Sahithi Divi Social Impact Expert : కథలంటే ఎవ్వరికి ఇష్టం ఉండదూ చెప్పండి. ఇక అనగనగనగా అంటూ ఎవరు స్టోరీ మొదలుపెట్టినా చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ ఆసక్తిగా వింటారు. ఈమె చెప్పేదీ స్టోరీలే! కాకపోతే ఇవి జీవితానికి సంబంధించిన కథలు. వాటి ద్వారా పల్లె కళాకారులను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడమే ఆమె ఉద్దేశం. అంతే కాకుండా వారి అభివృద్ధికీ సహాయపడుతున్నారు సాహితీ దివి. ఆ యువతి యజ్ఞానికి తాజాగా ప్రభుత్వ సహకారమూ తోడైంది. మరి ఆ అమ్మాయి సాధించిన విజయాన్ని ఆమె మాటల్లో తెలుసుకుందామా?
'అడవిపాలెంలో 80 సంవత్సరాల నేతకారుడు ఉండేవారు. నేతే ఆయనకు జీవనభృతి. మగ్గం పాడైనా దాంతోనే ఎలాగోలా నెగ్గుకొస్తున్నారు. ఆ పెద్దాయన చీర నేసే వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టాను. మగ్గం రావడమే కాకుండా అందిన సాయంతో ఆయనకి కాటరాక్ట్ సర్జరీ చేయించాం. ఇళ్లు కట్టించాం. ఎన్నో దేశాలకు చెందినవారి స్పందన ఆయన జీవితాన్ని మార్చింది. ఇలాంటివి ఎన్నో కథలు వాటినే ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలనుకున్నాను.
మాది ఏలూరు. నా బాల్యమంతా మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో గడిచింది. నాన్న రామ్కుమార్ స్పెన్సర్కి సీఈఓగా పనిచేశారు. అమ్మ నాగమణి. సెలవుల్లో ఊరొచ్చినప్పుడు గోదావరి, స్థానిక వంటలు, నేత వంటివన్నీ నన్ను ఆకర్షించేవి. వాటికోసం నానమ్మ, తాతయ్యలతో కలిసుండొచ్చనీ బీఫార్మసీ చీరాలలో చదివాను. అప్పుడు మిత్రులతో కలిసి నేతకారులు, జాలర్లు, రైతులకు వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీద అవగాహన, వారి ఉత్పత్తులు మార్కెటింగ్ చేయడం వంటివి చేశాను.
ఈ అంశాలపై పట్టు తెచ్చుకోవాలనే పైచదువులకు అమెరికా వెళ్లాను. అక్కడ సోషల్ ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్లో మాస్టర్స్, శ్రీలంకలో ఇంటర్న్షిప్ చేసి 2016లో తిరిగొచ్చాను. ఎంఎన్సీలో, స్టార్టప్కి పనిచేశాక ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి నా కలల ప్రాజెక్టు ఇంపాక్ట్ సైంటిస్ట్ ప్రారంభించాను. రాజమండ్రిలో నేత, క్రాఫ్ట్స్ వంటివి రూపొందడంపై లైవ్ డాక్యుమెంట్ తీసి వివిధ సంస్థల సాయంతో కళాకారులకు కావాల్సిన సాయాన్ని అందించేదాన్ని. అవసరమైతే నేనూ వాళ్లతో కలిసి పనిచేస్తుంటాను. అలా వచ్చిందే గూడపల్లి సిల్క్ బ్రాండ్ కూడా. దీనికోసం 3 నెలల నుంచి 4 నెలలు అక్కడే ఉన్నాను.
ప్రభుత్వం తోడుగా : ఆపై నేను తమిళనాడులోని ఆరోవిల్లే అనే ఇంటర్నేషనల్ టౌన్షిప్కి వెళ్లాను. మూడు సంవత్సరాలు అక్కడో ఎన్జీఓకి డైరెక్టర్గా, బాంబూ సెంటర్ అనే మరో సంస్థకు సీనియర్ కన్సల్టెంట్గా పనిచేశాను. ఇంతలో తెలంగాణ వీహబ్లో కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాటజిస్ట్గా అవకాశమొచ్చింది. దాదాపు 300మంది ఆంత్రప్రెన్యూర్లకి బ్రాండింగ్, ఆలోచన స్టార్టప్గా తీసుకెళ్లడం వంటి వాటిల్లో సాయం చేశాను. ఆ సమయంలోనే సొంత ఊళ్లో స్థానిక నైపుణ్యాలను వాడుతూ ఉపాధి కల్పించే సంస్థలకు పెట్టుబడి పెట్టే అల్సిసార్ ఇంపాక్ట్ అనే సంస్థతో పరిచయం ఏర్పడింది. వాళ్లతో కలిసి పశ్చిమ్బంగాలో ఎంపవరింగ్ విమెన్ గ్లోబల్లీ ప్రాజెక్టులో పనిచేశాను.
అప్పుడే మనసు ఆంధ్రా వైపు మళ్లింది. మనవాళ్లకి సాయపడాలని తిరిగొచ్చి సోల్ ఆఫ్ స్వదేశ్ ప్రారంభించాను. దీనికోసం పనిచేస్తున్నప్పుడే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్గా అవకాశం వచ్చింది. రూరల్ టూరిజం, బ్రాండింగ్ మార్కెటింగ్, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ క్లస్టర్స్ ఇదివరకు దృష్టిపెట్టిన అంశాలే! కాకపోతే సర్కార్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున, ప్రభావవంతంగా చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం 100 గ్రామాలను గ్లోబల్ రూరల్ టూరిజం విలేజ్లుగా తీర్చిదిద్దబోతున్నాం.
అప్పుడు నమ్మారు : దాదాపు 15 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రయాణం మొదలుపెట్టాను. 250కిపైగా గ్రామాలు తిరిగాను. ఎంతోమంది గ్రామీణులతో పనిచేశాను. భాషా ఇబ్బందులొచ్చేవి. పల్లెవాళ్లు త్వరగా నమ్మేవారు కాదు. ఏమన్నా నవ్వుతూ మళ్లీమళ్లీ వెళ్లేదాన్ని. వాళ్ల ఉత్పత్తులు మార్కెటింగ్ చేసేదాన్ని. ఫొటోలు తీసుకోవడానికి కాదు నిజంగా సాయం చేస్తానని గుర్తించాకే నమ్మారు. ప్రేమ, ఓపికతో వాళ్ల హృదయాలను గెలిచాను.
కానీ వ్యక్తిగత జీవితానికే దూరమయ్యాను. అయినా నా లక్ష్యం పెద్దది. కాబట్టే, ప్రతిచోటా నన్ను నేను తీర్చిదిద్దుకున్నాను. ఈ నేపథ్యంలో నేర్చుకున్న అంశాలు, అనుభవం, నెట్వర్క్ ఇవే నా బలం. 1000 గ్రామాల్ని అభివృద్ధి చేయాలి, కనీసం 100 గ్రామాల్ని మోడల్ పల్లెలుగా నిలపాలన్నవి నా కలలు. నాన్నెప్పుడూ ‘నువ్వు ప్రత్యేకం. నీకు నచ్చింది చెయ్యి. ఎవరికోసమూ మారొద్దు’ అంటుంటారు. ఇంట్లోవాళ్ల అండతోనే నచ్చింది చేయగలుగుతున్నానని' సాహితీ దివి పేర్కొంది.
