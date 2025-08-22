AC Buses on Pallevelugu Services in AP : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన ‘స్త్రీ శక్తి’ పథకానికి అపూర్వ స్పందన లభిస్తోంది. నిత్యం లక్షల మంది మహిళలు ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పల్లె వెలుగు సర్వీసులకు కూడా ఏసీ బస్సులనే ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు. అలాగే రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో 1,150 ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను కొనుగోలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఆయా డిపోలో ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను సమర్ధవంతంగా నిర్వహించేందుకు కావాల్సిన మౌలిక వసతుల్ని కూడా సిద్ధం చేస్తునట్లు తెలిపారు.
గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులోని ఆర్టీసీ డిపోను ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్ ఆయనను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా నరేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ, గతంలో ఇక్కడ ఆర్టీసీ బస్సు డిపోను తీసివేయకముందు అన్ని గ్రామాలకు సర్వీసులు ఉండేవన్నారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో డిపోను తొలగించినట్లు గుర్తు చేశారు. అనంతరం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి రోజే మళ్లీ పొన్నూరు డిపోను పునరుద్ధరించారని తెలిపారు. అయితే బస్సులు తక్కువగా ఉండటం వల్ల పలు గ్రామాలకు సర్వీసులు నిలిచిపోయాయని ఆర్టీసీ ఎండీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఉచిత బస్సుతో ఆలయాలకు పెరిగిన రద్దీ : ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఉచిత బస్ ప్రయాణం పథకంతో ప్రధాన ఆలయాలకు భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం ఆలయంలో నిర్వహించిన ఉచిత సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాల కార్యక్రమంలో పథకం ప్రభావం కనిపించింది. అంచనాలకు మించి 10 వేల మందికి పైగా మహిళలు పాల్గొన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అన్నవరం వచ్చిన పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు మహిళలతో నిండిపోయాయి. అన్నవరం కొండ దిగువ నుంచి కొండపైకి దేవస్థానం ప్రత్యేక బస్సుల్లో మహిళలను తీసుకువెళ్లారు.
ఇక భద్రాచలం సర్వీసులన్నింటికీ స్త్రీ శక్తి : తూర్పు గోదావరి జిల్లా నుంచి భద్రాచలానికి అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులుగా నడుస్తున్న మరో తొమ్మిదింటికి స్త్రీ శక్తి పథకం వర్తించేలా ఆర్టీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజమహేంద్రవరం, గోకవరం డిపోల నుంచి మారేడుమిల్లి మీదుగా భద్రాచలం నడిచే ఏడు సర్వీసులను ఎటపాక వరకు పొడిగించారు. రాజమహేంద్రవరం డిపో నుంచి కుక్కునూరు మీదుగా భద్రాచలం వెళ్లే మరో తొమ్మిది ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులకు ఈ పథకం అమలు చేయనున్నారు. దీంతో ఇక్కడ నుంచి అటు భద్రాచలంతోపాటు ముంపు మండలాలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రాకపోకలు సాగించే మహిళా ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూరింది.
ప్రస్తుతం భద్రాచలానికి రాజమహేంద్రవరం డిపో నుంచి ప్రతి రోజూ పది, గోకవరం డిపో నుంచి ఆరు చొప్పున సర్వీసులు నడుపుతున్నారు. వీటి అన్నింటికీ స్త్రీశక్తి వర్తిస్తుందని జిల్లా ప్రజారవాణా అధికారి (డీపీటీవో) వై.ఎస్.ఎన్. మూర్తి తెలిపారు. పథకం అమలు కాక ముందు జిల్లాలోని నాలుగు డిపోల నుంచి తిరిగే అన్ని షెడ్యూల్ సర్వీసుల్లో కలిపి రోజుకు సగటున 32 వేల మంది మహిళలు ప్రయాణాలు సాగించగా ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య రెట్టింపైంది. బుధవారం మొత్తం 1.08 లక్షల మంది ప్రయాణాలు సాగించగా వీరిలో 67 వేల మంది మహిళలు ఉచిత ప్రయాణం చేశారు.
ఆ సర్వీసులకు వర్తించని 'స్త్రీ-శక్తి' - నిరాశలో మహిళలు
మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై తిరుమల కొండకూ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం