తగాదాలు ఉంటే ఈ కేంద్రాన్ని సంప్రదించవచ్చు. సిబ్బంది బాధితులకు అవసరమైన న్యాయ, చట్టపరమైన సాయం అందించటానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు.

Sakhi Kendras Provide Solutions to Marital Problems
భరోసా కేంద్రం (Eenadu)

ఆదిలాబాద్‌ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న భరోసా కేంద్ర భవనం ఇటీవల నిర్మాణం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రత్యేక సిబ్బంది నియామకానికి పోలీసు శాఖ గతంలో నియామక ప్రకటన జారీ చేసింది. త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. కుటుంబ తగాదాలు, దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడితే కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారు. వేధింపులకు గురయ్యే బాలికలు/ మహిళలకు న్యాయ, వైద్య సదుపాయాలతో పాటు షీ టీం సిబ్బంది ఈ కేంద్రంలో ఉంటారు.

  • ఆదిలాబాద్‌లోని ఒక కాలనీకి చెందిన వారు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఒక బాబు జన్మించాడు. కొన్ని రోజులు బాగానే ఉన్నా తర్వాత అత్తింటి వేధింపులు ప్రారంభమయ్యాయి. కట్నం తేలేదని అత్తింటి వారు ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త సైతం ఆమె పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం ప్రారంభించాడు. ఒక రోజు రాత్రి భర్త కొట్టడంతో అదే రాత్రి ఆమె సఖీ కేంద్రానికి వెళ్లారు. కేంద్రంలో సిబ్బంది ఆశ్రయం కల్పించి చికిత్స చేశారు. తర్వాత భర్తను పిలిచి కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. భార్యను వేధిస్తే చట్టపరంగా ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయో వివరించారు. దీంతో మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, కొన్ని నెలలుగా అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్నారు.

ఈ విషయాల్లో ముందుకు రాని అమ్మాయిలు : ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నా, పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం చేసుకున్నా అత్తింటి వేధింపులను పుట్టింట్లో చెప్పాలంటే వెనుకముందు అవుతారు. ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న వారైతే 'నేను ఇష్టంతో చేసుకున్న. ఇప్పుడు కన్నవారికి చెప్తే ఏం అంటారో, పరిష్కరిస్తారో లేక నీ సమస్య నువ్వే పరిష్కరించుకో అంటారో'నని సతమతమవుతుంటారు. పెద్దలు కుదిర్చిన వారైతే ఇప్పటికే పెళ్లి చేయడానికి ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డవారికి ఇప్పుడు ఈ సమస్య చేప్తే ఎలా తీసుకుంటారో? అని ఆలోచించి అయినవాళ్లకు చెప్పలేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి వారు సఖీ కేంద్రానికి వెళ్లాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. తొందర పాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని అంటున్నారు.

మహిళా రైతులకు అండగా 'కృషి సఖి' - సేంద్రీయ వ్యవసాయంపై ప్రత్యేక శిక్షణ

కుటుంబాన్ని రోడ్డున పడేసిన 'ఇందిరమ్మ ఇంటి పత్రం' - గూడు కూల్చేశాక చల్లగా సారీ చెప్పారు

For All Latest Updates

TAGGED:

SAKHI KENDRAS TO MARITAL PROBLEMSSAKHI KENDRAS TO DOMESTIC VIOLENCESAKHI KENDRAS FOR HARASSMENTకుటుంబ సమస్యలకు సఖీ కేంద్రంSAKHI KENDRAS TO MARITAL PROBLEMS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.