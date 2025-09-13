ETV Bharat / state

ఏపీ రాజధాని అమరావతే - ఈసారి అధికారంలోకి వస్తే అక్కడి నుంచే జగన్‌ పాలన: సజ్జల

మంగళగిరిలో జరిగిన ప్రైవేట్​ మీడియా కాంక్లేవ్‌లో పాల్గొన్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి - వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వస్తే జగన్‌ విశాఖకు వెళ్లరని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 9:39 AM IST

Sajjala Ramakrishna Reddy Comments on Amaravati: వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే జగన్‌ విశాఖకు వెళ్లరని, అమరావతి నుంచే పాలన సాగిస్తారని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చెప్పారు. 2024లో గెలిచి మళ్లీ సీఎం అయి ఉంటే మాత్రం విశాఖపట్నం నుంచే పాలించేవారని వివరించారు. అమరావతిలో ఇప్పుడున్న సెక్రటేరియట్‌ సరిపోతుందని కొత్తగా భవనాలు కట్టాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని అమరావతేనని అన్నారు. శుక్రవారం మంగళగిరిలో జరిగిన వే2న్యూస్‌ కాంక్లేవ్‌లో మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్‌రెడ్డితో కలిసి ఆ సజ్జల పాల్గొన్నారు.

అందుకే 3 రాజధానుల ఆలోచన: జగన్ 3 రాజధానుల ఆలోచన చేసి విశాఖ వెళ్లాలనుకున్నారని సజ్జల అన్నారు. 2019 వరకు కూడా జగన్‌కు 3 రాజధానుల ఆలోచన లేదని వచ్చి ఉంటే అప్పుడే చెప్పేవారని వివరించారు. రాజధాని నిర్మాణానికి ఎక్కువ ఎకరాలు అవసరమని, అది ప్రభుత్వ భూమి అయితే బాగుంటుందని ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పారని అన్నారు. అందుకే ఆయన ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారని కాని దాన్ని అందరూ తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ అంటున్నారని పేర్కొన్నారు. జగన్‌ సీఎం అయ్యాక అమరావతిలో పునాదులేస్తే ఎక్కడికి పోతుందో తెలియని పరిస్థితి ఉందని అన్నారు. రాజధాని అభివృద్ధికి రూ.లక్ష కోట్లు అవుతుందని చంద్రబాబే చెప్పారని కాని ప్రభుత్వం అంత భరించలేదనే జగన్‌ 3 రాజధానుల ఆలోచన చేశారు అందులో అమరావతి కూడా ఒకటని సజ్జల స్పష్టం చేశారు.

విశాఖపట్నం నుంచి పాలించాలని ఎన్నికల ముందు జగన్‌ అనుకున్నారు కాని అది కుదరలేదని సజ్జల చెప్పారు. తాను మళ్లీ సీఎం అయితే అమరావతి నుంచే పాలిస్తానని ఇటీవల నిర్వహించిన విలేకర్ల సమావేశంలో జగనే స్పష్టంగా చెప్పారని అన్నారు. గుంటూరు - విజయవాడ మధ్య అభివృద్ధి చేస్తే చాలని మచిలీపట్నాన్ని కూడా కలిపితే మెగా సిటీగా అభివృద్ధి అయ్యేదని తెలిపారు. చంద్రబాబు రాజధానిపై ఖర్చు పెట్టకుండా కేంద్రం నుంచి గ్రాంట్స్‌ తెచ్చి ఎన్ని అద్భుత నగరాలు కట్టుకున్నా మాకు పర్లేదని అన్నారు. తమపై ఇష్టారాజ్యంగా కేసులు పెడుతున్నారని అందుకే అధికారులకు మళ్లీ మేమొస్తామని వార్నింగ్‌ కచ్చితంగా ఇవ్వాలని సజ్జల చెప్పారు.

రాబోయే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వస్తే జగన్‌ విశాఖకు వెళ్లకుండా అమరావతి నుంచే పాలన సాగిస్తారు. 2019 వరకు కూడా జగన్‌కు 3 రాజధానుల ఆలోచన లేదని వచ్చి ఉంటే అప్పుడే చెప్పేవారు. జగన్‌ సీఎం అయ్యాక అమరావతిలో పునాదులేస్తే ఎక్కడికి పోతుందో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. రాజధాని అభివృద్ధికి రూ.లక్ష కోట్లు అవుతుందని చంద్రబాబే చెప్పారు. కాని ప్రభుత్వం అంత భరించలేదనే జగన్‌ 3 రాజధానుల ఆలోచన చేశారు.- సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త

