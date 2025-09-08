ETV Bharat / state

మగవారికి 'మహాలక్ష్మి' - ఆడవారికి డబుల్​ 'జీరో' టికెట్లు : కమీషన్​ కోసం కండక్టర్ల అక్రమాలు

ఆర్టీసీ కండక్టర్ల అక్రమాలు - ఇష్టానుసారంగా టికెట్ల జారీ - ప్రయాణికుల నుంచి ఫిర్యాదులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read

RTC Conductor Issuing Tickets at Their Own Wish : మహాలక్ష్మి టికెట్ల జారీ విషయంలో ఆర్టీసీ సిబ్బంది అక్రమాలపై ప్రయాణికులు ప్రశ్నిస్తున్నా, ఉచితమే కదా మీకేం నష్టం అంటూ కొందరు కండక్టర్లు నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇస్తున్నారు. రెండు రెండు సార్లు టికెట్లు జారీ చేయడం, మొదటి సారి టికెట్​ జారీ చేసినప్పుడు ప్రశ్నిస్తే వాటిని తిరిగి తీసుకొని మరో టికెట్​ జారీ చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. సాధారణంగా బస్సు సర్వీసుకు మార్గం ఆధారంగా రూ.15 వేల నుంచి రూ.35 వేల వరకు లక్ష్యం నిర్దేశిస్తున్నారు. ఇంతకు మించి వస్తే కండక్టర్, డ్రైవర్‌కు రూ.100 నుంచి రూ.200 వరకు కమీషన్‌ వస్తుంది. రోజూ వారీ లక్ష్యం పెంచుకుంటూపోతే నెలాఖరులో పెద్ద మొత్తం కమీషన్‌ అందుకోవచ్చని కొందరు ఇలా అవకతవకలకు పాల్పడుతున్నారు. హైదరాబాద్​ పరిధిలో నిత్యం ప్రయాణిస్తున్న వారిలో 72 శాతం మహిళలే. ఒక్కో బస్సులో నిత్యం వందకు పైగా బోగస్‌ టిక్కెట్లు చించినా సగటున రూ.2 వేలు ఖజానాకు గండి పడినట్లే.

  • జనవరి- 19 : మహేంద్ర బిష్ణోయ్‌ స్నేహితుడితో కలిసి గంగారం వెళ్లేందుకు కేపీహెచ్‌బీ వద్ద మియాపూర్‌-2 డిపోనకు చెందిన మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కారు. ఇద్దరికీ కలిపి రూ.50 తీసుకుని కండక్టర్‌ మహాలక్ష్మి టిక్కెట్‌ ఇచ్చాడు. అవాక్కైన ఆయన డబ్బులు ఇస్తే మహాలక్ష్మి టికెట్​ జారీ చేశారంటూ ఎక్స్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.
  • ఆగస్టు 6 : కీర్తి సికింద్రాబాద్‌ వెళ్లేందుకు నాచారం వద్ద 250సి/ 219 నంబరు(చెంగిచెర్ల డిపో) బస్సు ఎక్కారు. కండక్టర్‌ నాచారం నుంచి కాకుండా చర్లపల్లి నుంచి సికింద్రాబాద్‌ వరకు జీరో టిక్కెట్‌ జారీ చేశాడు. టికెట్ తప్పుగా ఇచ్చారని అడిగేలోగా, ఆమెతో పాటు మరో ఐదుగురికి టికెట్ అలానే ఇవ్వడంతో ఊరుకుండిపోయారు.
  • ఆగస్టు 28 : చైత్ర మన్నెగూడ క్రాస్‌రోడ్‌కు వెళ్లేందుకు కొత్తపేటలోని అష్టలక్ష్మి ఆలయం వద్ద 277డి నంబరు బస్సు ఎక్కారు. ఆమెకు రెండు జీరో టిక్కెట్లు జారీ చేశారు. కాసేపటి తర్వాత చూసి రెండు ఇవ్వడం ఏంటని ఆశ్చర్యపోయిన ఆమె, అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
  • గ్రేటర్‌ ప్రయాణికులు : 26 లక్షలు (రోజుకు)
  • మహాలక్ష్మి ప్రయాణాలు : 72 శాతం
  • ఆర్టీసీ బస్సులు : 3,200 (ఎలక్ట్రిక్‌తో కలిపి)
  • 32,422 : ట్రిప్పుల సంఖ్య

టికెట్ల జారీలో జరుగుతున్న ఈ విషయాన్ని ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు గమనించడం లేదు. వృద్ధులైతే ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోరు. ఇలా అక్రమంగా జారీ చేసిన టికెట్ల భారం ప్రభుత్వంపై పడుతుంది. కొన్నిసార్లు టికెట్ల విషయంలో అడిగినా కండక్టర్లు నిర్లక్ష్యంగా జవాబులు ఇస్తున్నారని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. మహాలక్ష్మి పథకం ప్రారంభమైన కొన్ని రోజులకు అనేక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. రద్దీ కారణంగా బస్సులు సరిగ్గా లేకపోవడం, అలాగే నిర్వహణ సరిగ్గా లేవంటూ ఆ మధ్య కొంతమంది ప్రయాణికులు ఎక్స్​లో అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. ఆధార్​కార్డుపై తెలంగాణ రాష్ట్రం అని లేకపోతే కొందరు కండక్టర్లు టికెట్లు ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. తాజాగా కండక్టర్లు చేస్తున్న అక్రమాలు వెలుగు చూశాయి.

