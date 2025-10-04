ETV Bharat / state

వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు - జేసీబీ సాయంతో బయటకు

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు ఉప్పొంగిన నాగావళి నది - బొడ్డేపల్లి రైల్వే అండర్‌పాస్‌లో వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు

RTC_Bus_Stuck_in_Flood_Water
RTC_Bus_Stuck_in_Flood_Water (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
RTC Bus Stuck in Flood Water in Srikakulam District: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా సిగడం మండలంలోని పొందూరు-బోడ్డేపల్లి రైల్వే అండర్ పాసేజ్​లో నాగావళి వరద నీరు భారీగా చేరడంతో శ్రీకాకుళం - తాడివలస ఆర్టీసీ బస్సు మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది. ఎంతసేపటికీ బస్సు ఇంజన్ స్టార్ట్ అవకపోవడంతో బెలమాం నుంచి జేసీబీ రప్పించి స్ధానికలు బస్సును బయటకు పంపించారు.

ప్రతీ ఏడాది ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అండర్ పాసేజ్ నీటి సమస్య వస్తుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైల్వే అధికారులు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అలానే ఆమదాలవలస మండలంలోని లొద్దలపేట, బెలమాం పొందూరు మండలంలోని తాడివలస, గండ్రేడు, లత్సయ్యపేట, వెంకమ్మపేట, విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటి మండలంలోని కావలి, వాల్తేరు తదితర గ్రామాల నుంచి శ్రీకాకుళం పట్టణానికి వివిధ పనుల కోసం వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు - జేసీబీ సాయంతో బయటకు (ETV)

తాడు సాయంతో రాకపోకలు: అదే విధంగా ఆమదాలవలస, సరుబుజ్జిలి మండలాల్లో వంశధార వరద నీరు పోటెత్తింది. దీంతో నదీపరివాహక ప్రాంతాల్లో పంటపొలాలు నీటి మునిగాయి. పురుషోత్తపురం వద్ద ఇసుక ర్యాంపు సమీపంలో జేసీబీ మరమ్మతులకు గురికావడంతో వరనీటిలోనే ఇరుక్కుంది. ఆమదాలవలస మండలం చెవ్వకులపేట, ఆనందపురం, రామచంద్రాపురం, పొన్నంపేట బట్టేరు నవనంపాడు కనకముడిపేట గ్రామాల ప్రాంతాల పంటపొలాలు నీటి మునిగాయి.

సరుబుజ్జిలి మండలం పురుషోత్తపురం పాలవలస, రావివలస, పెద్దపాలెం, చిన్నపాలెంలోనూ పంటలకు నష్ఠం వాటిల్లింది. చేతికందే సమయంలో పంట నీటిపాలు అయ్యిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వజ్రపుకొత్తూరు మండలంలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు రాకపోకలు సాగించేందుకు ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. వరద ప్రవాహంతో శివరాంపురం గ్రామం జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. రోడ్డుపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో గ్రామస్తులు తాడు సాయంతోనే అష్టకష్టాలు పడుతూ రాకపోకలు సాగించారు.

ఇళ్లలోకి చేరిన వరద నీరు: నాగావళి ఉద్ధృతికి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జియ్యమ్మవలస మండలం బాసింగి నిర్వాసిత గ్రామం ముంపునకు గురయింది. ఇళ్లలోకి పెద్ద ఎత్తున వరద చేరడంతో ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. పాఠశాల ప్రాంగణమంతా జలదిగ్బంధమైంది. తోటపల్లి జలాశయం నిర్మాణంలో భాగంగా బాసంగి గ్రామాన్ని 2004లో నిర్వాసిత గ్రామంగా గుర్తించారు. పరిహారం అందకపోవడంతో చాలా మంది ప్రజలు గ్రామాన్ని విడిచి వెళ్లలేదు.

ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించినా నిర్మాణానికి నిధులు ఇవ్వకపోవడంతో బాధితులు ఇక్కడే ఉండిపోయారు. నాగావళి నదికి వరద వచ్చినప్పుడుల్లా గ్రామం ముంపునకు గురై ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు. బాసంగిలో పర్యటించిన కురుపాం ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి స్థానికులతో మాట్లాడి ఇబ్బందులు తెలుసుకున్నారు. పరిహారం సమస్య పరిష్కరించి బాధితులను అండగా నిలుస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ఉత్తరాంధ్ర వణికింది - నదుల ఉద్ధృతితో ప్రజలు నానా అవస్థలు

ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - నీట మునిగిన పొలాలు

