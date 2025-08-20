Free Bus Ride For Women at Tirumala : మహిళలకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఇకపై శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వెళ్లే బస్సుల్లో సైతం ఉచిత ప్రయాణం (స్త్రీ శక్తి) పథకం వర్తిస్తుంది. దీనిపై ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణరావు స్పష్టత ఇచ్చారు. మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం తిరుమల కొండపై వరకు పొడిగించినట్లు చెప్పారు. అయితే ఘాట్ రోడ్డు కావడం వల్ల సిటింగ్ వరకే అనుమతి ఇస్తున్నామన్నారు. లేదంటే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. మంగళవారం కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు డిపోను ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్, ఆర్టీసీ ఆర్ఎం కె.వెంకటేశ్వర్లుతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు.
రోజుకు రూ.6.30 కోట్లు లబ్ధి : అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ స్త్రీ శక్తి - మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకానికి అపూర్వ స్పందన లభిస్తోందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఈ నెల 16న 10 లక్షల మంది, 17న 15 లక్షల మంది, 18న 18 లక్షల మంది మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేశారని వివరించారు. ఈ పథకం ద్వారా మహిళలకు రోజుకు రూ.6.30 కోట్లు లబ్ధి చేకూరుతోందన్నారు. ముఖ్యంగా ఆసుపత్రులకు, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేవారు, చిరుద్యోగాలు చేసే మహిళలు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని నారాయణ చెప్పారు. అంతకు ముందు ఆయన పలువురు మహిళా ప్రయాణికులతో మాట్లాడారు. ఆధార్ కార్డులు పరిశీలించి, వారికి ఉచిత ప్రయాణ టికెట్లు అందించారు.
" మొదట తిరుమల వెళ్లే మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం వర్తించదని తెలిపాం. కానీ మహిళల కోరిక మేరకు సీఎం చంద్రబాబు కొండపైకు వెళ్లే బస్సుల్లో కూడా అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఘాట్ రోడ్డు కావడం వల్ల సిటింగ్ వరకే అనుమతి ఇస్తున్నాం. లేకపోతే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మహిళలు అంచనాలకు మించి ఆర్టీసీలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఈ స్త్రీ శక్తి పథకంతో మహిళలకు రోజుకు రూ.6.30 కోట్లు లబ్ధి చేకూరుతోంది." - కొనకళ్ల నారాయణ, ఆర్టీసీ ఛైర్మన్
ఉచిత ప్రయాణానికి స్మార్ట్కార్డులు : స్త్రీ శక్తి పథకంలో భాగంగా మహిళలకు అతి త్వరలోనే క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన స్మార్ట్ కార్డులు అందిస్తామని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలోని ఆర్టీసీ డిపోను మంగళవారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. ఇప్పటికే రోజుకు దాదాపు 18 లక్షల మంది మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని, ఈ సంఖ్య రాబోయే రోజుల్లో 26 లక్షలకు పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు. ఉచిత బస్సు పథకం కారణంగా ఆర్టీసీ ఆదాయానికి గండి పడకుండా ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని ఎండీ తెలిపారు. అంతర్రాష్ట్ర బస్సు సర్వీసుల్లో రాష్ట్రంలోని ప్రాంతాల వరకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని అమలు చేసేందుకు త్వరలో మరో సమీక్ష నిర్వహించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
'ఈ బస్సులో స్త్రీ శక్తి పథకం వర్తించదు' - నాలుగు మండలాల వారికి నిరాశే!
ఉచిత బస్సులకు ‘స్త్రీశక్తి’ స్టిక్కర్లు - మహిళల గందరగోళానికి చెక్ పెట్టేందుకు