సీకే దిన్నె భూముల విషయంలో సజ్జల కుటుంబ సభ్యులకు ఎదురుదెబ్బ - HC ON SAJJALA FAMILY FILES PETITION

Published : June 6, 2025 at 11:38 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Sajjala Family Files Petition in AP High Court Over Seizure of Land : వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా సీకే దిన్నె గ్రామ పరిధిలో 63.72 ఎకరాల అటవీ, ఎసైన్డ్‌, జలవనరులశాఖకు చెందిన భూముల ఆక్రమణ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కుటుంబ సభ‌్యులకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ భూములను ఇప్పటికే స్వాధీనం చేసుకున్నామని, బోర్డులు సైతం ఏర్పాటు చేశామని ప్రభుత్వం చెబుతున్న నేపథ్యంలో యథాతథ స్థితి పాటించాలని ధర్మాసనం తేల్చిచెప్పింది. అధికారులు పంచనామా నిర్వహించి 63.72 ఎకరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారని గుర్తుచేసింది.

ఆ భూములను స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఈ ఏడాది మే 21న కడప జిల్లా కలెక్టర్‌ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను స్టే చేయడంతోపాటు, స్వాధీనానికి ముందున్న యథాతథ స్థితి పాటించాలంటూ హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ధర్మాసనం పాక్షికంగా సవరించింది. సింగిల్‌ జడ్జి వద్ద ఈనెల 30న వ్యాజ్యంపై విచారణ ఉందని గుర్తుచేస్తూ అందులో కౌంటర్‌ వేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ ఎం.కిరణ్మయి, జస్టిస్‌ టీసీడీ శేఖర్‌తో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.

సీకే దిన్నె గ్రామ పరిధిలోని అటవీ భూముల ఆక్రమణ నేపథ్యంలో 63.72 ఎకరాల స్వాధీనానికి కడప జిల్లా కలెక్టర్‌ మే 21న ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్‌ను సవాల్‌ చేస్తూ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సోదరుడైన దివాకర్‌రెడ్డి కుమారుడు సందీప్‌రెడ్డి, ఆయన భార్య భగీరధి, మరో సోదరుడు జనార్దన్‌రెడ్డి, ఆయన భార్య విజయకుమారి, అల్లుడు వై.సత్య సందీప్‌రెడ్డి హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. తమకు చెందిన 201 ఎకరాల భూముల విషయంలో అధికారుల జోక్యాన్ని నిలువరించాలని కోరారు. ఈ వ్యాజ్యంపై ఇటీవల విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి కలెక్టర్‌ ఉత్తర్వులపై స్టే ఇచ్చారు. కలెక్టర్‌ ఉత్తర్వులిచ్చేనాటికి, ఆ భూములను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ముందున్న స్థితిని పాటించాలని స్పష్టం చేశారు.

