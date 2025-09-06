కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, యూపీ విధానాల అధ్యయనం - స్మార్ట్ కార్డులు జారీ చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్న ఆర్టీసీ అధికారులు - తొలిదశలో విద్యార్థుల బస్పాస్లకు స్మార్ట్కార్డులు
RTC issuing Smart cards for Travel : తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందించే లక్ష్యంతో ఇప్పుడున్న బస్పాస్లకు బదులుగా స్మార్ట్కార్డులను జారీ చేయాలని కసరత్తు చేస్తోంది. తొలి దశలో ఆర్టీసీ విద్యార్థుల బస్ పాస్లను స్మార్ట్కార్డుల రూపంలోకి మార్చాలని నిర్ణయించింది.
మహిళా ప్రయాణికులకు స్మార్ట్కార్డులు : విద్యార్థుల తర్వాత మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్న మహిళలకు ఈ స్మార్ట్ కార్డులను జారీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ స్మార్ట్కార్డు అందుబాటులోకి వస్తే, మొత్తం డిజిటలైజ్ అవుతుంది. స్మార్ట్కార్డుల జారీ విజయవంతం చేయడానికి టీజీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో దీనికోసం అనుసరిస్తున్న విధానాల్ని అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తర్ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో స్మార్ట్కార్డులు వినియోగంలో ఉన్నాయి.
ఇకపై సులభంగా రెన్యువల్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థుల బస్పాస్ల సంఖ్య ఐదు లక్షలకు పైగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ బస్పాస్లకు సంబంధిత బస్పాస్ కౌంటర్లకు వెళ్లి రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. స్మార్ట్కార్డు పద్ధతి అమలులోకి వస్తే, ఈ సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. ఇకపై మొబైల్ రీఛార్జీ చేసుకున్నంత సులువుగా స్మార్ట్కార్డు బస్పాస్ను రెన్యువల్ చేసుకునే అవకాశం ఉందని అర్టీసీ ఉన్నతాధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు. 'ప్రస్తుతం బెంగళూరు, ముంబయి, లక్నో నగరాల్లోని బస్సుల్లో స్మార్ట్కార్డు విధానాల్లో ఎలాంటి ఫీచర్లు పెట్టారో అధ్యయనం చేస్తున్నాం. అదే మాదిరిగా ఈ విధానం ఇక్కడ అమల్లోకి వస్తే ఏ దారిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తున్నారు, ఏ విద్యార్థి ఎన్నిసార్లు బస్సు ఎక్కుతున్నారన్నది తెలుస్తుంది' అని వివరించారు. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలు ప్రస్తుతం ఆధార్ కార్డు చూపించి బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. స్మార్ట్కార్డు అమలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఈ ఆధార్ అవసరం ఉండదు. ఈ స్మార్ట్ కార్డులు త్వరలోనే ఉచిత ప్రయాణ లబ్ధిదారులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
స్మార్ట్కార్డు వల్ల ప్రయోజనాలు ఇవే :
- ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలను అందించడానికి టీజీఆర్టీసీ ఈ స్మార్ట్ కార్డులను ప్రవేశపెడుతోంది.
- బస్సుల్లో ప్రయాణించే సమయంలో ఈ స్మార్ట్ కార్డును స్వైప్ చేడయం ద్వారా జీరో ఫేర్ టిక్కెట్లను పొందే అవకాశం ఉంది.
- మహాలక్ష్మి పథకంతో మహిళలు, ఇతర ఉచిత ప్రయాణ లబ్ధిదారులు ఈ కార్డుల ద్వారా సులభంగా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.
- ఈ స్మార్ట్కార్డుల వల్ల ప్రయాణికులకు, ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు అనేక ప్రయోజనాలున్నాయి.
- ఈ కార్డులను జారీ చేయడం వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న కాగితపు టిక్కెట్లు చిరిగిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
- స్మార్ట్కార్డును మెషీన్ వద్ద చూపించి సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు.
- ఇకపై ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు చిల్లర సమస్య లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్కార్డును జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది.
- స్మార్టు కార్డులు అందుబాటులోకి వస్తే మహిళలు ఆధార్ కార్డును వెంట తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం ఉండదు. కార్డు చూపించి హాయిగా ఉచిత ప్రయాణం చేయవచ్చు.
