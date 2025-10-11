ఆంధ్రా ఊటీలో అలజడి - హార్సిలీహిల్స్లో సందర్శకులకి భయం!
బెంగళూరు యువకుడిపై దుండగుల దాడి - గాలిబండ వద్ద విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ - ఆకతాయిల దౌర్జన్యాలు, వరుస ప్రమాదాలతో సందర్శకుల్లో భయాందోళనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 10:37 PM IST
HORSLEY HILLS TOURISM: ప్రకృతి సోయగాలతో, చల్లని గాలులతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండే అన్నమయ్య జిల్లా బి.కొత్తకోట మండలం హార్సిలీహిల్స్, పర్యాటకులకు ఎప్పటి నుంచో ప్రియమైన ప్రదేశం. సముద్ర మట్టానికి 4,312 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ప్రదేశాన్ని “ఆంధ్రా ఊటీ”గా పిలుస్తారు. వారాంతాల్లోనూ, సెలవు దినాల్లోనూ వందలాది మంది పర్యాటకులు ఇక్కడకు చేరుతుంటారు. అయితే, ఇటీవల కాలంలో జరిగిన ఘటనలు ఈ సందర్శకుల భద్రతపై ప్రశ్నార్థకంగా మిగిల్చాయి.
ఆకతాయిల అల్లర్లు - సందర్శకుల్లో ఆందోళన: కొండ ప్రాంతంలోని ప్రశాంత వాతావరణం ఇప్పుడు ఆకతాయిల సంచారంతో కలుషితం అవుతోంది. బెంగళూరులోంచి ద్విచక్ర వాహనంపై కొండపైకి వస్తున్న ఓ యువకుడిని గుర్తు తెలియని దుండగులు అడ్డగించి బంగారు ఉంగరం, మొబైల్ ఫోన్, నగదు దోచుకున్నారు. ఈ ఘటనతో పర్యాటకులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఇటీవల గాలిబండ ప్రాంతంలో విద్యార్థులు మద్యం మత్తులో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో అక్కడకు వచ్చిన కుటుంబాలతో ఉన్న పర్యాటకులు తీవ్ర భయంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
ఘాట్ రోడ్డులో వరుస ప్రమాదాలు: హార్సిలీహిల్స్ ఘాట్ రోడ్డులో తరచుగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. గత ఏడాది బి.కొత్తకోటకు చెందిన ఓ యువకుడు గంగోత్రి చెరువులో ఈతకు దిగి మృతిచెందాడు. తగిన హెచ్చరిక బోర్డులు లేకపోవడం, పర్యవేక్షణ లేకపోవడం ప్రధాన కారణాలు అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అలాగే ములకలచెరువు మండలం పర్తికోటకు చెందిన ఓ విద్యార్థిపై ఆకతాయిలు దాడి చేసిన ఘటన ఇటీవల చోటుచేసుకుంది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమవుతుండటంతో హార్సిలీహిల్స్ పర్యాటక కేంద్రం పేరు చెడుతోంది.
తనిఖీ కేంద్రం ఉన్నా సిబ్బంది లేరు!: హార్సిలీహిల్స్ ఘాట్ రోడ్ ప్రారంభమయ్యే కాండ్లమడుగు వద్ద పోలీసు తనిఖీ కేంద్రం గత ఏడాది ప్రారంభించారు. అయితే సిబ్బంది కొరత కారణంగా అది ప్రస్తుతం వెలవెలబోతోంది. తగిన సిబ్బందిని నియమిస్తే వాహనాల తనిఖీలు సక్రమంగా జరగడంతో ఆకతాయిల బెడద తగ్గుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
పర్యాటక పోలీస్ స్టేషన్ మూతపడిందా?: కొండపై పర్యాటకుల భద్రత కోసం ఒక పోలీస్ అవుట్పోస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. తరువాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కాలంలో దాన్ని టూరిస్టు పోలీస్ స్టేషన్గా మార్చారు. కానీ సిబ్బందిని నియమించకపోవడంతో అది కూడా మూతపడింది. ఒక ఏఎస్సై, ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్, నలుగురు సిబ్బందిని నియమించాలనే ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపినా, ఇప్పటివరకు ఆమోదం రాలేదు. దీంతో కొండ ప్రాంతంలో పర్యాటకుల భద్రతకు భంగం ఏర్పడింది. అదే విధంగా గాలిబండ వద్ద పోలీసు సమాచార కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినా, అక్కడ కూడా సిబ్బంది లేమి కారణంగా అది మూతపడినట్టే ఉంది.
భద్రత బలోపేతానికి చర్యలు - త్వరలో సీసీ కెమెరాలు: బి.కొత్తకోట సీఐ గోపాల్రెడ్డి మాట్లాడుతూ, “హార్సిలీహిల్స్ ప్రాంతంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. సిబ్బంది అందుబాటులోకి రాగానే తనిఖీ కేంద్రాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభిస్తాం. పర్యాటకుల భద్రతకు పోలీస్ పర్యవేక్షణను బలోపేతం చేశాం,” అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఘాట్ రోడ్డులో పహారాలు పెంచి, అనుమానాస్పద వ్యక్తులపై నిఘా పెంచారు.
