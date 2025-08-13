Rythu Bima Application Last Date : రైతు బీమా పథకం కోసం అర్హులైన రైతుల నుంచి దరఖాస్తులు నేటితో ముగియనున్నాయి. గత సోమవారం నుంచి అన్ని రైతు వేదికల్లో స్వీకరణ ప్రారంభించగా ఈ నెల 13 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. ప్రతి సంవత్సరం జులై నుంచి వచ్చే జూన్ వరకు పట్టాదురులుగా నమోదైన వారికి బీమా సౌకర్యం కల్పించేందుకు తీసుకుంటున్నారు. కాగా ఈసారి ఈ పథకం ప్రారంభం ఒక నెల ఆలస్యమైంది. రెండు రోజుల్లోనే అర్హులైన రైతుల నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ, యాప్లో వివరాల నమోదు ప్రక్రియ చేపట్టేలా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
రైతు శ్రేయస్సు కోసం చేపడుతున్న పథకాల్లో బీమా అన్నిటి కంటే మెరుగైంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన ఈ పథకాన్ని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోంది. రైతులు అనుకోని పరిస్థితుల్లో మరణిస్తే కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షలు బీమా పరిహారం లభిస్తుంది. పట్టా ఉన్న ప్రతి రైతు ఈ బీమాకు అర్హులుగా గుర్తిస్తున్నారు.
రైతులలో విస్తృత అవగాహన: వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కొత్తగా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పొందిన రైతులకు బీమా చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తున్నారు. భూ భారతి చట్టంలో భాగంగా 1966 ఆగస్టు 14 నుంచి 2007 ఆగస్టు 14 మధ్యలో జన్మించి 18 నుంచి 59 సంవత్సరాల వయస్సు ఉండాలి. 2025 జూన్ 5వ తేదీ లోపు పట్టాదారుగా నమోదైన వారు బీమా పొందేందుకు అర్హులుగా గుర్తించారు.
ఇప్పటికే ఆయా క్లస్టర్ల పరిధిలో కొత్త రైతులు, అర్హుల జాబితా అధికారులు అందుబాటులో ఉంచారు. బీమా కోసం రైతులు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తుండటంతో గ్రామాలు, రైతు వేదికల వారీగా ఫోన్ల ద్వారా, చాటింపు ద్వారా విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పట్టాదారు పాసుపుస్తకం లేదా తహసీల్దార్ ధ్రువీకరించిన డీఎస్ కాపీలతో పాటు రైతు ఆధార్కార్డు, నామినీ ఆధార్కార్డు తదితర వివరాలతో రైతు వేదికల వద్ద ఏఈవోలను సంప్రదిస్తే బీమా సదుపాయం కల్పిస్తారు.
ఈ అర్హతలు ఉండాలి : 1966 నుంచి 2007 మధ్య కాలంలో జన్మించి ఉండాలి. దానితో పాటు పట్టాదారు పాసుపుస్తకం కలిగిన వారే ఈ రైతు బీమా పథకానికి అర్హులు. దరఖాస్తు సమయంలో పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం, ఆధార్కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను సంబంధిత ఏఈవోలకు ఇవ్వాలి. రైతుల సహజ మరణం లేదా ఏ కారణం వల్ల మరణించినా వారి కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షల బీమా మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ప్రీమియాన్ని ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది.
మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రైతు బీమా వివరాలు :
- పాసుపుస్తకం ఉన్న రైతులు 2,54,059
- బీమాకు దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు 1,47,385
- బీమా పొందిన రైతు కుటుంబాలు 6,148
- ఇప్పటి వరకు పరిహారం రూ. 307.40 కోట్లు
- కొత్తగా పాస్ బుక్లు వచ్చిన వారు 11,977
రైతు బీమా దరఖాస్తుకు ఇంకా 3 రోజులే అవకాశం - ఈ పత్రాలతో అప్లై చేసుకోండి
రూ.11.50 లక్షల 'రైతు బీమా' డబ్బులు స్వాహా - అమాయకపు రైతులను మోసం చేసిన ఏఈవో