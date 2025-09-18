మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్కు రాదు!
వర్షాకాలంలో ద్విచక్రవాహనం పాడైపోయిందా? - తడిసిన వాహనం మరమ్మతులకు గురైతే బాగు చేయడానికి రూ.వేలు ఖర్చు - మెకానిక్ నిపుణులు సూచించే ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మేలు
Published : September 18, 2025 at 11:52 AM IST
Precautions to be taken to Protect Two Wheeler : వర్షం పడితే ఆకాశానికి రంధ్రం పడిందా అన్నట్లు ఏకధాటిగా గంటల తరబడి వర్షం పడుతూ ఉంటుంది. ఈ వర్షానికి రోడ్లు, కాలనీల్లోని సీసీ రోడ్లు పూర్తిగా జలమయం అవుతున్నాయి. దీంతో వాహనదారులు నానా ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. ఈ వర్షం మనుషులకే కాదు. ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు, పెద్ద వాహనాలకు కూడా పెద్ద సమస్యనే తెచ్చి పెడుతోంది. వాన పడిందంటే చాలు ద్విచక్రవాహనదారులు బయటకు వెళ్లడానికి భయపడుతున్నారు. ఒకవేళ ధైర్యం చేసి ఇంటికి వేగంగా వెళదాం లే అని వరద నీటిలో ముందుకెళ్తే ఠక్కున బైక్ ఆగిపోతుంది. ఎంత స్టార్ట్ చేసినాసరే ప్రయోజనం ఉండదు. చివరికి బైక్ మెకానిక్ దగ్గరకు వెళితే మీ బండి ఇంజన్ వర్షం నీటికి బోర్కి వచ్చేసిందని చెబుతాడు. ఎంత ఖర్చు అవుతుందంటే సుమారు రూ.10 వేలకు వరకు అవుతుందని చెప్పి ద్విచక్ర వాహనదారుడి గుండె పగిలే వార్తను చెబుతాడు.
అయితే వర్షాకాలంలో బైక్లను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ద్విచక్ర వాహనదారుడిపై ఉంది. వర్షానికి తడవకుండా, రోడ్డుపై నీటిలో వెళ్లకుండా చేస్తే మీ బండి మంచి కండీషన్లో ఉన్నట్లే. తడిసి మరమ్మతులకు గురైతే మాత్రం ఇక జేబులు తడుముకోవాల్సిందే. ముందు ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు అని మెకానిక్ నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
మెకానిక్ నిపుణులు చెబుతున్న జాగ్రత్తలు ఇవే :
- వాహనం తడిసిన వెంటనే పొడి వస్త్రంతో తుడవాలి. ఇలా చేస్తే వాహనం తొందరగా పాడైపోదు. అలాగే నీటిలో నెమ్మదిగా నడపాలి. వాహనం కనుక నీటిలో మునిగితే మాత్రం వెంటనే స్టార్టు చేయకుండా ముందుగా ప్లగ్, సైలెన్సర్ను శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- వాహనం టైర్లు పూర్తిగా అరిగిపోయి, తడిసి ఉంటే బ్రేక్ వేసిన చోట నుంచి వాహనం నిలిచే ప్రాంతం మధ్య దూరం సాధారణం కన్నా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. టైర్ జారి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. వర్షాకాలంలో టైర్లకు సరైన గ్రిప్ ఉంటేనే బయటకు వెళ్లడం ఉత్తమం. లేదంటే బైక్ బోల్తా పడే అవకాశం ఉంది.
- బైక్లో కార్బేటర్ది కీలక పాత్ర ఉంది. దీంట్లోకి నీరు చేరితే మాత్రం వాహనం స్టార్ట్ అనేది కాదు. అలాగే తరచూ తడిస్తే కేబుళ్లు అనేవి దెబ్బతింటాయి. బ్యాటరీ నుంచి విద్యుత్ సరఫరా అనేది జరగదు.
- బ్యాటరీలు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. లైనర్స్, వీల్ డ్రమ్స్ను పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలి. ఇందులోకి నీరు వెళ్లే వెంటనే బైక్ను మెకానిక్ వద్దకు తీసుకెళ్లాల్సిందే. చైన్కు గ్రీజ్ అనేది పెట్టాలి. నీటిలో పూర్తిగా మునిగిన వాహనాన్ని సర్వీసింగ్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేయకపోవడమే మంచిది.
- ద్విచక్ర వాహనాలు వర్షాకాలంలో పాడైతే బాగు చేయడానికి సుమారు రూ.500 నుంచి రూ.10 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది.
- విద్యుత్ వాహనాలకు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో ఛార్జింగ్ పెట్టకూడదు. ఈ వాహనాలను సాధ్యమయ్యేంత వరకూ వర్షంలో నడపవద్దు. రన్నింగ్లో ఏదైనా సమస్య ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే వాహనాన్ని నిలిపివేయాలి.
వర్షానికి పాడయ్యే పరికరాలు, వాటి కొనుగోలుకు అయ్యే ఖర్చు :
- ఇంజిన్ - రూ.18 వేలు
- బ్యాటరీ - రూ.1,350
- మీటర్ పవర్ కాయిల్ - రూ.2000
- హెడ్లైట్లు - రూ.500
- బ్రేకులు, లైనర్లు - రూ.250
- కవర్ ట్యాంకు పవర్ కాయిల్ - రూ.300
- హైడ్ బల్బు - రూ.240
- ఎయిర్ కండిషనర్ - రూ.80
- క్లచ్ప్లేట్లు - రూ.150
- ప్రధాన ప్లగ్లు - రూ.100
రికార్డు స్థాయి వర్షంతో హైదరాబాద్ అల్లకల్లోలం - వరుణుడి ధాటికి బెంబేలెత్తిన జనం
చుట్టూ వరద, మొరాయించిన ఆర్టీసీ బస్సులు - ప్రాణభయంతో వంద మంది ప్రయాణికులు