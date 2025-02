ETV Bharat / state

సదరం సర్టిఫికెట్ల రీవెరిఫికేషన్ - అనర్హులపై చర్యలకు సిద్ధం - SADAREM CERTIFICATE VERIFICATION

SADAREM CERTIFICATE VERIFICATION: బోగస్‌ సదరం (Software for Assessment of Disabled for Access Rehabilitation and Empowerment) సర్టిఫికెట్ల ప్రక్షాళన దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అర్హులైన వారికి పింఛన్లు అందజేసి, అనర్హులైన వారిపై వేటు వేసి కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో దివ్యాంగుల పేరిట దొంగ సర్టిఫికెట్లు పొంది పింఛన్లు తీసుకుంటున్న వారి గురించి విచారణ చేపట్టింది.

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లావ్యాప్తంగా 2 లక్షల 64 వేల మంది సామాజిక పింఛన్లు పొందుతున్నారు. వీరిలో 3 వేల 150 దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు గురై కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైనవారు ఉన్నారు. వీరికి గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రతి నెలా 5 వేల రూపాయల పింఛన్‌ ఇచ్చేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దాన్ని 15 వేల రూపాయలకు పెంచింది. ఐతే వీరిలో కొంతమంది బోగస్‌లు ఉన్నట్లు తేలడంతో నకిలీల ఏరివేతకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది. అసలైన లబ్ధిదారులకు న్యాయం చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.