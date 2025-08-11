ETV Bharat / state

రైతు బీమా దరఖాస్తుకు ఇంకా 3 రోజులే అవకాశం - ఈ పత్రాలతో అప్లై చేసుకోండి - RYTHU BHEEMA APPLICATION

మూడు రోజుల్లో ముగియనన్న రైతు బీమా దరఖాస్తుల గడువు - కొత్త పాస్​ పుస్తకదారులకు అవకాశం - జూన్​ 5వ తేదీ నాటికి పట్టా పుస్తకం కలిగిన వారికి వెసులుబాటు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 2:57 PM IST

Rythu Bheema Application Ends in Three Days : అన్నదాత కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసాగా నిలుస్తున్న రైతు బీమా పథకం దరఖాస్తుకు మరో మూడు రోజులు మాత్రమే ఉంది. 2018లో ప్రారంభమైన ఈ పథకంతో అనేక మంది రైతు కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరింది. ఆగస్టు 13వ తేదీలోపు అర్హులైన కర్షకులు పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలి. ఒక సంవత్సరం వరకు బీమా కాల పరిమితి ఉంటుంది. కాగా ఈసారి ఈ పథకం ప్రారంభం ఒక నెల ఆలస్యమైంది. రెండు రోజుల్లోనే అర్హులైన రైతుల నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ, యాప్​లో వివరాల నమోదు ప్రక్రియ చేపట్టేలా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

ఈ వయస్సు వారు అర్హులు : 1966 నుంచి 2007 మధ్య కాలంలో జన్మించిన వారు రైతు బీమా పథకానికి అర్హులు. అలాగే పట్టాదారు పాసుపుస్తకం కలిగిన వారై ఉండాలి. దరఖాస్తు సమయంలో పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకం, ఆధారు కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను సంబంధిత ఏఈవోలకు ఇవ్వాలి. ఏవైనా సవరణలు ఉంటే ఈ నెల 12లోగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను సంప్రదించి చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. రైతుల సహజ మరణం లేదా ఏ కారణం వల్ల మరణించినా వారి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల బీమా మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ప్రీమియాన్ని ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది.

"రైతు బీమాకు అర్హులైన రైతులు వెంటనే నమోదు చేయించుకోవాలి. ఈ ఏడాది జూన్‌ 5లోపు పట్టా పాసు పుస్తకం కలిగిన వారు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయాలని సిబ్బందికి సూచించాం. ఆధార్‌ కార్డు ప్రకారం వివరాలు నమోదు చేస్తారు." - స్వరూప రాణి, డీఏవో, సిద్దిపేట

20 వరకు పొడిగించే ఛాన్స్! : జూన్​ 5వ తేదీ నాటికి పాస్ పుస్తకం పొందిన వారు మాత్రమే రైతు బీమా పథకం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ సంచాలకులు గోపీ తెలిపారు. రైతు బీమా దరఖాస్తు ఈ నెల 14తో గడువు ముగుస్తున్నందున అంతకు ముందే కొత్త పట్టాదారులను నమోదు చేసేందుకు వ్యవసాయ శాఖ ఈ నెల 13 నాటికే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ ఆదేశించింది. కొత్త పట్టాదారులను గుర్తించి వారికి సమాచారం ఇవ్వాలని తెలిపింది. 9, 10 తేదీల్లో శనివారం, ఆదివారం సెలవు రోజులు అయినందున నమోదు వీలు కాలేదు. అలాగే రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, పొలం పనుల దృష్ట్యా రైతులు ఈ నెల 13 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవడం కాస్త కష్టమైన పనే. దీంతో దరఖాస్తు గడువు ఈ నెల 20 వరకు పెంచాలని రైతులు కోరడంతో వ్యవసాయ శాఖ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

